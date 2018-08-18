Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zРадио написав:А это для Влада, радовавшегося недавно о "восстановлении" КРЖН (китайского рынка жилой недвижимости) - цены на аренду в июне снова ушли в минус после небольшого поста-карантинного восстановления...
ВВП растет, аренда падает. У вас нет разрыв шаблона?
Если вспомнить о "привычной" величине роста ВВП Китая, то нет. Так, в 2019-м она составила 6,1%, а в 2018-м - 6,6%. На сегодня же китайцы смогли вернуть лишь половину былой динамики (Q2 2020 - 3,2%), и едва ли в 3-4 кварталах ситуация улучшится, учитывая слабый внешний спрос.
Десятилетия перманентного высокого роста в Китае породили пузырь недвижимости огромных масштабов, которому не на чем больше расти, и он начнет стагнировать. Аренда, как обычно, реагирует быстрее продаж...
zРадио написав:А это для Влада, радовавшегося недавно о "восстановлении" КРЖН (китайского рынка жилой недвижимости) - цены на аренду в июне снова ушли в минус после небольшого поста-карантинного восстановления...
ВВП растет, аренда падает. У вас нет разрыв шаблона?
Если вспомнить о "привычной" величине роста ВВП Китая, то нет. Так, в 2019-м она составила 6,1%, а в 2018-м - 6,6%. На сегодня же китайцы смогли вернуть лишь половину былой динамики (Q2 2020 - 3,2%), и едва ли в 3-4 кварталах ситуация улучшится, учитывая слабый внешний спрос.
Десятилетия перманентного высокого роста в Китае породили пузырь недвижимости огромных масштабов, которому не на чем больше расти, и он начнет стагнировать. Аренда, как обычно, реагирует быстрее продаж...
Так пусть китайские деньги надувают пузырь украинской недвиги, а?
начато строительсво нового "никому не нужного" пешеходного мостика через парковую дорогу от монумента жертв голодомора особенность его - вместо поручней будут кусты, такая типа аллея в воздухе архитектор - андрей миргородский, автор нашумевшего велопешеходного мостика, реконструкции почтовой и строящегося монумента жертвам голодомора
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.