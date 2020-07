Додано: Вів 21 лип, 2020 17:19

flyman написав: Дійсно, а що там в центрі?

Не був там років з 10.

Нє, ну приїхати з провінції поглипати очима на Центр! Вау-вау.

Але тепер, навіть в Тернополі є Макдональдс.

Ще фунікулер - чудо техніки.

Навіть не знаю, що мені тре було би в Центрі?

Може шкляний міст? Гг. Дійсно, а що там в центрі?Не був там років з 10.Нє, ну приїхати з провінції поглипати очима на Центр! Вау-вау.Але тепер, навіть в Тернополі є Макдональдс.Ще фунікулер - чудо техніки.Навіть не знаю, що мені тре було би в Центрі?Може шкляний міст? Гг.



да просто прикольно тут



да просто прикольно тут

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.