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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4850485148524853

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 146
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
14%
21
знизяться в межах 10%
29%
42
знизяться на 10-25%
31%
45
знизяться на 25%-50%
13%
19
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 146
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 22:16

  Richi написав:
  airmax78 написав:Мост я очень хорошо слышу на Герцена - находясь от него в 4х км. Значит придется его перенести. Люди не могут жить возле ж/д моста.

Вы нормальный человек? Т.е. в 4-х км. от ЖД, через множество домов отражающих и поглощающих звук - Вы слышите поезда, а Рыбальский в 600 м. прямой видимости от ЖД с товарняками - это зашибись. Вы вероятно мазохист?
Реально, квартиру на Рыбальском я бы рассматривал лишь в счёт возврата какого-нить безнадёжного долга, но за деньги бы точно не покупал (не зависимо от стоимости)


Максим слышит поезда с Петровки. Я прожил много лет в той локации, где сейчас арендует Макс. Еще вариант - у него почти по прямой ЖД мост возле М.Сырец Тоже звуку мало что мешает.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 23:17

  airmax78 написав:
  Richi написав:
  airmax78 написав:
Мост я очень хорошо слышу на Герцена - находясь от него в 4х км. Значит придется его перенести. Люди не могут жить возле ж/д моста.

Вы нормальный человек? Т.е. в 4-х км. от ЖД, через множество домов отражающих и поглощающих звук - Вы слышите поезда, а Рыбальский в 600 м. прямой видимости от ЖД с товарняками - это зашибись. Вы вероятно мазохист?
Реально, квартиру на Рыбальском я бы рассматривал лишь в счёт возврата какого-нить безнадёжного долга, но за деньги бы точно не покупал (не зависимо от стоимости)

Поэтому я считаю что визуальное удовольствие и близость к центру гораздо важнее грохота от моста. Кто-то считает по-другому.


Ученые считают по другому.

https://blogs.scientificamerican.com/mi ... ain-hears/
https://www.science.org.au/curious/eart ... -pollution

ну и еще можно сотни и сотни линков привести. но конечно, что ученые-грантоеды могут об этом знать?

хотел бы увидеть хотя бы один, в котором указывался негативный эффект на здоровье от вида из окна или близости к центру. но конечно отстутствие таких линков не доказывает, что такого вреда нет...

с практической точки зрения, мне положить вид дверей у соседей рядом, напротив и сверху, но вот шум от них может сделать невозможным проживание в самой фешенебельной квартире в любой точке центра с самым козырным видом из окна

зы вы когда-нибудь слышали, как вибрирует стена от дешевого и неправильно установленного кондиционера, пробовали под эту музыку заснуть?
Востаннє редагувалось adeges в Сер 22 лип, 2020 23:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 23:18

  rjkz написав:
  Richi написав:
  airmax78 написав:Мост я очень хорошо слышу на Герцена - находясь от него в 4х км. Значит придется его перенести. Люди не могут жить возле ж/д моста.

Вы нормальный человек? Т.е. в 4-х км. от ЖД, через множество домов отражающих и поглощающих звук - Вы слышите поезда, а Рыбальский в 600 м. прямой видимости от ЖД с товарняками - это зашибись. Вы вероятно мазохист?
Реально, квартиру на Рыбальском я бы рассматривал лишь в счёт возврата какого-нить безнадёжного долга, но за деньги бы точно не покупал (не зависимо от стоимости)


Максим слышит поезда с Петровки. Я прожил много лет в той локации, где сейчас арендует Макс. Еще вариант - у него почти по прямой ЖД мост возле М.Сырец Тоже звуку мало что мешает.

У меня этот мост в прямой видимости. Из-за высокого этажа.
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 23:21

  adeges написав:
  airmax78 написав:Поэтому я считаю что визуальное удовольствие и близость к центру гораздо важнее грохота от моста. Кто-то считает по-другому.


Ученые считают по другому.

https://blogs.scientificamerican.com/mi ... ain-hears/
https://www.science.org.au/curious/eart ... -pollution

ну и еще можно сотни и сотни линков привести. но конечно, что ученые-грантоеды могут об этом знать?

хотел бы увидеть хотя бы один, в котором указывался негативный эффект на здоровье от вида из окна или близости к центру. но конечно отстутствие таких линков не доказывает, что такого вреда нет...

с практической точки зрения, мне положить вид дверей у соседей рядом, напротив и сверху, но вот шум от них может сделать невозможным проживание в самой фешенебельной квартире в любой точке центра с самым козырным видом из окна

зы вы когда-нибудь слышали, как вибрирует стена от дешевого и неправильно установленного кондиционера, пробовали под эту музыку заснуть?

Я же не навязываю никому Рыбальский. Просто говорю, что это почти самый лучший жк в Киеве.
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 23:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

5396669 написав:
Loft написав:
5396669 написав:А Миракс между прочим вырисовывается...
Работ конечно ещё больше чем на год, но все же...
Кто успел взять по хорошей цене - тот молодец

.ЗображенняЗображення

Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
Т.е. то, что кто то закладывал в свою финмодель 2-3 года на стройку, а получит 5-6 - это молодец? (Я сам всеми копытами влез в Миракс)

По факту: однушка на старте Миракса - 36куе. Сейчас хотелки 60куе, а думаю видовые можно и больше просить... Подросло даже в виде воздуха хорошо. Уж молчу о цифрах по первому этажу, который сразу продавали как обычные квартиры

Отправлено с моего Mi A2 Lite через Tapatalk
Ну не все фин модели закладывают :)
Я кстати тоже в вашей ситуации - весь в бетоне миракса :)
Но не жалею - удалось взять классные варианты (с террасой в 3А и на высоком этаже в 4А). Жалею, что студии не взял на первых этажах вставок, хотя были варики:(


Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
Так студии на первом этаже сам КГС не продавал. Или их БУД продавал? И по чем интересно? Квартиры на первом этаже 2 и 3 домов были по 800$ у самого КГС

Отправлено с моего Mi A2 Lite через Tapatalk
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