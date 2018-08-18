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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4841484248434844>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 145
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
14%
21
знизяться в межах 10%
28%
41
знизяться на 10-25%
31%
45
знизяться на 25%-50%
13%
19
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 11:59

  vano80 написав:Кстати, а куда подевалась мантра про "землю продадут, человейники скупят"? Сезонное обострение на ветке прошло, что-ли... :mrgreen:

апологет мантр свалил/а в туман.
временное затишье.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 13:28

свежеотремонтированная франка

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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 13:32

  shapo написав:
  kingkongovets написав: полистайте генплан, там все есть и все нужное, сами по себе развязки и расширение дорог ничего не решают, кстати
вы просто не житель центра и прицентралья, тут все очень сильно меняться стало, но вы к машине привязаны и видите только ухудшение трафика

Я житель нижнего Печерска и никаких улучшений не вижу и теперь понял кто выбирает таких как Кличко.
Кроме парчка Печерский сделанного на розе Киквидзе и Бастионной и там же зачем-то замененного не самого плохого асфальта на фэмы, никаких изменений не увидел.
Зато сват преподающий в КАДИ плевался когда мы час стояли в среду не в час пик на Выдубичах т. к. на Южном мосту была очередная пробка из-за непонятного нескончаемого ремонта.
Про Шулявский переход напомнить любителю боксера или про то что ни одной новой станции метро в Киеве за последние 6 лет не ввели?


Кстати, парк и ТЦ "Амстердам" получились очень даже приятными :)
Южный мост изначально построен с ошибками и находится в, мягко говоря, не в лучшем состоянии для эксплуатации, так что не советую им пользоваться, даже если пробки нет. Что касается станций метро, может, оно и к лучшему, меньше закапывать придется. Как-то так.
VladPL
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 13:34

kingkongovets

Ты таки решил идти в Киевраду от ПЕС/Кличко? Второй день подряд агитируешь...
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 13:37

  Grand Touring написав:
  Frant написав:Київ з областю паразитує за рахунок всієї держави. Всі топ-чиновники, депутати, попи, біснесмєни та інша pizdota - вся в Києві або під Києвом.
 Пример: крупные агрохолдинги засирают землю химикатами по всей Украине, а выручка уходит в главные офисы в Киеве. Даже сотрудники на местах оформлены на киевский офис (пдфо идет не в местный бюджет, а Киева). В итоге, в Киеве бабки, а Черкассы вынуждены купаться в зеленом фосфатном Днепре


а от Смоленска до Киева Днепр чистый аки слеза? А если бы местные власти устанавливали правила и создавали условия для комфортного ведения бизнеса, все бы с радостью регистрировались не в Киеве. Да только хотят местные царьки слишком много шерсти с этой бедной овечки снять, прямо до самого мяса :)
VladPL
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 13:38

  VladPL написав:меньше закапывать придется. Как-то так.

Вы уже закапались с утра?
Luk_v
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 13:44

  Luk_v написав:
  VladPL написав:меньше закапывать придется. Как-то так.

Вы уже закапались с утра?


А Вы думаете, метро останется? Тенденции говорят об ином... Репетиция прошла удачно, всех загнали по углам и все получилось. Ждем настоящий, а не учебный,карантин.
VladPL
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 14:09

  zРадио написав:kingkongovets

Ты таки решил идти в Киевраду от ПЕС/Кличко?


я решил заскочить на велотрек к друзьям
а заодно и рассказать жителям окраин и предместий о том шо происходит в центре
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 14:14

  VladPL написав:
  shapo написав:Я житель нижнего Печерска и никаких улучшений не вижу и теперь понял кто выбирает таких как Кличко.
Кроме парчка Печерский сделанного на розе Киквидзе и Бастионной и там же зачем-то замененного не самого плохого асфальта на фэмы, никаких изменений не увидел.
Зато сват преподающий в КАДИ плевался когда мы час стояли в среду не в час пик на Выдубичах т. к. на Южном мосту была очередная пробка из-за непонятного нескончаемого ремонта.
Про Шулявский переход напомнить любителю боксера или про то что ни одной новой станции метро в Киеве за последние 6 лет не ввели?


Кстати, парк и ТЦ "Амстердам" получились очень даже приятными :)
Южный мост изначально построен с ошибками и находится в, мягко говоря, не в лучшем состоянии для эксплуатации, так что не советую им пользоваться, даже если пробки нет. Что касается станций метро, может, оно и к лучшему, меньше закапывать придется. Как-то так.

Что значит "построен с ошибками"?
Не пользоваться им все равно что предложение в Собачьем сердце киевлянина Булгакова не читать советских газет. А других-то и нет.
Для эксплуатации в Украине многие мосты находятся не в лучшем виде, и что?
Про метро вообще ничего не понял.
Задача мэра решать градостроительные проблемы среди которых транспортная первичная. В Киеве до сих пор ездят уе..ищные маршрутки и как не было так и нет нормального муниципального транспорта который давно есть в столицах Казахстана, Узбекистана, России.
А пускать слюни на благоустройство в которое вбухано немеряно денег может только порохобот конговец
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 14:19

  shapo написав:
  VladPL написав:
  shapo написав:Я житель нижнего Печерска и никаких улучшений не вижу и теперь понял кто выбирает таких как Кличко.
Кроме парчка Печерский сделанного на розе Киквидзе и Бастионной и там же зачем-то замененного не самого плохого асфальта на фэмы, никаких изменений не увидел.
Зато сват преподающий в КАДИ плевался когда мы час стояли в среду не в час пик на Выдубичах т. к. на Южном мосту была очередная пробка из-за непонятного нескончаемого ремонта.
Про Шулявский переход напомнить любителю боксера или про то что ни одной новой станции метро в Киеве за последние 6 лет не ввели?


Кстати, парк и ТЦ "Амстердам" получились очень даже приятными :)
Южный мост изначально построен с ошибками и находится в, мягко говоря, не в лучшем состоянии для эксплуатации, так что не советую им пользоваться, даже если пробки нет. Что касается станций метро, может, оно и к лучшему, меньше закапывать придется. Как-то так.

Что значит "построен с ошибками"?
Не пользоваться им все равно что предложение в Собачьем сердце киевлянина Булгакова не читать советских газет. А других-то и нет.
Для эксплуатации в Украине многие мосты находятся не в лучшем виде, и что?
Про метро вообще ничего не понял.
Задача мэра решать градостроительные проблемы среди которых транспортная первичная.
А пускать слюни на благоустройство в которое вбухано немеряно денег как конговец может только порохобот

Про метро скорее всего имелось ввиду то, что Киев вымрет настолько в связи с карантинами, что забитые досками окна квартир - это будет настолько обыденность, что метро не нужно будет как таковое. Останется только его закопать.
Востаннє редагувалось Damien в Вів 21 лип, 2020 14:22, всього редагувалось 1 раз.
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