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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 22 лип, 2020 09:45
striped написав:
Тут помянули нашего одесского эстета - я как-то утром был в районе его сублимаций - рядом с Рыбальским. В момент, когда шел товарняк через мост. Могу сказать - ощущения сильные. Утром, когда еще гондольеры не вышли на каналы в Рыбальском, а соседка из дома напротив не сняла свое ажурное белье с балкона, так романтично, ритмично, а главное громко и с переотражениями среди этих замечательных домов. Прямо ощущаешь что ты в двух шагах и от Днепра и от центра европейской столицы.
Интересно - а много здешних обитателей повелось на сладкие трели одесского мальчика?
"Семейка джонсов" имеет неплохие бюджеты для впаривания годами всего неликвида.
Новый метод продаж, форумного "среднего класса"
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Додано: Сер 22 лип, 2020 09:48
striped написав:
Тут помянули
Интересно - а много здешних обитателей повелось на сладкие трели одесского мальчика?
Из здешних никого. Только одному своему другу навешал, у которого в гостях был с видом во двор для круговых прогулок (возможно с руками за спиной)
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hume
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Додано: Сер 22 лип, 2020 09:53
hume написав: striped написав:
Тут помянули
Интересно - а много здешних обитателей повелось на сладкие трели одесского мальчика?
Из здешних никого. Только одному своему другу навешал, у которого в гостях был с видом во двор для круговых прогулок (возможно с руками за спиной)
У 99.2% киевлян (по скромным подсчетам) нет и такого двора для прогулок.
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airmax78
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Додано: Сер 22 лип, 2020 09:58
airmax78 написав: hume написав: striped написав:
Тут помянули
Интересно - а много здешних обитателей повелось на сладкие трели одесского мальчика?
Из здешних никого. Только одному своему другу навешал, у которого в гостях был с видом во двор для круговых прогулок (возможно с руками за спиной)
У 99.2% киевлян (по скромным подсчетам) нет и такого двора для прогулок.
Да, на "катьке" дворики схожие с рыбальским. Хотя на "столыпине" уже нету такой романтики там дворики на крыше...
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xio13
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Додано: Сер 22 лип, 2020 10:02
xio13 написав: airmax78 написав: hume написав:
Из здешних никого. Только одному своему другу навешал, у которого в гостях был с видом во двор для круговых прогулок (возможно с руками за спиной)
У 99.2% киевлян (по скромным подсчетам) нет и такого двора для прогулок.
Да, на "катьке" дворики схожие с рыбальским. Хотя на "столыпине" уже нету такой романтики там дворики на крыше...
Сидели или охраняли?
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airmax78
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Додано: Сер 22 лип, 2020 10:07
Если бы не было мостов и 6-полосной набережной - Рыбальский был бы лучшим ЖК в Украине. А так - он просто хороший.
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airmax78
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Додано: Сер 22 лип, 2020 10:44
airmax78 написав:
Если бы не было мостов и 6-полосной набережной - Рыбальский был бы лучшим ЖК в Украине. А так - он просто хороший.
А так от просто отс...й
ИМХО, когда идет товарняк, да еще ночью, то звуки еще те.
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