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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 22 лип, 2020 18:09
Унуноктий
тролль, узбагойся - ты уже 3-й раз меня повторяешь
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Додано: Сер 22 лип, 2020 18:17
Весело... растишки за неимением аргументов превращают дискуссию в фарс и переходят на личности - все, чтобы заболтать падение спроса на свои услуги, или бетон...
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- З нами з: 02.05.18
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- Подякували: 2650 раз.
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