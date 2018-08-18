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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4843484448454846

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 146
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
14%
21
знизяться в межах 10%
29%
42
знизяться на 10-25%
31%
45
знизяться на 25%-50%
13%
19
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 146
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 21:22

  zРадио написав:
  xio13 написав:Еще остались желающие поменять $ на бумагу или на беспонтовый бетон?

А уверены что сможете и дальше в период краха экономики Украины эти самые $ вновь заработать?


Я так понимаю, еще копеек 50, и Уну побежит по застройщикам.

С другой стороны, вы что не знаете таких людей, которые уезжают с вечеринок в 9 часов задолго до начала самого интересного? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

слушай, я самого интересного в своей жизни пережил и в 1998, 2009, 2014 так что иди на***
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 21:30

Унуноктий
Как там Оранж?
Сдадут в этом году или не успеют домучить?
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 21:34

  Унуноктий написав:слушай, я самого интересного в своей жизни пережил и в 1998, 2009, 2014 так что иди на***


Странная реакция, ведь все перечисленные тобой годы выгоднее всего было пересидеть в долларе. На что я как бы намекаю и сейчас - не спешить от него избавляться!
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 21:36

  adeges написав:
  kingkongovets написав:
  flyman написав:Дійсно, а що там в центрі?
Не був там років з 10.
Нє, ну приїхати з провінції поглипати очима на Центр! Вау-вау.
Але тепер, навіть в Тернополі є Макдональдс.
Ще фунікулер - чудо техніки.
Навіть не знаю, що мені тре було би в Центрі?
Може шкляний міст? Гг.


да просто прикольно тут

Зображення


Ото зеленое слева от домика на пересечение Коцюбинского и Чапаева скора не будет, а будет там очередная гордая высотка...

Правда? Хотел написать - жаль... А потом подумалось - а стоит ли жалеть? Если этот город всего лишь возможность выкачать баблосиков, то может так и надо? Пусть превращается в помойку, а новый глава нбу, с миллионными долгами, будет плевать сверху на мечущихся велосипедистов, отводить душу :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 21:46

  antey1969 написав:Унуноктий
Как там Оранж?
Сдадут в этом году или не успеют домучить?

думаю нет
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 22:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Господа, кто-то имел опыт оформления за границей доверенности на продажу недвижимости в Украине ?
Хотелось бы практиков услышать.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 22:28

  Хомякоид написав:Господа, кто-то имел опыт оформления за границей доверенности на продажу недвижимости в Украине ?
Хотелось бы практиков услышать.

иди в консульство
Унуноктий
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