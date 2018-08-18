RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4849485048514852

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 146
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
14%
21
знизяться в межах 10%
29%
42
знизяться на 10-25%
31%
45
знизяться на 25%-50%
13%
19
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 146
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 16:27

  Vlad442 написав:
  zРадио написав:А это для Влада, радовавшегося недавно о "восстановлении" КРЖН (китайского рынка жилой недвижимости) - цены на аренду в июне снова ушли в минус после небольшого поста-карантинного восстановления...

Rents in the country’s biggest cities fell about 2% in June, a sign of weakness as the coronavirus hit the economy
https://www.wsj.com/articles/in-chinas- ... 1595332802

ВВП растет, аренда падает. У вас нет разрыв шаблона?


Если вспомнить о "привычной" величине роста ВВП Китая, то нет. Так, в 2019-м она составила 6,1%, а в 2018-м - 6,6%. На сегодня же китайцы смогли вернуть лишь половину былой динамики (Q2 2020 - 3,2%), и едва ли в 3-4 кварталах ситуация улучшится, учитывая слабый внешний спрос.

Десятилетия перманентного высокого роста в Китае породили пузырь недвижимости огромных масштабов, которому не на чем больше расти, и он начнет стагнировать. Аренда, как обычно, реагирует быстрее продаж...
zРадио
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 6764
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1164 раз.
Подякували: 2651 раз.
 
Профіль
4
5
3
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 16:32

  zРадио написав:
  Vlad442 написав:
  zРадио написав:А это для Влада, радовавшегося недавно о "восстановлении" КРЖН (китайского рынка жилой недвижимости) - цены на аренду в июне снова ушли в минус после небольшого поста-карантинного восстановления...

Rents in the country’s biggest cities fell about 2% in June, a sign of weakness as the coronavirus hit the economy
https://www.wsj.com/articles/in-chinas- ... 1595332802

ВВП растет, аренда падает. У вас нет разрыв шаблона?


Если вспомнить о "привычной" величине роста ВВП Китая, то нет. Так, в 2019-м она составила 6,1%, а в 2018-м - 6,6%. На сегодня же китайцы смогли вернуть лишь половину былой динамики (Q2 2020 - 3,2%), и едва ли в 3-4 кварталах ситуация улучшится, учитывая слабый внешний спрос.

Десятилетия перманентного высокого роста в Китае породили пузырь недвижимости огромных масштабов, которому не на чем больше расти, и он начнет стагнировать. Аренда, как обычно, реагирует быстрее продаж...


Так пусть китайские деньги надувают пузырь украинской недвиги, а?
VladPL
 
Повідомлень: 826
З нами з: 17.07.08
Подякував: 13 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 19:15

отмывание денех в парке муромец

ЗображенняЗображення

начато строительсво нового "никому не нужного" пешеходного мостика через парковую дорогу от монумента жертв голодомора
особенность его - вместо поручней будут кусты, такая типа аллея в воздухе
архитектор - андрей миргородский, автор нашумевшего велопешеходного мостика, реконструкции почтовой и строящегося монумента жертвам голодомора

ЗображенняЗображенняЗображенняЗображення
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7899
З нами з: 05.06.16
Подякував: 891 раз.
Подякували: 1354 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 20:25

  airmax78 написав:Если бы не было мостов и 6-полосной набережной - Рыбальский был бы лучшим ЖК в Украине. А так - он просто хороший.

А так он просто не пригодный для жизни.
Richi
 
Повідомлень: 1555
З нами з: 25.09.08
Подякував: 671 раз.
Подякували: 649 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 20:30

  Richi написав:
  airmax78 написав:Если бы не было мостов и 6-полосной набережной - Рыбальский был бы лучшим ЖК в Украине. А так - он просто хороший.

А так он просто не пригодный для жизни.

Макс махнет свой новострой на Рыбальский ;)
_Mykola_
 
Повідомлень: 3843
З нами з: 09.02.09
Подякував: 539 раз.
Подякували: 522 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 20:51

  Richi написав:
  airmax78 написав:Если бы не было мостов и 6-полосной набережной - Рыбальский был бы лучшим ЖК в Украине. А так - он просто хороший.

А так он просто не пригодный для жизни.

