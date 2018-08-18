RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4847484848494850

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 146
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
14%
21
знизяться в межах 10%
29%
42
знизяться на 10-25%
31%
45
знизяться на 25%-50%
13%
19
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 146
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 11:06

  vano80 написав:
  Puente написав:Зараз забудували смугу між залізницею та "срібною милею" дуже густо - і тому чути слабенько . Раніше там звуки "та-да-тадах" були чути аж до Барбюса ... Зранку у вихідні та вночі - ну дуже стимулювало ...
Хоча люди і до трамваїв під вікнами звикають ...


Особенно когда заплатил кучу бабла... :mrgreen:
Но, не будем пессимистами! Там же еще застроят, от оазиса уже будка стоит, и по другую сторону красного монстра гонят. И покупают там не бабушки-наркоманки, так что зализныце придется раскошелиться и обнести свою, никому ненужную железку, щитами :D

Щиты - это само собой. Но если щиты не помогут - то спрячут железку в туннель. Укрзализныця должна была думать, когда прокладывала пути в жилой застройке.
airmax78
 
Повідомлень: 35459
З нами з: 25.10.12
Подякував: 875 раз.
Подякували: 4167 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 11:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ребята, а кто сейчас модерит ветку?)
PS4
 
Повідомлень: 438
З нами з: 26.12.19
Подякував: 5 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 11:19

  airmax78 написав:
  _Mykola_ написав:
  airmax78 написав:Если бы не было мостов и 6-полосной набережной - Рыбальский был бы лучшим ЖК в Украине. А так - он просто хороший.

А так от просто отс...й ;)

ИМХО, когда идет товарняк, да еще ночью, то звуки еще те. :lol:

Ну есть немного. Но не критично. К тому же ничто не мешает жильцам, если их будет донимать этот шум, разместить петицию или просто перекрыть мост. Если мост создает шум, не соответствующий санитарным нормам - его перенесут.

ага, прямо в квартиру :D
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 9710
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1121 раз.
Подякували: 2585 раз.
 
Профіль
2
1
1
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 11:34

Для Трибеки с ее "3-мя законами"

В крупных городах США цены на жилье могут резко снизиться из-за пандемии коронавируса, полагает экономист, лауреат Нобелевской премии Роберт Шиллер. Об этом он заявил в интервью порталу MarketWatch.

«В обозримом будущем люди не захотят тратить по миллиону долларов на крохотные квартирки, — предрек эксперт. — Что хорошего в городах? Вероятно, хорошие рестораны, театры, музеи, фестивали искусств. Но мнение о городах меняется, когда ты начинаешь бояться людей из-за риска заражения какой-нибудь болезнью».

Кроме того, подчеркнул он, многим американцам и по окончании пандемии коронавируса не придется больше ходить в офисы — компании массово переходят на удаленный режим работы. Поэтому они предпочтут жить за городом.

США ожидает обвал цен на жилье
https://курс.ком.юа/novost/192082-ssha- ... n-na-zhile
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6762
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1164 раз.
Подякували: 2648 раз.
 
Профіль
4
5
3
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 11:36

А это для Влада, радовавшегося недавно о "восстановлении" КРЖН (китайского рынка жилой недвижимости) - цены на аренду в июне снова ушли в минус после небольшого поста-карантинного восстановления...

Rents in the country’s biggest cities fell about 2% in June, a sign of weakness as the coronavirus hit the economy
https://www.wsj.com/articles/in-chinas- ... 1595332802
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6762
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1164 раз.
Подякували: 2648 раз.
 
Профіль
4
5
3
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 12:04

  zРадио написав:
  Loft написав:
zРадио написав:
Это сказки, а не хотелки. Ее и за 50 продать сегодня нельзя. Знакомый еле сбросил апартамент там за 30. С профитом, да, но рассчитывал на 35 и жестко обломился
Да, возможно и так. Если бы я планировал продавать воздух - поспешил бы... Осенью будет поздно. А с другой стороны, сейчас реально деньги пристроить и некуда


Дать сейчас деньгам (твердым, конечно же, а не красивым :mrgreen: ) немного полежать - не самая плохая стратегия. Что до Миракса - его нужно иметь в виду на ближайший год-полгора. Если (когда) рынок начнет сильно лихорадить, то Миракс в большей степени, чем остальное, будет терять в цене за счет своих явно заниженных стартовых условий продажи - многие инвесторы заходили по 750-800, соответственно, не уйдут в минус даже при 35%-ном падении. Такая маржа на сегодня остается по немногим объектам, соответственно, там среди их инвесторов будет меньшая доля желающих выйти.

Ну и плюс через год-полтора Мираксу останется всего-то 2 года до сдачи :mrgreen:

я брал Оранж сити по 470 долларов метр :mrgreen:
А ві лохи мантрі читайте)
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21313
З нами з: 20.04.08
Подякував: 370 раз.
Подякували: 542 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 12:12

  zРадио написав:А это для Влада, радовавшегося недавно о "восстановлении" КРЖН (китайского рынка жилой недвижимости) - цены на аренду в июне снова ушли в минус после небольшого поста-карантинного восстановления...

Rents in the country’s biggest cities fell about 2% in June, a sign of weakness as the coronavirus hit the economy
https://www.wsj.com/articles/in-chinas- ... 1595332802

ВВП растет, аренда падает. У вас нет разрыв шаблона?
Vlad442
 
Повідомлень: 7004
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1249 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4847484848494850
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot] і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1881, 1882, 1883
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18821 3091836
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 лип, 2020 12:05
airmax78
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
466 199393
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 14479
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.