Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
кто бы не стал президентом, он не выпустит из рук волшебный печатный станок и самый мощный рычаг в этом мире. так что бакс как был так и будет главной бумажкой в мире. и еще не один год.
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными. надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках. порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске!
я решил заскочить на велотрек к друзьям а заодно и рассказать жителям окраин и предместий о том шо происходит в центре
Дійсно, а що там в центрі? Не був там років з 10. Нє, ну приїхати з провінції поглипати очима на Центр! Вау-вау. Але тепер, навіть в Тернополі є Макдональдс. Ще фунікулер - чудо техніки. Навіть не знаю, що мені тре було би в Центрі? Може шкляний міст? Гг.
Мені центр був потрібний коли випадав сніг, і можна було по Андріївському зїжати на лижах. Назад на фунікулері і так по колу. Але це трапллось навіть не кожного року.
П.С. Сиджу на роботі, нікого не чіпаю, і тут захоплення заручників в Україні по радіо https://www.bayern3.de/ Схоже на розкручування. Типу незадовлення політичним устроїм в країні бла бла. Так подають німецькі новини.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
kingkongovets написав:я решил заскочить на велотрек к друзьям а заодно и рассказать жителям окраин и предместий о том шо происходит в центре
Дійсно, а що там в центрі? Не був там років з 10. Нє, ну приїхати з провінції поглипати очима на Центр! Вау-вау. Але тепер, навіть в Тернополі є Макдональдс. Ще фунікулер - чудо техніки. Навіть не знаю, що мені тре було би в Центрі? Може шкляний міст? Гг.
Мені центр був потрібний коли випадав сніг, і можна було по Андріївському зїжати. Назад на фунікулері і так по колу. Але це трапллось навіть не кожного року.
П.С. Сиджу на роботі, нікого не чіпаю, і тут захоплення заручників в Україні по радіо https://www.bayern3.de/ Схоже на розкручування. Типу незадовлення політичним устроїм в країні бла бла. Так подають німецькі новини.
А що там, янтарна республіка, чи хто захоплює? Що хочуть. Я не в темі, так як був в приватному секторі біля Теремки-2. Робив рекогнізцировку об'єкта для оточення Києва кавалірками. До одної станції метро 25 хв. понад окружною 25 хв. пішки, до другої 30 хв. Ціна питання півтора фонда на рівні "залили стелю на перший поверх" Які думки, які +- локації, поки ще не встряв копитами в бетон?
П.С. В ЖК Британьський квартал амносос амнососив овна з ями. Нюхнув "комфортного" життя.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 21 лип, 2020 19:17, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:був в приватному секторі біля Теремки-2. Робив рекогнізцировку об'єкта для оточення Києва кавалірками. До одної станції метро 25 хв. понад окружною 25 хв. пішки, до другої 30 хв. Ціна питання півтора фонда на рівні "залили стелю на перший поверх" Які думки, які +- локації, поки ще не встряв копитами в бетон?
ого ты намаршировался по жаре а я на односкоростной корчелыжке по велодорожкам и тротуарчикам 15 км без напряга накатал и все вопросы порешал, шо за неделю накопились а потом гришь нафиг тот центр картинка для привлечения внимания:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
flyman написав:був в приватному секторі біля Теремки-2. Робив рекогнізцировку об'єкта для оточення Києва кавалірками. До одної станції метро 25 хв. понад окружною 25 хв. пішки, до другої 30 хв. Ціна питання півтора фонда на рівні "залили стелю на перший поверх" Які думки, які +- локації, поки ще не встряв копитами в бетон?
ого ты намаршировался по жаре а я на односкоростной корчелыжке по тротуарчикам 15 км без напряга накатал и все вопросы порешал, шо за неделю накопились а потом гришь нафиг тот центр картинка для привлечения внимания:
Ну, я робив піший замір пішком. Маю складний вєлік, для їзди на дачу електричкою. Так що не будем мірятися, хто крутіше. Справи я за день теж порішав, так як вдень тяга не їздить, тільки зранку та вечором. Питання щодо локації, є там перспектива? Напр., попередня кавалірка за 5 хв. напішо до м.Вирлиця. Влошився без вагань. А тут за Теремками 2 , не так просто.
Не понтуйся, пиши що думаєш про об'єкт для оточення