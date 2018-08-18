Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zРадио написав:А это для Влада, радовавшегося недавно о "восстановлении" КРЖН (китайского рынка жилой недвижимости) - цены на аренду в июне снова ушли в минус после небольшого поста-карантинного восстановления...
ВВП растет, аренда падает. У вас нет разрыв шаблона?
Если вспомнить о "привычной" величине роста ВВП Китая, то нет. Так, в 2019-м она составила 6,1%, а в 2018-м - 6,6%. На сегодня же китайцы смогли вернуть лишь половину былой динамики (Q2 2020 - 3,2%), и едва ли в 3-4 кварталах ситуация улучшится, учитывая слабый внешний спрос.
Десятилетия перманентного высокого роста в Китае породили пузырь недвижимости огромных масштабов, которому не на чем больше расти, и он начнет стагнировать. Аренда, как обычно, реагирует быстрее продаж...
zРадио написав:А это для Влада, радовавшегося недавно о "восстановлении" КРЖН (китайского рынка жилой недвижимости) - цены на аренду в июне снова ушли в минус после небольшого поста-карантинного восстановления...
ВВП растет, аренда падает. У вас нет разрыв шаблона?
Если вспомнить о "привычной" величине роста ВВП Китая, то нет. Так, в 2019-м она составила 6,1%, а в 2018-м - 6,6%. На сегодня же китайцы смогли вернуть лишь половину былой динамики (Q2 2020 - 3,2%), и едва ли в 3-4 кварталах ситуация улучшится, учитывая слабый внешний спрос.
Десятилетия перманентного высокого роста в Китае породили пузырь недвижимости огромных масштабов, которому не на чем больше расти, и он начнет стагнировать. Аренда, как обычно, реагирует быстрее продаж...
Так пусть китайские деньги надувают пузырь украинской недвиги, а?
начато строительсво нового "никому не нужного" пешеходного мостика через парковую дорогу от монумента жертв голодомора особенность его - вместо поручней будут кусты, такая типа аллея в воздухе архитектор - андрей миргородский, автор нашумевшего велопешеходного мостика, реконструкции почтовой и строящегося монумента жертвам голодомора
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав:отмывание денех в парке муромец
начато строительсво нового "никому не нужного" пешеходного мостика через парковую дорогу от монумента жертв голодомора особенность его - вместо поручней будут кусты, такая типа аллея в воздухе архитектор - андрей миргородский, автор нашумевшего велопешеходного мостика, реконструкции почтовой и строящегося монумента жертвам голодомора
Особенно когда заплатил кучу бабла... Но, не будем пессимистами! Там же еще застроят, от оазиса уже будка стоит, и по другую сторону красного монстра гонят. И покупают там не бабушки-наркоманки, так что зализныце придется раскошелиться и обнести свою, никому ненужную железку, щитами
Щиты не спасут ситуацию вообще никак. Мост полностью металлический и снизу сквозной, +вода. То есть шум не от самой железки, а от моста. Слышно было в оазисе в 10ом доме. Это самый крайний дом от моста в оазисе.
Мост я очень хорошо слышу на Герцена - находясь от него в 4х км. Значит придется его перенести. Люди не могут жить возле ж/д моста.
Вы нормальный человек? Т.е. в 4-х км. от ЖД, через множество домов отражающих и поглощающих звук - Вы слышите поезда, а Рыбальский в 600 м. прямой видимости от ЖД с товарняками - это зашибись. Вы вероятно мазохист? Реально, квартиру на Рыбальском я бы рассматривал лишь в счёт возврата какого-нить безнадёжного долга, но за деньги бы точно не покупал (не зависимо от стоимости)
Особенно когда заплатил кучу бабла... Но, не будем пессимистами! Там же еще застроят, от оазиса уже будка стоит, и по другую сторону красного монстра гонят. И покупают там не бабушки-наркоманки, так что зализныце придется раскошелиться и обнести свою, никому ненужную железку, щитами ********** Щиты не спасут ситуацию вообще никак. Мост полностью металлический и снизу сквозной, +вода. То есть шум не от самой железки, а от моста. Слышно было в оазисе в 10ом доме. Это самый крайний дом от моста в оазисе.
Мост я очень хорошо слышу на Герцена - находясь от него в 4х км. Значит придется его перенести. Люди не могут жить возле ж/д моста.
Вы нормальный человек? Т.е. в 4-х км. от ЖД, через множество домов отражающих и поглощающих звук - Вы слышите поезда, а Рыбальский в 600 м. прямой видимости от ЖД с товарняками - это зашибись. Вы вероятно мазохист? Реально, квартиру на Рыбальском я бы рассматривал лишь в счёт возврата какого-нить безнадёжного долга, но за деньги бы точно не покупал (не зависимо от стоимости)
Richi ответ тут.
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Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn Хозяин Судьбы, умножай успех.
airmax78 написав: Мост я очень хорошо слышу на Герцена - находясь от него в 4х км. Значит придется его перенести. Люди не могут жить возле ж/д моста.
Вы нормальный человек? Т.е. в 4-х км. от ЖД, через множество домов отражающих и поглощающих звук - Вы слышите поезда, а Рыбальский в 600 м. прямой видимости от ЖД с товарняками - это зашибись. Вы вероятно мазохист? Реально, квартиру на Рыбальском я бы рассматривал лишь в счёт возврата какого-нить безнадёжного долга, но за деньги бы точно не покупал (не зависимо от стоимости)
Все зависит от ваших приоритетов. Человек основную информацию об окружающем мире воспринимает визуально, слух - только на втором месте. Поэтому я считаю что визуальное удовольствие гораздо важнее грохота от моста. Кто-то считает по-другому. Рынок, опять же, все расставит по саоим местам.