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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4845484648474848>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 146
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
14%
21
знизяться в межах 10%
29%
42
знизяться на 10-25%
31%
45
знизяться на 25%-50%
13%
19
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 146
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 23:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

кстати с таким курсом ожидаю забега по ОП первички....
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 23:36

  Унуноктий написав:кстати с таким курсом ожидаю забега по ОП первички....


Зачем? Курс давонул изза того что в экономике ж*** и остановка на 30 будет врядли долгой. Потом пойдет 35-40-45-50. Или вы купили бетон поменяв $ и получив бетон сразу иксанули в 2 раза профит? Смысл ?
xio13
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 23:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

5396669 написав:А Миракс между прочим вырисовывается...
Работ конечно ещё больше чем на год, но все же...
Кто успел взять по хорошей цене - тот молодец

.ЗображенняЗображення

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Т.е. то, что кто то закладывал в свою финмодель 2-3 года на стройку, а получит 5-6 - это молодец? (Я сам всеми копытами влез в Миракс)

По факту: однушка на старте Миракса - 36куе. Сейчас хотелки 60куе, а думаю видовые можно и больше просить... Подросло даже в виде воздуха хорошо. Уж молчу о цифрах по первому этажу, который сразу продавали как обычные квартиры

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Loft
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 23:44

  Унуноктий написав:А вы знаете чтоб вернуть возвратную финансовую помощь теперь нужно показать откуда вы деньги взяли)


Это в каком банке такое требуют? На каком основании?
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 23:50

  Loft написав:
По факту: однушка на старте Миракса - 36куе. Сейчас хотелки 60куе, а думаю видовые можно и больше просить... Подросло даже в виде воздуха хорошо. Уж молчу о цифрах по первому этажу, который сразу продавали как обычные квартиры


Это сказки, а не хотелки. Ее и за 50 продать сегодня нельзя. Знакомый еле сбросил апартамент там за 30. С профитом, да, но рассчитывал на 35 и жестко обломился
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 23:54

  xio13 написав:
  Унуноктий написав:кстати с таким курсом ожидаю забега по ОП первички....


Зачем? Курс давонул изза того что в экономике ж*** и остановка на 30 будет врядли долгой. Потом пойдет 35-40-45-50. Или вы купили бетон поменяв $ и получив бетон сразу иксанули в 2 раза профит? Смысл ?

те кто инвестировали в 2016 выиграли по сравнению с теми что в 2018 году
а про доллар па50 мы слышали ещё в 2014 году)
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 00:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати тут наткнулся, что у Аирмакса новая прелесть сдана в 2016 году. Похоже на ЖК Квартет, с не испорченными фасадами :) Макс, признавайтесь уже

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Loft
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 00:00

  Anadonta написав:
  Унуноктий написав:А вы знаете чтоб вернуть возвратную финансовую помощь теперь нужно показать откуда вы деньги взяли)


Это в каком банке такое требуют? На каком основании?

приватбанк
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 00:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:
  Loft написав:
По факту: однушка на старте Миракса - 36куе. Сейчас хотелки 60куе, а думаю видовые можно и больше просить... Подросло даже в виде воздуха хорошо. Уж молчу о цифрах по первому этажу, который сразу продавали как обычные квартиры


Это сказки, а не хотелки. Ее и за 50 продать сегодня нельзя. Знакомый еле сбросил апартамент там за 30. С профитом, да, но рассчитывал на 35 и жестко обломился
Да, возможно и так. Если бы я планировал продавать воздух - поспешил бы... Осенью будет поздно. А с другой стороны, сейчас реально деньги пристроить и некуда

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Loft
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 00:08

  Унуноктий написав:
  xio13 написав:
  Унуноктий написав:кстати с таким курсом ожидаю забега по ОП первички....


Зачем? Курс давонул изза того что в экономике ж*** и остановка на 30 будет врядли долгой. Потом пойдет 35-40-45-50. Или вы купили бетон поменяв $ и получив бетон сразу иксанули в 2 раза профит? Смысл ?

те кто инвестировали в 2016 выиграли по сравнению с теми что в 2018 году
а про доллар па50 мы слышали ещё в 2014 году)


Да ладно . В 2014 я слышал как бумага с 8 улетела плавненько на 25+ в 3 раза
Тут до 50. Всего 75% роста нужно.
С учетом курса клоунов нв эмиссию и СУПЕР недобор бюджета. Все очень реально

А при девальвации аренда будет в ж***, как и цены на кржн
xio13
 
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