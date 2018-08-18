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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 21 лип, 2020 08:35
Унуноктий написав:
В реальном секторе всё плохо и поговаривают о начале рецесии с 1 сентября.
в госкоррупции - все как прежде, она поддержит недвижимость Киева
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Додано: Вів 21 лип, 2020 08:51
Унуноктий написав:
Сейчас остается существенным превышение количества умерших над числом новорожденных. На 100 умерших украинцев приходится 48 родившихся.
Період полуроспада українців 30 років. Скоро нас буде 25 мільйонів, 5 з них в Києві і околицях.
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Додано: Вів 21 лип, 2020 09:06
flyman написав:
..
Період полуроспада українців 30 років. Скоро нас буде 25 мільйонів, 5 з них в Києві і околицях.
Ай маладца, насмешили - это я про изотопы!
)
вот только в Киеве с областью, похоже, уже больше 5 млн.
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sequence
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Додано: Вів 21 лип, 2020 09:08
flyman написав: Унуноктий написав:
Сейчас остается существенным превышение количества умерших над числом новорожденных. На 100 умерших украинцев приходится 48 родившихся.
Період полуроспада українців 30 років. Скоро нас буде 25 мільйонів, 5 з них в Києві і околицях.
Ще 5-7 років, і проект закриється - тому що закінчаться радянські ресурси.
Створювати власні ресурси - укро-бидло-їліта та нарот - не навчились і ніколи не навчаться.
sequence написав:
вот только в Киеве с областью, похоже, уже больше 5 млн.
Київ з областю паразитує за рахунок всієї держави. Всі топ-чиновники, депутати, попи, біснесмєни та інша pizdota - вся в Києві або під Києвом.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Вів 21 лип, 2020 09:11
vhata написав:
Если кешфло или кАтлета приносит напряжение, злость, бессонницу и пр, зачем они нужны?
Вопрос риторический, добранич
больше всего котлета или кешфло приносит напряжение, бессоницу и пр когда она не у тебя
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Вів 21 лип, 2020 09:13
zРадио написав: Унуноктий написав:
В реальном секторе всё плохо и поговаривают о начале рецесии с 1 сентября.
Вообще то реальной сектор уже с марта в рецессии. А одна из его составляющих - промышленное производство - с июня 2019-го
фактично з момента доступу зеленонелохівської команди до управління державою
Унуноктий написав:
В реальном секторе всё плохо
Невже???
Тобто зеБільна бригада впевнено і надійно доводить країну до "ручки"?
А стільки було пустопорожніх обіцянок)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Вів 21 лип, 2020 09:14
Frant написав:
..
Ще 5-7 років, і проект закриється - тому що закінчаться радянські ресурси.
..
вы несколько недооцениваете - с уменьшением наличного населения и ресурсов столько не надо: когда АЭС закончат пыхтеть, уже некого будет греть.
проблема во внешних/внутренних долгах на душу населения - чем меньше народу, тем больше нагрузка. Рано или поздно уякнет
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Додано: Вів 21 лип, 2020 09:16
kingkongovets написав:
..
больше всего котлета или кешфло приносит напряжение, бессоницу и пр когда она не у тебя
все вышеуказанное сиречь факторы повышенного риска, что приводят к преждевременному инсульту. Оно вам надо? Радоваться жизни можно тихо
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Додано: Вів 21 лип, 2020 09:22
дел
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Вів 21 лип, 2020 09:51, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Вів 21 лип, 2020 09:36
vhata написав:
зы: мальчики, как то сильно зло и напряженно здесь пару дней.
КаКа все тут заполонил, а привычный для него стиль общения - ни слова по теме, но тонны говна на личности оппонентов, окрасил ветку в коричневый цвет.
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