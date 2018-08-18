Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:Дійсно, а що там в центрі? Не був там років з 10. Нє, ну приїхати з провінції поглипати очима на Центр! Вау-вау. Але тепер, навіть в Тернополі є Макдональдс. Ще фунікулер - чудо техніки. Навіть не знаю, що мені тре було би в Центрі? Може шкляний міст? Гг.
да просто прикольно тут
Ото зеленое слева от домика на пересечение Коцюбинского и Чапаева скора не будет, а будет там очередная гордая высотка...
Правда? Хотел написать - жаль... А потом подумалось - а стоит ли жалеть? Если этот город всего лишь возможность выкачать баблосиков, то может так и надо? Пусть превращается в помойку, а новый глава нбу, с миллионными долгами, будет плевать сверху на мечущихся велосипедистов, отводить душу
Господа, кто-то имел опыт оформления за границей доверенности на продажу недвижимости в Украине ? Хотелось бы практиков услышать.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )