Додано: Сер 22 лип, 2020 07:04

барабашов написав: xio13

На чЁ зарубимся шо в этом году ни 50ти, ни даже 40 как 24.02.2015 было, не увидим?

А если вместо уе на полтос вдруг твой БИТОК на трёху уйдёт - носки свои сьешь? На чЁ зарубимся шо в этом году ни 50ти, ни даже 40 как 24.02.2015 было, не увидим?А если вместо уе на полтос вдруг твой БИТОК на трёху уйдёт - носки свои сьешь?

Вы поймите, ваши времена торговли на базаре уже прошли. И не даром сидите тут круглосуточно пытаясь свое наторгованное за всю жизнь поменять на малосемейку в киеве. И получать пенсию на старости лет.Ну нет у вас бтс, акций и тд. Зачем оно вам? Оно ж как пирамида. Виртуальное ))) деньги это только в кошельке в кармане. Правда опасность что когда вы в очередной раз на базар ехать в трамвае будете могут карманники вытянуть так что вроде как обнулят ваши активы.Я бы чуть по другому написал, и указал где ваше днепропетровское место, но модеры трут.