zРадио написав:

Loft написав: zРадио написав:

Это сказки, а не хотелки. Ее и за 50 продать сегодня нельзя. Знакомый еле сбросил апартамент там за 30. С профитом, да, но рассчитывал на 35 и жестко обломился Да, возможно и так. Если бы я планировал продавать воздух - поспешил бы... Осенью будет поздно. А с другой стороны, сейчас реально деньги пристроить и некуда

Да, возможно и так. Если бы я планировал продавать воздух - поспешил бы... Осенью будет поздно. А с другой стороны, сейчас реально деньги пристроить и некуда

Дать сейчас деньгам (твердым, конечно же, а не красивым) немного полежать - не самая плохая стратегия. Что до Миракса - его нужно иметь в виду на ближайший год-полгора. Если (когда) рынок начнет сильно лихорадить, то Миракс в большей степени, чем остальное, будет терять в цене за счет своих явно заниженных стартовых условий продажи - многие инвесторы заходили по 750-800, соответственно, не уйдут в минус даже при 35%-ном падении. Такая маржа на сегодня остается по немногим объектам, соответственно, там среди их инвесторов будет меньшая доля желающих выйти.Ну и плюс через год-полтора Мираксу останется всего-то 2 года до сдачи