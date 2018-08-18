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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4841484248434844>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 146
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
14%
21
знизяться в межах 10%
29%
42
знизяться на 10-25%
31%
45
знизяться на 25%-50%
13%
19
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 146
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 13:28

свежеотремонтированная франка

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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 13:32

  shapo написав:
  kingkongovets написав: полистайте генплан, там все есть и все нужное, сами по себе развязки и расширение дорог ничего не решают, кстати
вы просто не житель центра и прицентралья, тут все очень сильно меняться стало, но вы к машине привязаны и видите только ухудшение трафика

Я житель нижнего Печерска и никаких улучшений не вижу и теперь понял кто выбирает таких как Кличко.
Кроме парчка Печерский сделанного на розе Киквидзе и Бастионной и там же зачем-то замененного не самого плохого асфальта на фэмы, никаких изменений не увидел.
Зато сват преподающий в КАДИ плевался когда мы час стояли в среду не в час пик на Выдубичах т. к. на Южном мосту была очередная пробка из-за непонятного нескончаемого ремонта.
Про Шулявский переход напомнить любителю боксера или про то что ни одной новой станции метро в Киеве за последние 6 лет не ввели?


Кстати, парк и ТЦ "Амстердам" получились очень даже приятными :)
Южный мост изначально построен с ошибками и находится в, мягко говоря, не в лучшем состоянии для эксплуатации, так что не советую им пользоваться, даже если пробки нет. Что касается станций метро, может, оно и к лучшему, меньше закапывать придется. Как-то так.
VladPL
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 13:37

  Grand Touring написав:
  Frant написав:Київ з областю паразитує за рахунок всієї держави. Всі топ-чиновники, депутати, попи, біснесмєни та інша pizdota - вся в Києві або під Києвом.
 Пример: крупные агрохолдинги засирают землю химикатами по всей Украине, а выручка уходит в главные офисы в Киеве. Даже сотрудники на местах оформлены на киевский офис (пдфо идет не в местный бюджет, а Киева). В итоге, в Киеве бабки, а Черкассы вынуждены купаться в зеленом фосфатном Днепре


а от Смоленска до Киева Днепр чистый аки слеза? А если бы местные власти устанавливали правила и создавали условия для комфортного ведения бизнеса, все бы с радостью регистрировались не в Киеве. Да только хотят местные царьки слишком много шерсти с этой бедной овечки снять, прямо до самого мяса :)
VladPL
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 13:38

  VladPL написав:меньше закапывать придется. Как-то так.

Вы уже закапались с утра?
Luk_v
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 13:44

  Luk_v написав:
  VladPL написав:меньше закапывать придется. Как-то так.

Вы уже закапались с утра?


А Вы думаете, метро останется? Тенденции говорят об ином... Репетиция прошла удачно, всех загнали по углам и все получилось. Ждем настоящий, а не учебный,карантин.
VladPL
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 14:09

  zРадио написав:kingkongovets

Ты таки решил идти в Киевраду от ПЕС/Кличко?


я решил заскочить на велотрек к друзьям
а заодно и рассказать жителям окраин и предместий о том шо происходит в центре
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 14:14

  VladPL написав:
  shapo написав:Я житель нижнего Печерска и никаких улучшений не вижу и теперь понял кто выбирает таких как Кличко.
Кроме парчка Печерский сделанного на розе Киквидзе и Бастионной и там же зачем-то замененного не самого плохого асфальта на фэмы, никаких изменений не увидел.
Зато сват преподающий в КАДИ плевался когда мы час стояли в среду не в час пик на Выдубичах т. к. на Южном мосту была очередная пробка из-за непонятного нескончаемого ремонта.
Про Шулявский переход напомнить любителю боксера или про то что ни одной новой станции метро в Киеве за последние 6 лет не ввели?


Кстати, парк и ТЦ "Амстердам" получились очень даже приятными :)
Южный мост изначально построен с ошибками и находится в, мягко говоря, не в лучшем состоянии для эксплуатации, так что не советую им пользоваться, даже если пробки нет. Что касается станций метро, может, оно и к лучшему, меньше закапывать придется. Как-то так.

