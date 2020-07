Додано: Сер 22 лип, 2020 19:15









начато строительсво нового "никому не нужного" пешеходного мостика через парковую дорогу от монумента жертв голодомора

особенность его - вместо поручней будут кусты, такая типа аллея в воздухе

архитектор - андрей миргородский, автор нашумевшего велопешеходного мостика, реконструкции почтовой и строящегося монумента жертвам голодомора



