Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
shapo Тут выкладывали решение суда, когда Антимонопольный кабинет уличил Укрбуд в сговоре. Это было дно донное. К сожалению не сохранил ссылку. Офисы на соседних этажах, одни телефоны, одни работники, заявки поданы с одного айпи адреса и т. п., но суд решил, что это совпадение и ничего не значит. Никто не запрещает работать по совместительству.
Унуноктий написав:А вы знаете чтоб вернуть возвратную финансовую помощь теперь нужно показать откуда вы деньги взяли)
знатный капкан, попадет масса народу откуда инфа? зы: мальчики, как то сильно зло и напряженно здесь пару дней. Нет смысла ломать копья. Как бы не надували щеки, что у кого то, чего то больше, все равно, обязательно, есть кто то, у кого еще больше... И никто с собой в вечность ничего не возьмет, все останется, так что не переймайтесь, надо поспокойнее.
Унуноктий написав:А вы знаете чтоб вернуть возвратную финансовую помощь теперь нужно показать откуда вы деньги взяли)
знатный капкан, попадет масса народу откуда инфа? зы: мальчики, как то сильно зло и напряженно здесь пару дней. Нет смысла ломать копья. Как бы не надували щеки, что у кого то, чего то больше, все равно, обязательно, есть кто то, у кого еще больше... И никто с собой в вечность ничего не возьмет, все останется, так что не переймайтесь, надо поспокойнее.
Это неправда. Фараонов до сих пор откапывают и все при них.
vhata написав:зы: мальчики, как то сильно зло и напряженно здесь пару дней. Нет смысла ломать копья. Как бы не надували щеки, что у кого то, чего то больше, все равно, обязательно, есть кто то, у кого еще больше... И никто с собой в вечность ничего не возьмет, все останется, так что не переймайтесь, надо поспокойнее.
Это неправда. Фараонов до сих пор откапывают и все при них.
там, где они сейчас, ничего из этого им не нужно Если кешфло или кАтлета приносит напряжение, злость, бессонницу и пр, зачем они нужны? Вопрос риторический, добранич
Прохожий спасибо за правду. Я всегда знал, что Благовест нагло фальцифицирует статистику...
О, прохожий сел в лужу. Зачот за статистику Благовеста.
Взял Чабаны-парадиз летом 2011. Согласно благовеста словил полное дно (однушки аверадж)
Востаннє редагувалось Хомякоид в Вів 21 лип, 2020 07:27, всього редагувалось 2 разів.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )