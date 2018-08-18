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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4850485148524853>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 146
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
14%
21
знизяться в межах 10%
29%
42
знизяться на 10-25%
31%
45
знизяться на 25%-50%
13%
19
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 146
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 16:27

  Vlad442 написав:
  zРадио написав:А это для Влада, радовавшегося недавно о "восстановлении" КРЖН (китайского рынка жилой недвижимости) - цены на аренду в июне снова ушли в минус после небольшого поста-карантинного восстановления...

Rents in the country’s biggest cities fell about 2% in June, a sign of weakness as the coronavirus hit the economy
https://www.wsj.com/articles/in-chinas- ... 1595332802

ВВП растет, аренда падает. У вас нет разрыв шаблона?


Если вспомнить о "привычной" величине роста ВВП Китая, то нет. Так, в 2019-м она составила 6,1%, а в 2018-м - 6,6%. На сегодня же китайцы смогли вернуть лишь половину былой динамики (Q2 2020 - 3,2%), и едва ли в 3-4 кварталах ситуация улучшится, учитывая слабый внешний спрос.

Десятилетия перманентного высокого роста в Китае породили пузырь недвижимости огромных масштабов, которому не на чем больше расти, и он начнет стагнировать. Аренда, как обычно, реагирует быстрее продаж...
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 16:32

  zРадио написав:
  Vlad442 написав:
  zРадио написав:А это для Влада, радовавшегося недавно о "восстановлении" КРЖН (китайского рынка жилой недвижимости) - цены на аренду в июне снова ушли в минус после небольшого поста-карантинного восстановления...

Rents in the country’s biggest cities fell about 2% in June, a sign of weakness as the coronavirus hit the economy
https://www.wsj.com/articles/in-chinas- ... 1595332802

ВВП растет, аренда падает. У вас нет разрыв шаблона?


Если вспомнить о "привычной" величине роста ВВП Китая, то нет. Так, в 2019-м она составила 6,1%, а в 2018-м - 6,6%. На сегодня же китайцы смогли вернуть лишь половину былой динамики (Q2 2020 - 3,2%), и едва ли в 3-4 кварталах ситуация улучшится, учитывая слабый внешний спрос.

Десятилетия перманентного высокого роста в Китае породили пузырь недвижимости огромных масштабов, которому не на чем больше расти, и он начнет стагнировать. Аренда, как обычно, реагирует быстрее продаж...


Так пусть китайские деньги надувают пузырь украинской недвиги, а?
VladPL
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 16:38

Судя по статистике розничной торговли, киевляне перебираются в пригород.

Так, в Киеве объемы реализации продуктов и услуг (в грн) в январе-июне выросли всего на 1,7% притом, что по стране в целом - на 3,7%, а по Киевской обл. без Киева - на 13,4%.

Логическое объяснение только одно - обеспеченные киевляне перемещаются в ОКРЖН. Обеспеченные, поскольку 13,4% прироста для области (притом, что в среднем по стране - втрое меньше) могло сделать либо не очень большое количество богатых, либо очень большое количество небогатых. Но массовой миграции из Киева мы не наблюдаем, по крайней мере визуально, так что остается первое...

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... 0620_u.xls
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 16:43

  VladPL написав:Так пусть китайские деньги надувают пузырь украинской недвиги, а?


Согласен. Скидываемся на курсы китайского для Макса, Влада, Конга, Первого, Трибеки, Прохожего и Уны (сорян, если кого забыл).

От балабольства о высоком ROI киевского бетона на китайских форумах пользы точно будет больше, чем на украинских :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 16:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Согласен. Скидываемся на курсы китайского для Макса, Влада, Конга, Первого, Трибеки, Прохожего и Уны (сорян, если кого забыл).

читать инструкции от китайских материалов для ремонта и бытовой техники в оригинале?
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 17:50

  zРадио написав:Судя по статистике розничной торговли, киевляне перебираются в пригород.

