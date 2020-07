Додано: Вів 21 лип, 2020 01:31

Faceless написав: Прохожий написав: adeges написав: по прямой теме ветки: -30% в среднем по Киеву за кв.м по статистике Благовеста к сентябрю 2021 года. по прямой теме ветки: -30% в среднем по Киеву за кв.м по статистике Благовеста к сентябрю 2021 года.

а если нет то что?

уйдете с форума навсегда? а если нет то что?уйдете с форума навсегда? Не совсем понял, почему именно Благовест Не совсем понял, почему именно Благовест



ведут статистику давно и одинаково ведут статистику давно и одинаково

It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California