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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4840484148424843

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 145
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
14%
21
знизяться в межах 10%
28%
41
знизяться на 10-25%
31%
45
знизяться на 25%-50%
13%
19
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 09:43

  Frant написав:Київ з областю паразитує за рахунок всієї держави. Всі топ-чиновники, депутати, попи, біснесмєни та інша pizdota - вся в Києві або під Києвом.
 Пример: крупные агрохолдинги засирают землю химикатами по всей Украине, а выручка уходит в главные офисы в Киеве. Даже сотрудники на местах оформлены на киевский офис (пдфо идет не в местный бюджет, а Киева). В итоге, в Киеве бабки, а Черкассы вынуждены купаться в зеленом фосфатном Днепре
Grand Touring
 
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  Vlad442 написав:
  vhata написав:зы: мальчики, как то сильно зло и напряженно здесь пару дней.

КаКа все тут заполонил, а привычный для него стиль общения - ни слова по теме, но тонны говна на личности оппонентов, окрасил ветку в коричневый цвет.

Акурт хоть в свою тему веде, але там йому поставили діагноз, а ККЦ геть розпоясався, видно, від скуки біситься
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 09:52

"Кушнир (президент Киевгорстроя Игорь Кушнир - ред.) на всех переговорах с инвесторами ругается матом, он вообще нормально не умеет говорить, на все просьбы и запросы со стороны пострадавших инвесторов на встречах он, не стесняясь, отвечает: идите нах...й, я вам ничего не должен", - прокомментировал UBR.ua один из инвесторов Укрбуда, участвующих в переговорах с Киевгорстроем.


https://ubr.ua/market/real-estate/stroitelnyj-rynok-ozhivilsja-posle-komy-vo-chto-investirujut-3894519?utm_medium=referral&utm_source=kurs_com_ua&utm_campaign=you_can_get_more

Всё-таки интересно, что за запасы на балансе КГС, которых более 80% валюты баланса...?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 10:01

  Grand Touring написав:
  Frant написав:Київ з областю паразитує за рахунок всієї держави. Всі топ-чиновники, депутати, попи, біснесмєни та інша pizdota - вся в Києві або під Києвом.
 Пример: крупные агрохолдинги засирают землю химикатами по всей Украине, а выручка уходит в главные офисы в Киеве. Даже сотрудники на местах оформлены на киевский офис (пдфо идет не в местный бюджет, а Киева). В итоге, в Киеве бабки, а Черкассы вынуждены купаться в зеленом фосфатном Днепре

А потім реуси відпочивають від "важкої непосильної праці" у Франції, на Лазурному березі.
Тому що Дніпро засраний стараннями вирощувачів пшениці та копання бурштину. Укро-їліта - вона така, не варта мідного п,ятака(((

  Vlad442 написав:КаКа все тут заполонил
а він більше нічого не вміє, наш безкрилий орел(((
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 10:09

  Serg-ik написав:
"Кушнир (президент Киевгорстроя Игорь Кушнир - ред.) на всех переговорах с инвесторами ругается матом, он вообще нормально не умеет говорить, на все просьбы и запросы со стороны пострадавших инвесторов на встречах он, не стесняясь, отвечает: идите нах...й, я вам ничего не должен", - прокомментировал UBR.ua один из инвесторов Укрбуда, участвующих в переговорах с Киевгорстроем.


https://ubr.ua/market/real-estate/stroitelnyj-rynok-ozhivilsja-posle-komy-vo-chto-investirujut-3894519?utm_medium=referral&utm_source=kurs_com_ua&utm_campaign=you_can_get_more

Всё-таки интересно, что за запасы на балансе КГС, которых более 80% валюты баланса...?

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Серж, а если бы КГС был не строительной компанией, а, например, судостроительной - вы бы думали что это?
airmax78
 
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  #<1 ... 4840484148424843
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