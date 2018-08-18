shapo написав:

kingkongovets написав: полистайте генплан, там все есть и все нужное, сами по себе развязки и расширение дорог ничего не решают, кстати

вы просто не житель центра и прицентралья, тут все очень сильно меняться стало, но вы к машине привязаны и видите только ухудшение трафика

полистайте генплан, там все есть и все нужное, сами по себе развязки и расширение дорог ничего не решают, кстативы просто не житель центра и прицентралья, тут все очень сильно меняться стало, но вы к машине привязаны и видите только ухудшение трафика

Я житель нижнего Печерска и никаких улучшений не вижу и теперь понял кто выбирает таких как Кличко.Кроме парчка Печерский сделанного на розе Киквидзе и Бастионной и там же зачем-то замененного не самого плохого асфальта на фэмы, никаких изменений не увидел.Зато сват преподающий в КАДИ плевался когда мы час стояли в среду не в час пик на Выдубичах т. к. на Южном мосту была очередная пробка из-за непонятного нескончаемого ремонта.Про Шулявский переход напомнить любителю боксера или про то что ни одной новой станции метро в Киеве за последние 6 лет не ввели?