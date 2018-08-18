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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 22 лип, 2020 13:25
airmax78 написав:
Если бы не было мостов и 6-полосной набережной - Рыбальский был бы лучшим ЖК в Украине. А так - он просто хороший.
Это шутка юмора?
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VladPL
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Додано: Сер 22 лип, 2020 13:59
VladPL написав: airmax78 написав:
Если бы не было мостов и 6-полосной набережной - Рыбальский был бы лучшим ЖК в Украине. А так - он просто хороший.
Это шутка юмора?
Макс не любит дорог и вообще инфраструктуры. Для него главное чтобы вокруг промка да окушки в речке
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antey1969
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Додано: Сер 22 лип, 2020 14:03
PS4 написав:5396669
Я правильно понял..
Взяли за 36
Хотлелки па60 но не дают
Реально продать - цена 40+\-
Это за ожидание в 7 лет?
А я и не думаю продавать )
Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
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Додано: Сер 22 лип, 2020 14:03
antey1969 написав:
..
Макс не любит дорог и вообще инфраструктуры. Для него главное чтобы вокруг промка да окушки в речке
Может он рыбак и него своя яхта?
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sequence
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Додано: Сер 22 лип, 2020 14:22
antey1969 написав: VladPL написав: airmax78 написав:
Если бы не было мостов и 6-полосной набережной - Рыбальский был бы лучшим ЖК в Украине. А так - он просто хороший.
Это шутка юмора?
Макс не любит дорог и вообще инфраструктуры. Для него главное чтобы вокруг промка да окушки в речке
Вот чего-чего, а дорог на Рыбальском хватает. И прочей инфраструктуры в избытке: мосты, эстакады, переезды, сто, шиномонтажи, Пятый Элемент опять же.
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Додано: Сер 22 лип, 2020 14:25
sequence написав: antey1969 написав:
..
Макс не любит дорог и вообще инфраструктуры. Для него главное чтобы вокруг промка да окушки в речке
Может он рыбак и него своя яхта?
Я жду каналы. Это, фактически, будет единственный жк, после Ривьеры, где выйдя из дома можно пройти 50 м, сесть в свой каяк и плыть кататься по Днепру.
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airmax78
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Додано: Сер 22 лип, 2020 15:02
airmax78 написав: sequence написав: antey1969 написав:
..
Макс не любит дорог и вообще инфраструктуры. Для него главное чтобы вокруг промка да окушки в речке
Может он рыбак и него своя яхта?
Я жду каналы. Это, фактически, будет единственный жк, после Ривьеры, где выйдя из дома можно пройти 50 м, сесть в свой каяк и плыть кататься по Днепру.
Не считаю себя истиной в последней инстанции, но!
Когда в Киеве накроются мосты, а шестиполосные трассы перестанут функционировать, будет уже не до сплавов на каяках, ноги бы унести из такого парадиза поскорее
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antey1969
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Додано: Сер 22 лип, 2020 15:04
antey1969 написав:
.. будет уже не до сплавов на каяках, ноги бы унести из такого парадиза поскорее
Что мешает сплавитья до Херсона, не считая пары-тройки ГЭС?
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Додано: Сер 22 лип, 2020 15:06
airmax78 написав:
..
Я жду каналы. Это, фактически, будет единственный жк, после Ривьеры, где выйдя из дома можно пройти 50 м, сесть в свой каяк и плыть кататься по Днепру.
Есть пристань в 50м?
Тогда сам бох велел обзавестить яхтой и спиннингом
ЗЫ Для полноты картины стоит обзавестись кавалиркой в Ривьере, дабы плавать в гости
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Додано: Сер 22 лип, 2020 15:28
antey1969 написав: airmax78 написав: sequence написав:
Может он рыбак и него своя яхта?
Я жду каналы. Это, фактически, будет единственный жк, после Ривьеры, где выйдя из дома можно пройти 50 м, сесть в свой каяк и плыть кататься по Днепру.
Не считаю себя истиной в последней инстанции, но!
Когда в Киеве накроются мосты, а шестиполосные трассы перестанут функционировать, будет уже не до сплавов на каяках, ноги бы унести из такого парадиза поскорее
Когда это произойдет - каяк станет одним мз немногих способов быстро добраться на левый берег.
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