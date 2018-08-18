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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4840484148424843>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 145
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
14%
21
знизяться в межах 10%
28%
41
знизяться на 10-25%
31%
45
знизяться на 25%-50%
13%
19
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 08:35

  Унуноктий написав:В реальном секторе всё плохо и поговаривают о начале рецесии с 1 сентября.
в госкоррупции - все как прежде, она поддержит недвижимость Киева
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 08:51

  Унуноктий написав:Сейчас остается существенным превышение количества умерших над числом новорожденных. На 100 умерших украинцев приходится 48 родившихся.

Період полуроспада українців 30 років. Скоро нас буде 25 мільйонів, 5 з них в Києві і околицях.
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 09:06

  flyman написав:..
Період полуроспада українців 30 років. Скоро нас буде 25 мільйонів, 5 з них в Києві і околицях.

Ай маладца, насмешили - это я про изотопы! :))
вот только в Киеве с областью, похоже, уже больше 5 млн.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 09:08

  flyman написав:
  Унуноктий написав:Сейчас остается существенным превышение количества умерших над числом новорожденных. На 100 умерших украинцев приходится 48 родившихся.

Період полуроспада українців 30 років. Скоро нас буде 25 мільйонів, 5 з них в Києві і околицях.

Ще 5-7 років, і проект закриється - тому що закінчаться радянські ресурси.
Створювати власні ресурси - укро-бидло-їліта та нарот - не навчились і ніколи не навчаться.

  sequence написав:вот только в Киеве с областью, похоже, уже больше 5 млн.
Київ з областю паразитує за рахунок всієї держави. Всі топ-чиновники, депутати, попи, біснесмєни та інша pizdota - вся в Києві або під Києвом.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 09:11

  vhata написав:Если кешфло или кАтлета приносит напряжение, злость, бессонницу и пр, зачем они нужны?
Вопрос риторический, добранич :)


больше всего котлета или кешфло приносит напряжение, бессоницу и пр когда она не у тебя :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 09:13

  zРадио написав:
  Унуноктий написав:В реальном секторе всё плохо и поговаривают о начале рецесии с 1 сентября.


Вообще то реальной сектор уже с марта в рецессии. А одна из его составляющих - промышленное производство - с июня 2019-го

фактично з момента доступу зеленонелохівської команди до управління державою

  Унуноктий написав:В реальном секторе всё плохо

Невже???
Тобто зеБільна бригада впевнено і надійно доводить країну до "ручки"?
А стільки було пустопорожніх обіцянок)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 09:14

  Frant написав:..
Ще 5-7 років, і проект закриється - тому що закінчаться радянські ресурси.
..

вы несколько недооцениваете - с уменьшением наличного населения и ресурсов столько не надо: когда АЭС закончат пыхтеть, уже некого будет греть.
проблема во внешних/внутренних долгах на душу населения - чем меньше народу, тем больше нагрузка. Рано или поздно уякнет
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 09:16

  kingkongovets написав:..
больше всего котлета или кешфло приносит напряжение, бессоницу и пр когда она не у тебя :mrgreen:

все вышеуказанное сиречь факторы повышенного риска, что приводят к преждевременному инсульту. Оно вам надо? Радоваться жизни можно тихо :)
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 09:22

дел
Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 21 лип, 2020 09:51, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 09:36

  vhata написав:зы: мальчики, как то сильно зло и напряженно здесь пару дней.

КаКа все тут заполонил, а привычный для него стиль общения - ни слова по теме, но тонны говна на личности оппонентов, окрасил ветку в коричневый цвет.
Vlad442
 
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