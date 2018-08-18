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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4848484948504851

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 146
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
14%
21
знизяться в межах 10%
29%
42
знизяться на 10-25%
31%
45
знизяться на 25%-50%
13%
19
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 146
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 13:25

  airmax78 написав:Если бы не было мостов и 6-полосной набережной - Рыбальский был бы лучшим ЖК в Украине. А так - он просто хороший.


Это шутка юмора? :)
VladPL
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 13:59

  VladPL написав:
  airmax78 написав:Если бы не было мостов и 6-полосной набережной - Рыбальский был бы лучшим ЖК в Украине. А так - он просто хороший.


Это шутка юмора? :)

Макс не любит дорог и вообще инфраструктуры. Для него главное чтобы вокруг промка да окушки в речке
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 14:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

PS4 написав:5396669
Я правильно понял..
Взяли за 36
Хотлелки па60 но не дают
Реально продать - цена 40+\-
Это за ожидание в 7 лет?
А я и не думаю продавать )

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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 14:03

  antey1969 написав:..
Макс не любит дорог и вообще инфраструктуры. Для него главное чтобы вокруг промка да окушки в речке

Может он рыбак и него своя яхта?
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 14:22

  antey1969 написав:
  VladPL написав:
  airmax78 написав:Если бы не было мостов и 6-полосной набережной - Рыбальский был бы лучшим ЖК в Украине. А так - он просто хороший.


Это шутка юмора? :)

Макс не любит дорог и вообще инфраструктуры. Для него главное чтобы вокруг промка да окушки в речке

Вот чего-чего, а дорог на Рыбальском хватает. И прочей инфраструктуры в избытке: мосты, эстакады, переезды, сто, шиномонтажи, Пятый Элемент опять же.
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 14:25

  sequence написав:
  antey1969 написав:..
Макс не любит дорог и вообще инфраструктуры. Для него главное чтобы вокруг промка да окушки в речке

Может он рыбак и него своя яхта?

Я жду каналы. Это, фактически, будет единственный жк, после Ривьеры, где выйдя из дома можно пройти 50 м, сесть в свой каяк и плыть кататься по Днепру.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 15:02

  airmax78 написав:
  sequence написав:
  antey1969 написав:..
Макс не любит дорог и вообще инфраструктуры. Для него главное чтобы вокруг промка да окушки в речке

Может он рыбак и него своя яхта?

Я жду каналы. Это, фактически, будет единственный жк, после Ривьеры, где выйдя из дома можно пройти 50 м, сесть в свой каяк и плыть кататься по Днепру.

Не считаю себя истиной в последней инстанции, но!
Когда в Киеве накроются мосты, а шестиполосные трассы перестанут функционировать, будет уже не до сплавов на каяках, ноги бы унести из такого парадиза поскорее :roll:
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 15:04

  antey1969 написав:.. будет уже не до сплавов на каяках, ноги бы унести из такого парадиза поскорее :roll:

Что мешает сплавитья до Херсона, не считая пары-тройки ГЭС?
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 15:06

  airmax78 написав:..
Я жду каналы. Это, фактически, будет единственный жк, после Ривьеры, где выйдя из дома можно пройти 50 м, сесть в свой каяк и плыть кататься по Днепру.

Есть пристань в 50м?
Тогда сам бох велел обзавестить яхтой и спиннингом
ЗЫ Для полноты картины стоит обзавестись кавалиркой в Ривьере, дабы плавать в гости
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 15:28

  antey1969 написав:
  airmax78 написав:
  sequence написав:Может он рыбак и него своя яхта?

Я жду каналы. Это, фактически, будет единственный жк, после Ривьеры, где выйдя из дома можно пройти 50 м, сесть в свой каяк и плыть кататься по Днепру.

Не считаю себя истиной в последней инстанции, но!
Когда в Киеве накроются мосты, а шестиполосные трассы перестанут функционировать, будет уже не до сплавов на каяках, ноги бы унести из такого парадиза поскорее :roll:

Когда это произойдет - каяк станет одним мз немногих способов быстро добраться на левый берег.
airmax78
 
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