Додано: Вів 21 лип, 2020 16:10

flyman написав: zРадио написав: Банкиры ухудшают прогнозы падения ВВП Украины.



Райффайзен ожидает по итогам года падение на 6,3%, Кредит-Днепр - на 8,2% (консенсус с прогнозом МВФ), Кредобанк - на 7,5-8,5%.



В дополнение, Укрэксимбанк в лице финансового директора не ожидает увеличения объемов кредитования из-за снижения качества потенциальных заемщиков и роста риска невозвратов.



НБУ может ухудшить прогноз падения ВВП Украины на 2020г минимум до 6% – банкиры

https://interfax.com.ua/news/economic/676011.html Банкиры ухудшают прогнозы падения ВВП Украины.Райффайзен ожидает по итогам года падение на 6,3%, Кредит-Днепр - на 8,2% (консенсус с прогнозом МВФ), Кредобанк - на 7,5-8,5%.В дополнение, Укрэксимбанк в лице финансового директора не ожидает увеличения объемов кредитования из-за снижения качества потенциальных заемщиков и роста риска невозвратов.

Як може бути, що падіння ВВП 6%, а недобір в бюджет більше 30%? Як може бути, що падіння ВВП 6%, а недобір в бюджет більше 30%?

Ну смотри - первый квартал отделались, фактически, испугом (-1,3%). Вот тебе уже то, что чисто математически вытаскивает годовой показатель.Далее, недобор в бюджет - это разница между планом и фактом сборов, а ВВП - разница между размерами экономики этого периода и такого же периода год назад.Уменьшение сборов к прошлому году не 30%, а 10-20%. Тем не менее, поводов для радости тут все равно ноль, потому что это беспрецедентно много!PS: да, а то, что первый квартал 2020-го не показал значительного падения - это то радостная новость для ВВП 2020, но нерадостная - для ВВП 2021. Потому что 1-й квартал 2021-го будет сравниваться со все еще высокой базой, т.е. там будет минус - статистически падение экономики завершится не в декабре этого года, а в марте следующего...