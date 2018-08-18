RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4839484048414842

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 145
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
14%
21
знизяться в межах 10%
28%
41
знизяться на 10-25%
31%
45
знизяться на 25%-50%
13%
19
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 09:11

  vhata написав:Если кешфло или кАтлета приносит напряжение, злость, бессонницу и пр, зачем они нужны?
Вопрос риторический, добранич :)


больше всего котлета или кешфло приносит напряжение, бессоницу и пр когда она не у тебя :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7894
З нами з: 05.06.16
Подякував: 888 раз.
Подякували: 1345 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 09:16

  kingkongovets написав:..
больше всего котлета или кешфло приносит напряжение, бессоницу и пр когда она не у тебя :mrgreen:

все вышеуказанное сиречь факторы повышенного риска, что приводят к преждевременному инсульту. Оно вам надо? Радоваться жизни можно тихо :)
sequence
 
Повідомлень: 3739
З нами з: 29.12.15
Подякував: 511 раз.
Подякували: 913 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 09:43

  Frant написав:Київ з областю паразитує за рахунок всієї держави. Всі топ-чиновники, депутати, попи, біснесмєни та інша pizdota - вся в Києві або під Києвом.
 Пример: крупные агрохолдинги засирают землю химикатами по всей Украине, а выручка уходит в главные офисы в Киеве. Даже сотрудники на местах оформлены на киевский офис (пдфо идет не в местный бюджет, а Киева). В итоге, в Киеве бабки, а Черкассы вынуждены купаться в зеленом фосфатном Днепре
Grand Touring
 
Повідомлень: 360
З нами з: 23.03.20
Подякував: 76 раз.
Подякували: 146 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 09:52

"Кушнир (президент Киевгорстроя Игорь Кушнир - ред.) на всех переговорах с инвесторами ругается матом, он вообще нормально не умеет говорить, на все просьбы и запросы со стороны пострадавших инвесторов на встречах он, не стесняясь, отвечает: идите нах...й, я вам ничего не должен", - прокомментировал UBR.ua один из инвесторов Укрбуда, участвующих в переговорах с Киевгорстроем.


https://ubr.ua/market/real-estate/stroitelnyj-rynok-ozhivilsja-posle-komy-vo-chto-investirujut-3894519?utm_medium=referral&utm_source=kurs_com_ua&utm_campaign=you_can_get_more

Всё-таки интересно, что за запасы на балансе КГС, которых более 80% валюты баланса...?
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 11125
З нами з: 10.06.11
Подякував: 190 раз.
Подякували: 1028 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 10:09

  Serg-ik написав:
"Кушнир (президент Киевгорстроя Игорь Кушнир - ред.) на всех переговорах с инвесторами ругается матом, он вообще нормально не умеет говорить, на все просьбы и запросы со стороны пострадавших инвесторов на встречах он, не стесняясь, отвечает: идите нах...й, я вам ничего не должен", - прокомментировал UBR.ua один из инвесторов Укрбуда, участвующих в переговорах с Киевгорстроем.


https://ubr.ua/market/real-estate/stroitelnyj-rynok-ozhivilsja-posle-komy-vo-chto-investirujut-3894519?utm_medium=referral&utm_source=kurs_com_ua&utm_campaign=you_can_get_more

Всё-таки интересно, что за запасы на балансе КГС, которых более 80% валюты баланса...?

Рекламная продукция.
Серж, а если бы КГС был не строительной компанией, а, например, судостроительной - вы бы думали что это?
airmax78
 
Повідомлень: 35447
З нами з: 25.10.12
Подякував: 875 раз.
Подякували: 4163 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 10:30

  Serg-ik написав:.."Кушнир (президент Киевгорстроя Игорь Кушнир - ред.) на всех переговорах с инвесторами ругается матом, он вообще нормально не умеет говорить, на все просьбы и запросы со стороны пострадавших инвесторов на встречах он, не стесняясь, отвечает: идите нах...й, я вам ничего не должен", - прокомментировал UBR.ua один из инвесторов Укрбуда, участвующих в переговорах с Киевгорстроем.

