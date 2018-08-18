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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4839484048414842

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 145
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
14%
21
знизяться в межах 10%
28%
41
знизяться на 10-25%
31%
45
знизяться на 25%-50%
13%
19
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 01:06

  vhata написав:
  Унуноктий написав:А вы знаете чтоб вернуть возвратную финансовую помощь теперь нужно показать откуда вы деньги взяли)
знатный капкан, попадет масса народу :( откуда инфа?
зы: мальчики, как то сильно зло и напряженно здесь пару дней. Нет смысла ломать копья. Как бы не надували щеки, что у кого то, чего то больше, все равно, обязательно, есть кто то, у кого еще больше...
И никто с собой в вечность ничего не возьмет, все останется, так что не переймайтесь, надо поспокойнее.

Это неправда. Фараонов до сих пор откапывают и все при них.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 01:17

  airmax78 написав:
  vhata написав:зы: мальчики, как то сильно зло и напряженно здесь пару дней. Нет смысла ломать копья. Как бы не надували щеки, что у кого то, чего то больше, все равно, обязательно, есть кто то, у кого еще больше...
И никто с собой в вечность ничего не возьмет, все останется, так что не переймайтесь, надо поспокойнее.

Это неправда. Фараонов до сих пор откапывают и все при них.

там, где они сейчас, ничего из этого им не нужно :)
Если кешфло или кАтлета приносит напряжение, злость, бессонницу и пр, зачем они нужны?
Вопрос риторический, добранич :)
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 01:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Напряжение, злость и бессонницу вызывает куча недоделанной работы. А кэшфло и каклета приносят умиротворение и уверенность в завтрашнем дне.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 01:31

  Faceless написав:
Прохожий написав:
  adeges написав:по прямой теме ветки: -30% в среднем по Киеву за кв.м по статистике Благовеста к сентябрю 2021 года.

а если нет то что?
уйдете с форума навсегда?
Не совсем понял, почему именно Благовест


ведут статистику давно и одинаково
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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  #<1 ... 4839484048414842
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