Так, в Киеве объемы реализации продуктов и услуг (в грн) в январе-июне выросли всего на 1,7% притом, что по стране в целом - на 3,7%, а по Киевской обл. без Киева - на 13,4%.

Логическое объяснение только одно - обеспеченные киевляне перемещаются в ОКРЖН. Обеспеченные, поскольку 13,4% прироста для области (притом, что в среднем по стране - втрое меньше) могло сделать либо не очень большое количество богатых, либо очень большое количество небогатых. Но массовой миграции из Киева мы не наблюдаем, по крайней мере визуально, так что остается первое...

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... 0620_u.xls

ты прикольный но туповатый..... не пришло в голову что многие люди как я например в апреле переехали в пригород)
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 17:53

  Унуноктий написав:
  zРадио написав:Судя по статистике розничной торговли, киевляне перебираются в пригород.

Так, в Киеве объемы реализации продуктов и услуг (в грн) в январе-июне выросли всего на 1,7% притом, что по стране в целом - на 3,7%, а по Киевской обл. без Киева - на 13,4%.

Логическое объяснение только одно - обеспеченные киевляне перемещаются в ОКРЖН. Обеспеченные, поскольку 13,4% прироста для области (притом, что в среднем по стране - втрое меньше) могло сделать либо не очень большое количество богатых, либо очень большое количество небогатых. Но массовой миграции из Киева мы не наблюдаем, по крайней мере визуально, так что остается первое...

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... 0620_u.xls

ты прикольный но туповатый..... не пришло в голову что многие люди как я например в апреле переехали в пригород)


Не, дружище - туповатый ты. Динамика year-over-year, т.е. сезонный фактор учтен.

А промолчал бы - за умного бы сошел...
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 17:57

  zРадио написав:
  Унуноктий написав:
  zРадио написав:Судя по статистике розничной торговли, киевляне перебираются в пригород.

Так, в Киеве объемы реализации продуктов и услуг (в грн) в январе-июне выросли всего на 1,7% притом, что по стране в целом - на 3,7%, а по Киевской обл. без Киева - на 13,4%.

Логическое объяснение только одно - обеспеченные киевляне перемещаются в ОКРЖН. Обеспеченные, поскольку 13,4% прироста для области (притом, что в среднем по стране - втрое меньше) могло сделать либо не очень большое количество богатых, либо очень большое количество небогатых. Но массовой миграции из Киева мы не наблюдаем, по крайней мере визуально, так что остается первое...

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... 0620_u.xls

ты прикольный но туповатый..... не пришло в голову что многие люди как я например в апреле переехали в пригород)


Не, дружище - туповатый ты. Динамика year-over-year, т.е. сезонный фактор учтен.

А промолчал бы - за умного бы сошел...

ты так миленько тупенький прям ми-ми-ми....
а ты не подумал почему я в этом году в апреле переехал в пригород? И почему этой весной взлетела аренда загородных домов в марте апреле которые не сезон для аренды домов)
Ну крошка, напряги извилины)
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 18:05

  Унуноктий написав:ты так миленько тупенький прям ми-ми-ми....
а ты не подумал почему я в этом году в апреле переехал в пригород? И почему этой весной взлетела аренда загородных домов в марте апреле которые не сезон для аренды домов)
Ну крошка, напряги извилины)


Дубень, именно это и было указано мной в качестве причины в первом комментарии. Если согласен с написанным - просто поставь плюс и не пытайся показаться умнее, чем ты есть!
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 18:07

  zРадио написав:
  Унуноктий написав:ты так миленько тупенький прям ми-ми-ми....
а ты не подумал почему я в этом году в апреле переехал в пригород? И почему этой весной взлетела аренда загородных домов в марте апреле которые не сезон для аренды домов)
Ну крошка, напряги извилины)


Дубень, именно это и было указано мной в качестве причины в первом комментарии. Если согласен с написанным - просто поставь плюс и не пытайся показаться умнее, чем ты есть!

тормозок ты вспомнил о карантине и о том что те у кого есть деньги свалили в пригород что бы не сидеть в квартирах)
Унуноктий
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