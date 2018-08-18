Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:Київ з областю паразитує за рахунок всієї держави. Всі топ-чиновники, депутати, попи, біснесмєни та інша pizdota - вся в Києві або під Києвом.
Пример: крупные агрохолдинги засирают землю химикатами по всей Украине, а выручка уходит в главные офисы в Киеве. Даже сотрудники на местах оформлены на киевский офис (пдфо идет не в местный бюджет, а Киева). В итоге, в Киеве бабки, а Черкассы вынуждены купаться в зеленом фосфатном Днепре
"Кушнир (президент Киевгорстроя Игорь Кушнир - ред.) на всех переговорах с инвесторами ругается матом, он вообще нормально не умеет говорить, на все просьбы и запросы со стороны пострадавших инвесторов на встречах он, не стесняясь, отвечает: идите нах...й, я вам ничего не должен", - прокомментировал UBR.ua один из инвесторов Укрбуда, участвующих в переговорах с Киевгорстроем.
Frant написав:Київ з областю паразитує за рахунок всієї держави. Всі топ-чиновники, депутати, попи, біснесмєни та інша pizdota - вся в Києві або під Києвом.
Пример: крупные агрохолдинги засирают землю химикатами по всей Украине, а выручка уходит в главные офисы в Киеве. Даже сотрудники на местах оформлены на киевский офис (пдфо идет не в местный бюджет, а Киева). В итоге, в Киеве бабки, а Черкассы вынуждены купаться в зеленом фосфатном Днепре
А потім реуси відпочивають від "важкої непосильної праці" у Франції, на Лазурному березі. Тому що Дніпро засраний стараннями вирощувачів пшениці та копання бурштину. Укро-їліта - вона така, не варта мідного п,ятака(((
Vlad442 написав:КаКа все тут заполонил
а він більше нічого не вміє, наш безкрилий орел(((
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
"Кушнир (президент Киевгорстроя Игорь Кушнир - ред.) на всех переговорах с инвесторами ругается матом, он вообще нормально не умеет говорить, на все просьбы и запросы со стороны пострадавших инвесторов на встречах он, не стесняясь, отвечает: идите нах...й, я вам ничего не должен", - прокомментировал UBR.ua один из инвесторов Укрбуда, участвующих в переговорах с Киевгорстроем.