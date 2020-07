Додано: Вів 21 лип, 2020 19:16

flyman написав: був в приватному секторі біля Теремки-2. Робив рекогнізцировку об'єкта для оточення Києва кавалірками. До одної станції метро 25 хв. понад окружною 25 хв. пішки, до другої 30 хв.

Ціна питання півтора фонда на рівні "залили стелю на перший поверх"

Які думки, які +- локації, поки ще не встряв копитами в бетон?

був в приватному секторі біля Теремки-2. Робив рекогнізцировку об'єкта для оточення Києва кавалірками. До одної станції метроЦіна питання півтора фонда на рівні "залили стелю на перший поверх"Які думки, які +- локації, поки ще не встряв копитами в бетон?



ого ты намаршировался по жаре

а я на односкоростной корчелыжке по велодорожкам и тротуарчикам 15 км без напряга накатал и все вопросы порешал, шо за неделю накопились

а потом гришь нафиг тот центр

картинка для привлечения внимания:





ого ты намаршировался по жареа я на односкоростной корчелыжке по велодорожкам и тротуарчикам 15 км без напряга накатал и все вопросы порешал, шо за неделю накопилисьа потом гришь нафиг тот центркартинка для привлечения внимания:

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.