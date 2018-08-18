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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 22 лип, 2020 13:16
airmax78 написав: hume написав:
Щиты не спасут ситуацию вообще никак. Мост полностью металлический и снизу сквозной, +вода. То есть шум не от самой железки, а от моста. Слышно было в оазисе в 10ом доме. Это самый крайний дом от моста в оазисе.
Мост я очень хорошо слышу на Герцена - находясь от него в 4х км. Значит придется его перенести. Люди не могут жить возле ж/д моста.
– Вы живете за метромостом, или перед метромостом?
– Нет, я живу непосредственно под ним...
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Додано: Сер 22 лип, 2020 13:25
airmax78 написав:
Если бы не было мостов и 6-полосной набережной - Рыбальский был бы лучшим ЖК в Украине. А так - он просто хороший.
Это шутка юмора?
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