Все там заипок. Просто поедьте посмотрите. ЖК абсолютно счастливых людей.
airmax78
 
Повідомлень: 35466
З нами з: 25.10.12
Подякував: 875 раз.
Подякували: 4169 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 20:56

  kingkongovets написав:отмывание денех в парке муромец

начато строительсво нового "никому не нужного" пешеходного мостика через парковую дорогу от монумента жертв голодомора
особенность его - вместо поручней будут кусты, такая типа аллея в воздухе
архитектор - андрей миргородский, автор нашумевшего велопешеходного мостика, реконструкции почтовой и строящегося монумента жертвам голодомора


Это будет мегапроменад. От пейзажки и до упора.
airmax78
 
Повідомлень: 35466
З нами з: 25.10.12
Подякував: 875 раз.
Подякували: 4169 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 21:09

  airmax78 написав:
  hume написав:
  vano80 написав:[

Особенно когда заплатил кучу бабла... :mrgreen:
Но, не будем пессимистами! Там же еще застроят, от оазиса уже будка стоит, и по другую сторону красного монстра гонят. И покупают там не бабушки-наркоманки, так что зализныце придется раскошелиться и обнести свою, никому ненужную железку, щитами :D

Щиты не спасут ситуацию вообще никак. Мост полностью металлический и снизу сквозной, +вода. То есть шум не от самой железки, а от моста. Слышно было в оазисе в 10ом доме. Это самый крайний дом от моста в оазисе.

Мост я очень хорошо слышу на Герцена - находясь от него в 4х км. Значит придется его перенести. Люди не могут жить возле ж/д моста.

Вы нормальный человек? Т.е. в 4-х км. от ЖД, через множество домов отражающих и поглощающих звук - Вы слышите поезда, а Рыбальский в 600 м. прямой видимости от ЖД с товарняками - это зашибись. Вы вероятно мазохист?
Реально, квартиру на Рыбальском я бы рассматривал лишь в счёт возврата какого-нить безнадёжного долга, но за деньги бы точно не покупал (не зависимо от стоимости)
Richi
 
Повідомлень: 1555
З нами з: 25.09.08
Подякував: 671 раз.
Подякували: 649 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 21:15

  Richi написав:
  airmax78 написав:
  hume написав:********vano80"***

Особенно когда заплатил кучу бабла... :mrgreen:
Но, не будем пессимистами! Там же еще застроят, от оазиса уже будка стоит, и по другую сторону красного монстра гонят. И покупают там не бабушки-наркоманки, так что зализныце придется раскошелиться и обнести свою, никому ненужную железку, щитами :D**********
Щиты не спасут ситуацию вообще никак. Мост полностью металлический и снизу сквозной, +вода. То есть шум не от самой железки, а от моста. Слышно было в оазисе в 10ом доме. Это самый крайний дом от моста в оазисе.

Мост я очень хорошо слышу на Герцена - находясь от него в 4х км. Значит придется его перенести. Люди не могут жить возле ж/д моста.

Вы нормальный человек? Т.е. в 4-х км. от ЖД, через множество домов отражающих и поглощающих звук - Вы слышите поезда, а Рыбальский в 600 м. прямой видимости от ЖД с товарняками - это зашибись. Вы вероятно мазохист?
Реально, квартиру на Рыбальском я бы рассматривал лишь в счёт возврата какого-нить безнадёжного долга, но за деньги бы точно не покупал (не зависимо от стоимости)


Richi
ответ тут.

Действие эмоционального болевого импульса логики:
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3346
З нами з: 22.12.16
Подякував: 237 раз.
Подякували: 194 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 21:19

  Richi написав:
  airmax78 написав:
Мост я очень хорошо слышу на Герцена - находясь от него в 4х км. Значит придется его перенести. Люди не могут жить возле ж/д моста.

Вы нормальный человек? Т.е. в 4-х км. от ЖД, через множество домов отражающих и поглощающих звук - Вы слышите поезда, а Рыбальский в 600 м. прямой видимости от ЖД с товарняками - это зашибись. Вы вероятно мазохист?
Реально, квартиру на Рыбальском я бы рассматривал лишь в счёт возврата какого-нить безнадёжного долга, но за деньги бы точно не покупал (не зависимо от стоимости)

Все зависит от ваших приоритетов. Человек основную информацию об окружающем мире воспринимает визуально, слух - только на втором месте. Поэтому я считаю что визуальное удовольствие гораздо важнее грохота от моста. Кто-то считает по-другому. Рынок, опять же, все расставит по саоим местам.
airmax78
 
Повідомлень: 35466
З нами з: 25.10.12
Подякував: 875 раз.
Подякували: 4169 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 4849485048514852
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1881, 1882, 1883
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18828 3093103
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 лип, 2020 19:00
kingkongovets
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
466 199399
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 14482
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (87963)
22.07.2020 21:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.