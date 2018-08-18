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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 22 лип, 2020 00:13
Loft написав: zРадио написав: Loft написав:
По факту: однушка на старте Миракса - 36куе. Сейчас хотелки 60куе, а думаю видовые можно и больше просить... Подросло даже в виде воздуха хорошо. Уж молчу о цифрах по первому этажу, который сразу продавали как обычные квартиры
Это сказки, а не хотелки. Ее и за 50 продать сегодня нельзя. Знакомый еле сбросил апартамент там за 30. С профитом, да, но рассчитывал на 35 и жестко обломился
Да, возможно и так. Если бы я планировал продавать воздух - поспешил бы... Осенью будет поздно. А с другой стороны, сейчас реально деньги пристроить и некуда
Дать сейчас деньгам (твердым, конечно же, а не красивым
) немного полежать - не самая плохая стратегия. Что до Миракса - его нужно иметь в виду на ближайший год-полгора. Если (когда) рынок начнет сильно лихорадить, то Миракс в большей степени, чем остальное, будет терять в цене за счет своих явно заниженных стартовых условий продажи - многие инвесторы заходили по 750-800, соответственно, не уйдут в минус даже при 35%-ном падении. Такая маржа на сегодня остается по немногим объектам, соответственно, там среди их инвесторов будет меньшая доля желающих выйти.
Ну и плюс через год-полтора Мираксу останется всего-то 2 года до сдачи
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zРадио
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Додано: Сер 22 лип, 2020 00:33
Loft написав:
Кстати тут наткнулся, что у Аирмакса новая прелесть сдана в 2016 году. Похоже на ЖК Квартет, с не испорченными фасадами
Макс, признавайтесь уже
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Где Эйр, а где Квартет, да ну
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Faceless
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Додано: Сер 22 лип, 2020 00:34
Чему ты так радуешься? Стояло 10 лет одоробло Полонского без каких-либо перспектив. К счастью удалось что-то вымутить КГС и забрать это одоробло достраивать. Подтянулись инвесторы. В результате вместо бетонного скелета на депрессивной улице, возможно, появится +/- приличный ЖК, торговля и услуги подтянутся, начнется какое-то развитие на ровном месте. Проект явно на голову выше львовских сараев, натыканных выше по Глубочицкой. Ну да, придется подождать. Но в результате, благодаря деньгам этих инвесторов, депрессивный гадюшник - Глубочицкая, имеет шансы превратиться в более-менее приличную улицу. Поддержать надо людей, а не злорадствовать что они либо прибыль недополучат, либо постареют в ожидании сдачи.
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Додано: Сер 22 лип, 2020 00:40
xio13
На чЁ зарубимся шо в этом году ни 50ти, ни даже 40 как 24.02.2015 было, не увидим?
А если вместо уе на полтос вдруг твой БИТОК на трёху уйдёт - носки свои сьешь?
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Додано: Сер 22 лип, 2020 01:29
Faceless написав:
Где Эйр, а где Квартет, да ну
а что, он принц датский?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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