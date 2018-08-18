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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4846484748484849

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 146
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
14%
21
знизяться в межах 10%
29%
42
знизяться на 10-25%
31%
45
знизяться на 25%-50%
13%
19
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 146
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 09:45

  striped написав:Тут помянули нашего одесского эстета - я как-то утром был в районе его сублимаций - рядом с Рыбальским. В момент, когда шел товарняк через мост. Могу сказать - ощущения сильные. Утром, когда еще гондольеры не вышли на каналы в Рыбальском, а соседка из дома напротив не сняла свое ажурное белье с балкона, так романтично, ритмично, а главное громко и с переотражениями среди этих замечательных домов. Прямо ощущаешь что ты в двух шагах и от Днепра и от центра европейской столицы.
Интересно - а много здешних обитателей повелось на сладкие трели одесского мальчика?


"Семейка джонсов" имеет неплохие бюджеты для впаривания годами всего неликвида.
Новый метод продаж, форумного "среднего класса"
xio13
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 09:48

  striped написав:Тут помянули
Интересно - а много здешних обитателей повелось на сладкие трели одесского мальчика?

Из здешних никого. Только одному своему другу навешал, у которого в гостях был с видом во двор для круговых прогулок (возможно с руками за спиной)
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 09:53

  hume написав:
  striped написав:Тут помянули
Интересно - а много здешних обитателей повелось на сладкие трели одесского мальчика?

Из здешних никого. Только одному своему другу навешал, у которого в гостях был с видом во двор для круговых прогулок (возможно с руками за спиной)

У 99.2% киевлян (по скромным подсчетам) нет и такого двора для прогулок.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 09:58

  airmax78 написав:
  hume написав:
  striped написав:Тут помянули
Интересно - а много здешних обитателей повелось на сладкие трели одесского мальчика?

Из здешних никого. Только одному своему другу навешал, у которого в гостях был с видом во двор для круговых прогулок (возможно с руками за спиной)

У 99.2% киевлян (по скромным подсчетам) нет и такого двора для прогулок.


Да, на "катьке" дворики схожие с рыбальским. Хотя на "столыпине" уже нету такой романтики там дворики на крыше...
xio13
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 10:02

  xio13 написав:
  airmax78 написав:
  hume написав:Из здешних никого. Только одному своему другу навешал, у которого в гостях был с видом во двор для круговых прогулок (возможно с руками за спиной)

У 99.2% киевлян (по скромным подсчетам) нет и такого двора для прогулок.


Да, на "катьке" дворики схожие с рыбальским. Хотя на "столыпине" уже нету такой романтики там дворики на крыше...

Сидели или охраняли?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 10:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Если бы не было мостов и 6-полосной набережной - Рыбальский был бы лучшим ЖК в Украине. А так - он просто хороший.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 10:44

  airmax78 написав:Если бы не было мостов и 6-полосной набережной - Рыбальский был бы лучшим ЖК в Украине. А так - он просто хороший.

А так от просто отс...й ;)

ИМХО, когда идет товарняк, да еще ночью, то звуки еще те. :lol:
_Mykola_
 
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