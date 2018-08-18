Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
shapo написав:Что значит "построен с ошибками"? Не пользоваться им все равно что предложение в Собачьем сердце киевлянина Булгакова не читать советских газет. А других-то и нет. Для эксплуатации в Украине многие мосты находятся не в лучшем виде, и что? Про метро вообще ничего не понял. Задача мэра решать градостроительные проблемы среди которых транспортная первичная. В Киеве до сих пор ездят уе..ищные маршрутки и как не было так и нет нормального муниципального транспорта который давно есть в столицах Казахстана, Узбекистана, России. А пускать слюни на благоустройство в которое вбухано немеряно денег как конговец может только порохобот
перспективы метро как транспорта будущего весьма туманны. Так что мем про то, что "метро закопают" может очень даже стать похожим на реальность. Благоустройство во всех странах весьма значительная часть расходов муниципалитета. И когда видишь хоть что-то, что делается на твои налоги, уже радуешься, ибо привыкли, что все попилят во время вырубки одних деревьев и посадки вместо них других, "правильных". А то, что делается очень мало, факт, который не стоит и обсуждать. Такими темпами лет 50 будем идти до уровня захолустья в Европе.
Нет, такими темпами город при нормальной зиме просто замёрзнет из-за разрушенных труб отопления. Благоустройством можно заниматься когда нормально функционирует, а не деградируют из-за срока эксплуатации инженерные сети, улицы не превращаются в реки при дождях, а нормальный транспорт, а не уе..ищные маршрутки ходят по расписанию и, естественно, работает метро которому альтернативы нет. Поезда на магнитной подушке за 40 лет как появились в Японии и пр. странах у нас реальностью ещё скоро не станут. Благоустройство в сравнении с инфраструктурой ничего не стоит, но деньги пилить и рассказывать о заботе о киевлянах позволяет
я решил заскочить на велотрек к друзьям а заодно и рассказать жителям окраин и предместий о том шо происходит в центре
Дійсно, а що там в центрі? Не був там років з 10. Нє, ну приїхати з провінції поглипати очима на Центр! Вау-вау. Але тепер, навіть в Тернополі є Макдональдс. Ще фунікулер - чудо техніки. Навіть не знаю, що мені тре було би в Центрі? Може шкляний міст? Гг.
Як може бути, що падіння ВВП 6%, а недобір в бюджет більше 30%?
Ну смотри - первый квартал отделались, фактически, испугом (-1,3%). Вот тебе уже то, что чисто математически вытаскивает годовой показатель.
Далее, недобор в бюджет - это разница между планом и фактом сборов, а ВВП - разница между размерами экономики этого периода и такого же периода год назад.
Уменьшение сборов к прошлому году не 30%, а 10-20%. Тем не менее, поводов для радости тут все равно ноль, потому что это беспрецедентно много!
PS: да, а то, что первый квартал 2020-го не показал значительного падения - это то радостная новость для ВВП 2020, но нерадостная - для ВВП 2021. Потому что 1-й квартал 2021-го будет сравниваться со все еще высокой базой, т.е. там будет минус - статистически падение экономики завершится не в декабре этого года, а в марте следующего...
flyman написав:Як може бути, що падіння ВВП 6%, а недобір в бюджет більше 30%?
В нашій країні може Красти треба менше Особисто я вважаю, що реальне падіння ВВП може бути десь 16%, але ніяк не 6. Ось чому я так думаю: Європейський центральний банк прогнозує падіння ВВП єврозони у 2020 році на 8,7%.https://www.eurointegration.com.ua/news ... 4/7110740/ Не забуваємо також про оперативну шалену допомогу з боку уряду ЄС компаніям.