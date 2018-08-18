|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 21 лип, 2020 23:04
кстати с таким курсом ожидаю забега по ОП первички....
-
Унуноктий
-
-
- Повідомлень: 21312
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 370 раз.
- Подякували: 542 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 21 лип, 2020 23:36
Унуноктий написав:
кстати с таким курсом ожидаю забега по ОП первички....
Зачем? Курс давонул изза того что в экономике ж*** и остановка на 30 будет врядли долгой. Потом пойдет 35-40-45-50. Или вы купили бетон поменяв $ и получив бетон сразу иксанули в 2 раза профит? Смысл ?
-
xio13
-
-
- Повідомлень: 582
- З нами з: 13.04.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 127 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 21 лип, 2020 23:44
5396669 написав:
А Миракс между прочим вырисовывается...
Работ конечно ещё больше чем на год, но все же...
Кто успел взять по хорошей цене - тот молодец
.
Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
Т.е. то, что кто то закладывал в свою финмодель 2-3 года на стройку, а получит 5-6 - это молодец? (Я сам всеми копытами влез в Миракс)
По факту: однушка на старте Миракса - 36куе. Сейчас хотелки 60куе, а думаю видовые можно и больше просить... Подросло даже в виде воздуха хорошо. Уж молчу о цифрах по первому этажу, который сразу продавали как обычные квартиры
Отправлено с моего Mi A2 Lite через Tapatalk
Сетевая гигиена: не переходить на личности
-
Loft
-
-
- Повідомлень: 566
- З нами з: 29.07.17
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 53 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 21 лип, 2020 23:44
Унуноктий написав:
А вы знаете чтоб вернуть возвратную финансовую помощь теперь нужно показать откуда вы деньги взяли)
Это в каком банке такое требуют? На каком основании?
-
Anadonta
-
-
- Повідомлень: 833
- З нами з: 25.11.12
- Подякував: 124 раз.
- Подякували: 132 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 21 лип, 2020 23:50
Loft написав:
По факту: однушка на старте Миракса - 36куе. Сейчас хотелки 60куе, а думаю видовые можно и больше просить... Подросло даже в виде воздуха хорошо. Уж молчу о цифрах по первому этажу, который сразу продавали как обычные квартиры
Это сказки, а не хотелки. Ее и за 50 продать сегодня нельзя. Знакомый еле сбросил апартамент там за 30. С профитом, да, но рассчитывал на 35 и жестко обломился
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 6759
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 1163 раз.
- Подякували: 2648 раз.
-
- Профіль
-
4
5
3
Додано: Вів 21 лип, 2020 23:54
xio13 написав: Унуноктий написав:
кстати с таким курсом ожидаю забега по ОП первички....
Зачем? Курс давонул изза того что в экономике ж*** и остановка на 30 будет врядли долгой. Потом пойдет 35-40-45-50. Или вы купили бетон поменяв $ и получив бетон сразу иксанули в 2 раза профит? Смысл ?
те кто инвестировали в 2016 выиграли по сравнению с теми что в 2018 году
а про доллар па50 мы слышали ещё в 2014 году)
-
Унуноктий
-
-
- Повідомлень: 21312
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 370 раз.
- Подякували: 542 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 22 лип, 2020 00:00
Кстати тут наткнулся, что у Аирмакса новая прелесть сдана в 2016 году. Похоже на ЖК Квартет, с не испорченными фасадами
Макс, признавайтесь уже
Отправлено с моего Mi A2 Lite через Tapatalk
Сетевая гигиена: не переходить на личности
-
Loft
-
-
- Повідомлень: 566
- З нами з: 29.07.17
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 53 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 22 лип, 2020 00:00
Anadonta написав: Унуноктий написав:
А вы знаете чтоб вернуть возвратную финансовую помощь теперь нужно показать откуда вы деньги взяли)
Это в каком банке такое требуют? На каком основании?
приватбанк
-
Унуноктий
-
-
- Повідомлень: 21312
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 370 раз.
- Подякували: 542 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 22 лип, 2020 00:02
zРадио написав: Loft написав:
По факту: однушка на старте Миракса - 36куе. Сейчас хотелки 60куе, а думаю видовые можно и больше просить... Подросло даже в виде воздуха хорошо. Уж молчу о цифрах по первому этажу, который сразу продавали как обычные квартиры
Это сказки, а не хотелки. Ее и за 50 продать сегодня нельзя. Знакомый еле сбросил апартамент там за 30. С профитом, да, но рассчитывал на 35 и жестко обломился
Да, возможно и так. Если бы я планировал продавать воздух - поспешил бы... Осенью будет поздно. А с другой стороны, сейчас реально деньги пристроить и некуда
Отправлено с моего Mi A2 Lite через Tapatalk
Сетевая гигиена: не переходить на личности
-
Loft
-
-
- Повідомлень: 566
- З нами з: 29.07.17
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 53 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 22 лип, 2020 00:08
Унуноктий написав: xio13 написав: Унуноктий написав:
кстати с таким курсом ожидаю забега по ОП первички....
Зачем? Курс давонул изза того что в экономике ж*** и остановка на 30 будет врядли долгой. Потом пойдет 35-40-45-50. Или вы купили бетон поменяв $ и получив бетон сразу иксанули в 2 раза профит? Смысл ?
те кто инвестировали в 2016 выиграли по сравнению с теми что в 2018 году
а про доллар па50 мы слышали ещё в 2014 году)
Да ладно . В 2014 я слышал как бумага с 8 улетела плавненько на 25+ в 3 раза
Тут до 50. Всего 75% роста нужно.
С учетом курса клоунов нв эмиссию и СУПЕР недобор бюджета. Все очень реально
А при девальвации аренда будет в ж***, как и цены на кржн
-
xio13
-
-
- Повідомлень: 582
- З нами з: 13.04.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 127 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|18806
|3090282
|
|
|466
|199374
|
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
|
|13
|14472
|
|