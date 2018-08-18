Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Puente написав:Зараз забудували смугу між залізницею та "срібною милею" дуже густо - і тому чути слабенько . Раніше там звуки "та-да-тадах" були чути аж до Барбюса ... Зранку у вихідні та вночі - ну дуже стимулювало ... Хоча люди і до трамваїв під вікнами звикають ...
Особенно когда заплатил кучу бабла... Но, не будем пессимистами! Там же еще застроят, от оазиса уже будка стоит, и по другую сторону красного монстра гонят. И покупают там не бабушки-наркоманки, так что зализныце придется раскошелиться и обнести свою, никому ненужную железку, щитами
Щиты - это само собой. Но если щиты не помогут - то спрячут железку в туннель. Укрзализныця должна была думать, когда прокладывала пути в жилой застройке.
airmax78 написав:Если бы не было мостов и 6-полосной набережной - Рыбальский был бы лучшим ЖК в Украине. А так - он просто хороший.
А так от просто отс...й
ИМХО, когда идет товарняк, да еще ночью, то звуки еще те.
Ну есть немного. Но не критично. К тому же ничто не мешает жильцам, если их будет донимать этот шум, разместить петицию или просто перекрыть мост. Если мост создает шум, не соответствующий санитарным нормам - его перенесут.
В крупных городах США цены на жилье могут резко снизиться из-за пандемии коронавируса, полагает экономист, лауреат Нобелевской премии Роберт Шиллер. Об этом он заявил в интервью порталу MarketWatch.
«В обозримом будущем люди не захотят тратить по миллиону долларов на крохотные квартирки, — предрек эксперт. — Что хорошего в городах? Вероятно, хорошие рестораны, театры, музеи, фестивали искусств. Но мнение о городах меняется, когда ты начинаешь бояться людей из-за риска заражения какой-нибудь болезнью».
Кроме того, подчеркнул он, многим американцам и по окончании пандемии коронавируса не придется больше ходить в офисы — компании массово переходят на удаленный режим работы. Поэтому они предпочтут жить за городом.
zРадио написав: Это сказки, а не хотелки. Ее и за 50 продать сегодня нельзя. Знакомый еле сбросил апартамент там за 30. С профитом, да, но рассчитывал на 35 и жестко обломился
Да, возможно и так. Если бы я планировал продавать воздух - поспешил бы... Осенью будет поздно. А с другой стороны, сейчас реально деньги пристроить и некуда
Дать сейчас деньгам (твердым, конечно же, а не красивым ) немного полежать - не самая плохая стратегия. Что до Миракса - его нужно иметь в виду на ближайший год-полгора. Если (когда) рынок начнет сильно лихорадить, то Миракс в большей степени, чем остальное, будет терять в цене за счет своих явно заниженных стартовых условий продажи - многие инвесторы заходили по 750-800, соответственно, не уйдут в минус даже при 35%-ном падении. Такая маржа на сегодня остается по немногим объектам, соответственно, там среди их инвесторов будет меньшая доля желающих выйти.
Ну и плюс через год-полтора Мираксу останется всего-то 2 года до сдачи
я брал Оранж сити по 470 долларов метр А ві лохи мантрі читайте)
zРадио написав:А это для Влада, радовавшегося недавно о "восстановлении" КРЖН (китайского рынка жилой недвижимости) - цены на аренду в июне снова ушли в минус после небольшого поста-карантинного восстановления...