Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:Київ з областю паразитує за рахунок всієї держави. Всі топ-чиновники, депутати, попи, біснесмєни та інша pizdota - вся в Києві або під Києвом.
Пример: крупные агрохолдинги засирают землю химикатами по всей Украине, а выручка уходит в главные офисы в Киеве. Даже сотрудники на местах оформлены на киевский офис (пдфо идет не в местный бюджет, а Киева). В итоге, в Киеве бабки, а Черкассы вынуждены купаться в зеленом фосфатном Днепре
"Кушнир (президент Киевгорстроя Игорь Кушнир - ред.) на всех переговорах с инвесторами ругается матом, он вообще нормально не умеет говорить, на все просьбы и запросы со стороны пострадавших инвесторов на встречах он, не стесняясь, отвечает: идите нах...й, я вам ничего не должен", - прокомментировал UBR.ua один из инвесторов Укрбуда, участвующих в переговорах с Киевгорстроем.
"Кушнир (президент Киевгорстроя Игорь Кушнир - ред.) на всех переговорах с инвесторами ругается матом, он вообще нормально не умеет говорить, на все просьбы и запросы со стороны пострадавших инвесторов на встречах он, не стесняясь, отвечает: идите нах...й, я вам ничего не должен", - прокомментировал UBR.ua один из инвесторов Укрбуда, участвующих в переговорах с Киевгорстроем.
Serg-ik написав:.."Кушнир (президент Киевгорстроя Игорь Кушнир - ред.) на всех переговорах с инвесторами ругается матом, он вообще нормально не умеет говорить, на все просьбы и запросы со стороны пострадавших инвесторов на встречах он, не стесняясь, отвечает: идите нах...й, я вам ничего не должен", - прокомментировал UBR.ua один из инвесторов Укрбуда, участвующих в переговорах с Киевгорстроем.
"Кушнир (президент Киевгорстроя Игорь Кушнир - ред.) на всех переговорах с инвесторами ругается матом, он вообще нормально не умеет говорить, на все просьбы и запросы со стороны пострадавших инвесторов на встречах он, не стесняясь, отвечает: идите нах...й, я вам ничего не должен", - прокомментировал UBR.ua один из инвесторов Укрбуда, участвующих в переговорах с Киевгорстроем.
Frant написав:Київ з областю паразитує за рахунок всієї держави. Всі топ-чиновники, депутати, попи, біснесмєни та інша pizdota - вся в Києві або під Києвом.
Пример: крупные агрохолдинги засирают землю химикатами по всей Украине, а выручка уходит в главные офисы в Киеве. Даже сотрудники на местах оформлены на киевский офис (пдфо идет не в местный бюджет, а Киева). В итоге, в Киеве бабки, а Черкассы вынуждены купаться в зеленом фосфатном Днепре
Никто же не мешает черкассам переехать в киев, заодно поддержать местных лордов Кстати, а куда подевалась мантра про "землю продадут, человейники скупят"? Сезонное обострение на ветке прошло, что-ли...
Унуноктий написав:А вы знаете чтоб вернуть возвратную финансовую помощь теперь нужно показать откуда вы деньги взяли)
знатный капкан, попадет масса народу откуда инфа? зы: мальчики, как то сильно зло и напряженно здесь пару дней. Нет смысла ломать копья. Как бы не надували щеки, что у кого то, чего то больше, все равно, обязательно, есть кто то, у кого еще больше... И никто с собой в вечность ничего не возьмет, все останется, так что не переймайтесь, надо поспокойнее.
Шановний клієнте! В доповнення до раніше наданих документів, будь ласка, подайте нову заявку та додайте наступні документи: - розшифровку статей балансу, в яких відображено облік наданих/отриманих фінансових допомог (вказати номер строки звітності; номер договору/ дату договору/ суму заборгованості/ з ким договір/ за що); - звітність (форма 1,2) за 2019р. та за поточну дату при наявності з відміткою/квитанцією контролюючого органу України про отримання через вкладку «Фінансова звітність»; - пл.доручення (кас.ордер, виписка з рахунку), що підтверджує НАДАННЯ фін.допомоги; - акт звірки розрахунків за наданим договором на поточну дату; - документи щодо джерел надання фін. допомоги НА МОМЕНТ укладання договору (довідка про доходи, декларація, Протокол щодо виплати дивідендів, то що). Ваша картка відкрита для безготівкових розрахунків в межах доступного балансу.