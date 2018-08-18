Унуноктий
тролль, узбагойся - ты уже 3-й раз меня повторяешь
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 22 лип, 2020 18:11
Додано: Сер 22 лип, 2020 18:17
Весело... растишки за неимением аргументов превращают дискуссию в фарс и переходят на личности - все, чтобы заболтать падение спроса на свои услуги, или бетон...
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