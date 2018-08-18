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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4848484948504851

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 146
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
14%
21
знизяться в межах 10%
29%
42
знизяться на 10-25%
31%
45
знизяться на 25%-50%
13%
19
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 146
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 13:16

  airmax78 написав:
  hume написав:Щиты не спасут ситуацию вообще никак. Мост полностью металлический и снизу сквозной, +вода. То есть шум не от самой железки, а от моста. Слышно было в оазисе в 10ом доме. Это самый крайний дом от моста в оазисе.

Мост я очень хорошо слышу на Герцена - находясь от него в 4х км. Значит придется его перенести. Люди не могут жить возле ж/д моста.

– Вы живете за метромостом, или перед метромостом?
– Нет, я живу непосредственно под ним...
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 13:25

  airmax78 написав:Если бы не было мостов и 6-полосной набережной - Рыбальский был бы лучшим ЖК в Украине. А так - он просто хороший.


Это шутка юмора? :)
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  #<1 ... 4848484948504851
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