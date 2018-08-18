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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4841484248434844

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 145
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
14%
21
знизяться в межах 10%
28%
41
знизяться на 10-25%
31%
45
знизяться на 25%-50%
13%
19
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 14:21

  shapo написав:
  VladPL написав:
  shapo написав:Я житель нижнего Печерска и никаких улучшений не вижу и теперь понял кто выбирает таких как Кличко.
Кроме парчка Печерский сделанного на розе Киквидзе и Бастионной и там же зачем-то замененного не самого плохого асфальта на фэмы, никаких изменений не увидел.
Зато сват преподающий в КАДИ плевался когда мы час стояли в среду не в час пик на Выдубичах т. к. на Южном мосту была очередная пробка из-за непонятного нескончаемого ремонта.
Про Шулявский переход напомнить любителю боксера или про то что ни одной новой станции метро в Киеве за последние 6 лет не ввели?


Кстати, парк и ТЦ "Амстердам" получились очень даже приятными :)
Южный мост изначально построен с ошибками и находится в, мягко говоря, не в лучшем состоянии для эксплуатации, так что не советую им пользоваться, даже если пробки нет. Что касается станций метро, может, оно и к лучшему, меньше закапывать придется. Как-то так.

Что значит "построен с ошибками"?
Не пользоваться им все равно что предложение в Собачьем сердце киевлянина Булгакова не читать советских газет. А других-то и нет.
Для эксплуатации в Украине многие мосты находятся не в лучшем виде, и что?
Про метро вообще ничего не понял.
Задача мэра решать градостроительные проблемы среди которых транспортная первичная. В Киеве до сих пор ездят уе..ищные маршрутки и как не было так и нет нормального муниципального транспорта который давно есть в столицах Казахстана, Узбекистана, России.
А пускать слюни на благоустройство в которое вбухано немеряно денег как конговец может только порохобот


перспективы метро как транспорта будущего весьма туманны. Так что мем про то, что "метро закопают" может очень даже стать похожим на реальность. Благоустройство во всех странах весьма значительная часть расходов муниципалитета. И когда видишь хоть что-то, что делается на твои налоги, уже радуешься, ибо привыкли, что все попилят во время вырубки одних деревьев и посадки вместо них других, "правильных". А то, что делается очень мало, факт, который не стоит и обсуждать. Такими темпами лет 50 будем идти до уровня захолустья в Европе.
VladPL
 
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  #<1 ... 4841484248434844
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