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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4850485148524853

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 146
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
14%
21
знизяться в межах 10%
29%
42
знизяться на 10-25%
31%
45
знизяться на 25%-50%
13%
19
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 146
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 18:09

Унуноктий

тролль, узбагойся - ты уже 3-й раз меня повторяешь :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 18:11

  zРадио написав:Унуноктий

тролль, узбагойся - ты уже 3-й раз меня повторяешь :mrgreen:

ты именно тот человек который может назвать все буквы но не способен прочитать слово)
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 18:17

Весело... растишки за неимением аргументов превращают дискуссию в фарс и переходят на личности - все, чтобы заболтать падение спроса на свои услуги, или бетон...
zРадио
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Повідомлень: 6770
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Подякували: 2650 раз.
 
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  #<1 ... 4850485148524853
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