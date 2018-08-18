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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4845484648474848

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 146
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
14%
21
знизяться в межах 10%
29%
42
знизяться на 10-25%
31%
45
знизяться на 25%-50%
13%
19
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 146
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 00:13

  Loft написав:
zРадио написав:
  Loft написав:
По факту: однушка на старте Миракса - 36куе. Сейчас хотелки 60куе, а думаю видовые можно и больше просить... Подросло даже в виде воздуха хорошо. Уж молчу о цифрах по первому этажу, который сразу продавали как обычные квартиры


Это сказки, а не хотелки. Ее и за 50 продать сегодня нельзя. Знакомый еле сбросил апартамент там за 30. С профитом, да, но рассчитывал на 35 и жестко обломился
Да, возможно и так. Если бы я планировал продавать воздух - поспешил бы... Осенью будет поздно. А с другой стороны, сейчас реально деньги пристроить и некуда


Дать сейчас деньгам (твердым, конечно же, а не красивым :mrgreen: ) немного полежать - не самая плохая стратегия. Что до Миракса - его нужно иметь в виду на ближайший год-полгора. Если (когда) рынок начнет сильно лихорадить, то Миракс в большей степени, чем остальное, будет терять в цене за счет своих явно заниженных стартовых условий продажи - многие инвесторы заходили по 750-800, соответственно, не уйдут в минус даже при 35%-ном падении. Такая маржа на сегодня остается по немногим объектам, соответственно, там среди их инвесторов будет меньшая доля желающих выйти.

Ну и плюс через год-полтора Мираксу останется всего-то 2 года до сдачи :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 00:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Loft написав:Кстати тут наткнулся, что у Аирмакса новая прелесть сдана в 2016 году. Похоже на ЖК Квартет, с не испорченными фасадами :) Макс, признавайтесь уже

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Где Эйр, а где Квартет, да ну
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 00:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Чему ты так радуешься? Стояло 10 лет одоробло Полонского без каких-либо перспектив. К счастью удалось что-то вымутить КГС и забрать это одоробло достраивать. Подтянулись инвесторы. В результате вместо бетонного скелета на депрессивной улице, возможно, появится +/- приличный ЖК, торговля и услуги подтянутся, начнется какое-то развитие на ровном месте. Проект явно на голову выше львовских сараев, натыканных выше по Глубочицкой. Ну да, придется подождать. Но в результате, благодаря деньгам этих инвесторов, депрессивный гадюшник - Глубочицкая, имеет шансы превратиться в более-менее приличную улицу. Поддержать надо людей, а не злорадствовать что они либо прибыль недополучат, либо постареют в ожидании сдачи.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 00:40

xio13
На чЁ зарубимся шо в этом году ни 50ти, ни даже 40 как 24.02.2015 было, не увидим?
А если вместо уе на полтос вдруг твой БИТОК на трёху уйдёт - носки свои сьешь?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 01:29

  Faceless написав:Где Эйр, а где Квартет, да ну

а что, он принц датский?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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  #<1 ... 4845484648474848
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