https://www.youtube.com/watch?v=7OBx-YwPl8g
sequence
 
Повідомлень: 3739
З нами з: 29.12.15
Подякував: 511 раз.
Подякували: 913 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 10:45

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:
"Кушнир (президент Киевгорстроя Игорь Кушнир - ред.) на всех переговорах с инвесторами ругается матом, он вообще нормально не умеет говорить, на все просьбы и запросы со стороны пострадавших инвесторов на встречах он, не стесняясь, отвечает: идите нах...й, я вам ничего не должен", - прокомментировал UBR.ua один из инвесторов Укрбуда, участвующих в переговорах с Киевгорстроем.


https://ubr.ua/market/real-estate/stroitelnyj-rynok-ozhivilsja-posle-komy-vo-chto-investirujut-3894519?utm_medium=referral&utm_source=kurs_com_ua&utm_campaign=you_can_get_more

Всё-таки интересно, что за запасы на балансе КГС, которых более 80% валюты баланса...?

Рекламная продукция.
Серж, а если бы КГС был не строительной компанией, а, например, судостроительной - вы бы думали что это?

Якщо б він збирався жити на яхті, то таки мабудь думав би?
change_pm
 
Повідомлень: 1652
З нами з: 03.02.16
Подякував: 34 раз.
Подякували: 362 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 11:01

  Grand Touring написав:
  Frant написав:Київ з областю паразитує за рахунок всієї держави. Всі топ-чиновники, депутати, попи, біснесмєни та інша pizdota - вся в Києві або під Києвом.
 Пример: крупные агрохолдинги засирают землю химикатами по всей Украине, а выручка уходит в главные офисы в Киеве. Даже сотрудники на местах оформлены на киевский офис (пдфо идет не в местный бюджет, а Киева). В итоге, в Киеве бабки, а Черкассы вынуждены купаться в зеленом фосфатном Днепре


Никто же не мешает черкассам переехать в киев, заодно поддержать местных лордов :D
Кстати, а куда подевалась мантра про "землю продадут, человейники скупят"? Сезонное обострение на ветке прошло, что-ли... :mrgreen:
vano80
 
Повідомлень: 1830
З нами з: 17.09.13
Подякував: 28 раз.
Подякували: 242 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 11:30

  vhata написав:
  Унуноктий написав:А вы знаете чтоб вернуть возвратную финансовую помощь теперь нужно показать откуда вы деньги взяли)
знатный капкан, попадет масса народу :( откуда инфа?
зы: мальчики, как то сильно зло и напряженно здесь пару дней. Нет смысла ломать копья. Как бы не надували щеки, что у кого то, чего то больше, все равно, обязательно, есть кто то, у кого еще больше...
И никто с собой в вечность ничего не возьмет, все останется, так что не переймайтесь, надо поспокойнее.

Шановний клієнте! В доповнення до раніше наданих документів, будь ласка, подайте нову заявку та додайте наступні документи: - розшифровку статей балансу, в яких відображено облік наданих/отриманих фінансових допомог (вказати номер строки звітності; номер договору/ дату договору/ суму заборгованості/ з ким договір/ за що); - звітність (форма 1,2) за 2019р. та за поточну дату при наявності з відміткою/квитанцією контролюючого органу України про отримання через вкладку «Фінансова звітність»; - пл.доручення (кас.ордер, виписка з рахунку), що підтверджує НАДАННЯ фін.допомоги; - акт звірки розрахунків за наданим договором на поточну дату; - документи щодо джерел надання фін. допомоги НА МОМЕНТ укладання договору (довідка про доходи, декларація, Протокол щодо виплати дивідендів, то що). Ваша картка відкрита для безготівкових розрахунків в межах доступного балансу.
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21302
З нами з: 20.04.08
Подякував: 370 раз.
Подякували: 542 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 11:32

  kingkongovets написав:уня, на старт!

https://censor.net.ua/ua/news/3209133/p ... getmantsev

потираю ручки)
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21302
З нами з: 20.04.08
Подякував: 370 раз.
Подякували: 542 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4839484048414842
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1878, 1879, 1880
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18799 3088643
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 лип, 2020 11:40
dir
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
466 199349
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 14465
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (87838)
21.07.2020 11:44
Беларусь (652)
21.07.2020 11:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.