Что значит "построен с ошибками"?
Не пользоваться им все равно что предложение в Собачьем сердце киевлянина Булгакова не читать советских газет. А других-то и нет.
Для эксплуатации в Украине многие мосты находятся не в лучшем виде, и что?
Про метро вообще ничего не понял.
Задача мэра решать градостроительные проблемы среди которых транспортная первичная. В Киеве до сих пор ездят уе..ищные маршрутки и как не было так и нет нормального муниципального транспорта который давно есть в столицах Казахстана, Узбекистана, России.
А пускать слюни на благоустройство в которое вбухано немеряно денег может только порохобот конговец
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 14:19

  shapo написав:
  VladPL написав:
  shapo написав:Я житель нижнего Печерска и никаких улучшений не вижу и теперь понял кто выбирает таких как Кличко.
Кроме парчка Печерский сделанного на розе Киквидзе и Бастионной и там же зачем-то замененного не самого плохого асфальта на фэмы, никаких изменений не увидел.
Зато сват преподающий в КАДИ плевался когда мы час стояли в среду не в час пик на Выдубичах т. к. на Южном мосту была очередная пробка из-за непонятного нескончаемого ремонта.
Про Шулявский переход напомнить любителю боксера или про то что ни одной новой станции метро в Киеве за последние 6 лет не ввели?


Кстати, парк и ТЦ "Амстердам" получились очень даже приятными :)
Южный мост изначально построен с ошибками и находится в, мягко говоря, не в лучшем состоянии для эксплуатации, так что не советую им пользоваться, даже если пробки нет. Что касается станций метро, может, оно и к лучшему, меньше закапывать придется. Как-то так.

Что значит "построен с ошибками"?
Не пользоваться им все равно что предложение в Собачьем сердце киевлянина Булгакова не читать советских газет. А других-то и нет.
Для эксплуатации в Украине многие мосты находятся не в лучшем виде, и что?
Про метро вообще ничего не понял.
Задача мэра решать градостроительные проблемы среди которых транспортная первичная.
А пускать слюни на благоустройство в которое вбухано немеряно денег как конговец может только порохобот

Про метро скорее всего имелось ввиду то, что Киев вымрет настолько в связи с карантинами, что забитые досками окна квартир - это будет настолько обыденность, что метро не нужно будет как таковое. Останется только его закопать.
Востаннє редагувалось Damien в Вів 21 лип, 2020 14:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 14:21

  shapo написав:
  VladPL написав:
  shapo написав:Я житель нижнего Печерска и никаких улучшений не вижу и теперь понял кто выбирает таких как Кличко.
Кроме парчка Печерский сделанного на розе Киквидзе и Бастионной и там же зачем-то замененного не самого плохого асфальта на фэмы, никаких изменений не увидел.
Зато сват преподающий в КАДИ плевался когда мы час стояли в среду не в час пик на Выдубичах т. к. на Южном мосту была очередная пробка из-за непонятного нескончаемого ремонта.
Про Шулявский переход напомнить любителю боксера или про то что ни одной новой станции метро в Киеве за последние 6 лет не ввели?


Кстати, парк и ТЦ "Амстердам" получились очень даже приятными :)
Южный мост изначально построен с ошибками и находится в, мягко говоря, не в лучшем состоянии для эксплуатации, так что не советую им пользоваться, даже если пробки нет. Что касается станций метро, может, оно и к лучшему, меньше закапывать придется. Как-то так.

Что значит "построен с ошибками"?
Не пользоваться им все равно что предложение в Собачьем сердце киевлянина Булгакова не читать советских газет. А других-то и нет.
Для эксплуатации в Украине многие мосты находятся не в лучшем виде, и что?
Про метро вообще ничего не понял.
Задача мэра решать градостроительные проблемы среди которых транспортная первичная. В Киеве до сих пор ездят уе..ищные маршрутки и как не было так и нет нормального муниципального транспорта который давно есть в столицах Казахстана, Узбекистана, России.
А пускать слюни на благоустройство в которое вбухано немеряно денег как конговец может только порохобот


перспективы метро как транспорта будущего весьма туманны. Так что мем про то, что "метро закопают" может очень даже стать похожим на реальность. Благоустройство во всех странах весьма значительная часть расходов муниципалитета. И когда видишь хоть что-то, что делается на твои налоги, уже радуешься, ибо привыкли, что все попилят во время вырубки одних деревьев и посадки вместо них других, "правильных". А то, что делается очень мало, факт, который не стоит и обсуждать. Такими темпами лет 50 будем идти до уровня захолустья в Европе.
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 15:30

Банкиры ухудшают прогнозы падения ВВП Украины.

Райффайзен ожидает по итогам года падение на 6,3%, Кредит-Днепр - на 8,2% (консенсус с прогнозом МВФ), Кредобанк - на 7,5-8,5%.

В дополнение, Укрэксимбанк в лице финансового директора не ожидает увеличения объемов кредитования из-за снижения качества потенциальных заемщиков и роста риска невозвратов.

НБУ может ухудшить прогноз падения ВВП Украины на 2020г минимум до 6% – банкиры
https://interfax.com.ua/news/economic/676011.html
zРадио
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