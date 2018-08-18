Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zРадио написав:А это для Влада, радовавшегося недавно о "восстановлении" КРЖН (китайского рынка жилой недвижимости) - цены на аренду в июне снова ушли в минус после небольшого поста-карантинного восстановления...
ВВП растет, аренда падает. У вас нет разрыв шаблона?
Если вспомнить о "привычной" величине роста ВВП Китая, то нет. Так, в 2019-м она составила 6,1%, а в 2018-м - 6,6%. На сегодня же китайцы смогли вернуть лишь половину былой динамики (Q2 2020 - 3,2%), и едва ли в 3-4 кварталах ситуация улучшится, учитывая слабый внешний спрос.
Десятилетия перманентного высокого роста в Китае породили пузырь недвижимости огромных масштабов, которому не на чем больше расти, и он начнет стагнировать. Аренда, как обычно, реагирует быстрее продаж...
zРадио написав:А это для Влада, радовавшегося недавно о "восстановлении" КРЖН (китайского рынка жилой недвижимости) - цены на аренду в июне снова ушли в минус после небольшого поста-карантинного восстановления...
ВВП растет, аренда падает. У вас нет разрыв шаблона?
Если вспомнить о "привычной" величине роста ВВП Китая, то нет. Так, в 2019-м она составила 6,1%, а в 2018-м - 6,6%. На сегодня же китайцы смогли вернуть лишь половину былой динамики (Q2 2020 - 3,2%), и едва ли в 3-4 кварталах ситуация улучшится, учитывая слабый внешний спрос.
Десятилетия перманентного высокого роста в Китае породили пузырь недвижимости огромных масштабов, которому не на чем больше расти, и он начнет стагнировать. Аренда, как обычно, реагирует быстрее продаж...
Так пусть китайские деньги надувают пузырь украинской недвиги, а?
Судя по статистике розничной торговли, киевляне перебираются в пригород.
Так, в Киеве объемы реализации продуктов и услуг (в грн) в январе-июне выросли всего на 1,7% притом, что по стране в целом - на 3,7%, а по Киевской обл. без Киева - на 13,4%.
Логическое объяснение только одно - обеспеченные киевляне перемещаются в ОКРЖН. Обеспеченные, поскольку 13,4% прироста для области (притом, что в среднем по стране - втрое меньше) могло сделать либо не очень большое количество богатых, либо очень большое количество небогатых. Но массовой миграции из Киева мы не наблюдаем, по крайней мере визуально, так что остается первое...
zРадио написав:Судя по статистике розничной торговли, киевляне перебираются в пригород.
Так, в Киеве объемы реализации продуктов и услуг (в грн) в январе-июне выросли всего на 1,7% притом, что по стране в целом - на 3,7%, а по Киевской обл. без Киева - на 13,4%.
Логическое объяснение только одно - обеспеченные киевляне перемещаются в ОКРЖН. Обеспеченные, поскольку 13,4% прироста для области (притом, что в среднем по стране - втрое меньше) могло сделать либо не очень большое количество богатых, либо очень большое количество небогатых. Но массовой миграции из Киева мы не наблюдаем, по крайней мере визуально, так что остается первое...
zРадио написав:Судя по статистике розничной торговли, киевляне перебираются в пригород.
Так, в Киеве объемы реализации продуктов и услуг (в грн) в январе-июне выросли всего на 1,7% притом, что по стране в целом - на 3,7%, а по Киевской обл. без Киева - на 13,4%.
Логическое объяснение только одно - обеспеченные киевляне перемещаются в ОКРЖН. Обеспеченные, поскольку 13,4% прироста для области (притом, что в среднем по стране - втрое меньше) могло сделать либо не очень большое количество богатых, либо очень большое количество небогатых. Но массовой миграции из Киева мы не наблюдаем, по крайней мере визуально, так что остается первое...
zРадио написав:Судя по статистике розничной торговли, киевляне перебираются в пригород.
Так, в Киеве объемы реализации продуктов и услуг (в грн) в январе-июне выросли всего на 1,7% притом, что по стране в целом - на 3,7%, а по Киевской обл. без Киева - на 13,4%.
Логическое объяснение только одно - обеспеченные киевляне перемещаются в ОКРЖН. Обеспеченные, поскольку 13,4% прироста для области (притом, что в среднем по стране - втрое меньше) могло сделать либо не очень большое количество богатых, либо очень большое количество небогатых. Но массовой миграции из Киева мы не наблюдаем, по крайней мере визуально, так что остается первое...
ты так миленько тупенький прям ми-ми-ми.... а ты не подумал почему я в этом году в апреле переехал в пригород? И почему этой весной взлетела аренда загородных домов в марте апреле которые не сезон для аренды домов) Ну крошка, напряги извилины)
Унуноктий написав:ты так миленько тупенький прям ми-ми-ми.... а ты не подумал почему я в этом году в апреле переехал в пригород? И почему этой весной взлетела аренда загородных домов в марте апреле которые не сезон для аренды домов) Ну крошка, напряги извилины)
Дубень, именно это и было указано мной в качестве причины в первом комментарии. Если согласен с написанным - просто поставь плюс и не пытайся показаться умнее, чем ты есть!
Унуноктий написав:ты так миленько тупенький прям ми-ми-ми.... а ты не подумал почему я в этом году в апреле переехал в пригород? И почему этой весной взлетела аренда загородных домов в марте апреле которые не сезон для аренды домов) Ну крошка, напряги извилины)
Дубень, именно это и было указано мной в качестве причины в первом комментарии. Если согласен с написанным - просто поставь плюс и не пытайся показаться умнее, чем ты есть!
тормозок ты вспомнил о карантине и о том что те у кого есть деньги свалили в пригород что бы не сидеть в квартирах)