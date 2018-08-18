Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав: полистайте генплан, там все есть и все нужное, сами по себе развязки и расширение дорог ничего не решают, кстати вы просто не житель центра и прицентралья, тут все очень сильно меняться стало, но вы к машине привязаны и видите только ухудшение трафика
Я житель нижнего Печерска и никаких улучшений не вижу и теперь понял кто выбирает таких как Кличко. Кроме парчка Печерский сделанного на розе Киквидзе и Бастионной и там же зачем-то замененного не самого плохого асфальта на фэмы, никаких изменений не увидел. Зато сват преподающий в КАДИ плевался когда мы час стояли в среду не в час пик на Выдубичах т. к. на Южном мосту была очередная пробка из-за непонятного нескончаемого ремонта. Про Шулявский переход напомнить любителю боксера или про то что ни одной новой станции метро в Киеве за последние 6 лет не ввели?
Кстати, парк и ТЦ "Амстердам" получились очень даже приятными Южный мост изначально построен с ошибками и находится в, мягко говоря, не в лучшем состоянии для эксплуатации, так что не советую им пользоваться, даже если пробки нет. Что касается станций метро, может, оно и к лучшему, меньше закапывать придется. Как-то так.
Frant написав:Київ з областю паразитує за рахунок всієї держави. Всі топ-чиновники, депутати, попи, біснесмєни та інша pizdota - вся в Києві або під Києвом.
Пример: крупные агрохолдинги засирают землю химикатами по всей Украине, а выручка уходит в главные офисы в Киеве. Даже сотрудники на местах оформлены на киевский офис (пдфо идет не в местный бюджет, а Киева). В итоге, в Киеве бабки, а Черкассы вынуждены купаться в зеленом фосфатном Днепре
а от Смоленска до Киева Днепр чистый аки слеза? А если бы местные власти устанавливали правила и создавали условия для комфортного ведения бизнеса, все бы с радостью регистрировались не в Киеве. Да только хотят местные царьки слишком много шерсти с этой бедной овечки снять, прямо до самого мяса
shapo написав:Я житель нижнего Печерска и никаких улучшений не вижу и теперь понял кто выбирает таких как Кличко. Кроме парчка Печерский сделанного на розе Киквидзе и Бастионной и там же зачем-то замененного не самого плохого асфальта на фэмы, никаких изменений не увидел. Зато сват преподающий в КАДИ плевался когда мы час стояли в среду не в час пик на Выдубичах т. к. на Южном мосту была очередная пробка из-за непонятного нескончаемого ремонта. Про Шулявский переход напомнить любителю боксера или про то что ни одной новой станции метро в Киеве за последние 6 лет не ввели?
Кстати, парк и ТЦ "Амстердам" получились очень даже приятными Южный мост изначально построен с ошибками и находится в, мягко говоря, не в лучшем состоянии для эксплуатации, так что не советую им пользоваться, даже если пробки нет. Что касается станций метро, может, оно и к лучшему, меньше закапывать придется. Как-то так.
Что значит "построен с ошибками"? Не пользоваться им все равно что предложение в Собачьем сердце киевлянина Булгакова не читать советских газет. А других-то и нет. Для эксплуатации в Украине многие мосты находятся не в лучшем виде, и что? Про метро вообще ничего не понял. Задача мэра решать градостроительные проблемы среди которых транспортная первичная. В Киеве до сих пор ездят уе..ищные маршрутки и как не было так и нет нормального муниципального транспорта который давно есть в столицах Казахстана, Узбекистана, России. А пускать слюни на благоустройство в которое вбухано немеряно денег может только порохобот конговец
shapo написав:Я житель нижнего Печерска и никаких улучшений не вижу и теперь понял кто выбирает таких как Кличко. Кроме парчка Печерский сделанного на розе Киквидзе и Бастионной и там же зачем-то замененного не самого плохого асфальта на фэмы, никаких изменений не увидел. Зато сват преподающий в КАДИ плевался когда мы час стояли в среду не в час пик на Выдубичах т. к. на Южном мосту была очередная пробка из-за непонятного нескончаемого ремонта. Про Шулявский переход напомнить любителю боксера или про то что ни одной новой станции метро в Киеве за последние 6 лет не ввели?
Кстати, парк и ТЦ "Амстердам" получились очень даже приятными Южный мост изначально построен с ошибками и находится в, мягко говоря, не в лучшем состоянии для эксплуатации, так что не советую им пользоваться, даже если пробки нет. Что касается станций метро, может, оно и к лучшему, меньше закапывать придется. Как-то так.
Что значит "построен с ошибками"? Не пользоваться им все равно что предложение в Собачьем сердце киевлянина Булгакова не читать советских газет. А других-то и нет. Для эксплуатации в Украине многие мосты находятся не в лучшем виде, и что? Про метро вообще ничего не понял. Задача мэра решать градостроительные проблемы среди которых транспортная первичная. А пускать слюни на благоустройство в которое вбухано немеряно денег как конговец может только порохобот
Про метро скорее всего имелось ввиду то, что Киев вымрет настолько в связи с карантинами, что забитые досками окна квартир - это будет настолько обыденность, что метро не нужно будет как таковое. Останется только его закопать.
Востаннє редагувалось Damien в Вів 21 лип, 2020 14:22, всього редагувалось 1 раз.
shapo написав:Я житель нижнего Печерска и никаких улучшений не вижу и теперь понял кто выбирает таких как Кличко. Кроме парчка Печерский сделанного на розе Киквидзе и Бастионной и там же зачем-то замененного не самого плохого асфальта на фэмы, никаких изменений не увидел. Зато сват преподающий в КАДИ плевался когда мы час стояли в среду не в час пик на Выдубичах т. к. на Южном мосту была очередная пробка из-за непонятного нескончаемого ремонта. Про Шулявский переход напомнить любителю боксера или про то что ни одной новой станции метро в Киеве за последние 6 лет не ввели?
Кстати, парк и ТЦ "Амстердам" получились очень даже приятными Южный мост изначально построен с ошибками и находится в, мягко говоря, не в лучшем состоянии для эксплуатации, так что не советую им пользоваться, даже если пробки нет. Что касается станций метро, может, оно и к лучшему, меньше закапывать придется. Как-то так.
Что значит "построен с ошибками"? Не пользоваться им все равно что предложение в Собачьем сердце киевлянина Булгакова не читать советских газет. А других-то и нет. Для эксплуатации в Украине многие мосты находятся не в лучшем виде, и что? Про метро вообще ничего не понял. Задача мэра решать градостроительные проблемы среди которых транспортная первичная. В Киеве до сих пор ездят уе..ищные маршрутки и как не было так и нет нормального муниципального транспорта который давно есть в столицах Казахстана, Узбекистана, России. А пускать слюни на благоустройство в которое вбухано немеряно денег как конговец может только порохобот
перспективы метро как транспорта будущего весьма туманны. Так что мем про то, что "метро закопают" может очень даже стать похожим на реальность. Благоустройство во всех странах весьма значительная часть расходов муниципалитета. И когда видишь хоть что-то, что делается на твои налоги, уже радуешься, ибо привыкли, что все попилят во время вырубки одних деревьев и посадки вместо них других, "правильных". А то, что делается очень мало, факт, который не стоит и обсуждать. Такими темпами лет 50 будем идти до уровня захолустья в Европе.