Мост я очень хорошо слышу на Герцена - находясь от него в 4х км. Значит придется его перенести. Люди не могут жить возле ж/д моста.

Вы нормальный человек? Т.е. в 4-х км. от ЖД, через множество домов отражающих и поглощающих звук - Вы слышите поезда, а Рыбальский в 600 м. прямой видимости от ЖД с товарняками - это зашибись. Вы вероятно мазохист?

Вы нормальный человек? Т.е. в 4-х км. от ЖД, через множество домов отражающих и поглощающих звук - Вы слышите поезда, а Рыбальский в 600 м. прямой видимости от ЖД с товарняками - это зашибись. Вы вероятно мазохист?

Реально, квартиру на Рыбальском я бы рассматривал лишь в счёт возврата какого-нить безнадёжного долга, но за деньги бы точно не покупал (не зависимо от стоимости)

Поэтому я считаю что визуальное удовольствие и близость к центру гораздо важнее грохота от моста. Кто-то считает по-другому.



Ученые считают по другому.



https://blogs.scientificamerican.com/mi ... ain-hears/

https://www.science.org.au/curious/eart ... -pollution



ну и еще можно сотни и сотни линков привести. но конечно, что ученые-грантоеды могут об этом знать?



хотел бы увидеть хотя бы один, в котором указывался негативный эффект на здоровье от вида из окна или близости к центру. но конечно отстутствие таких линков не доказывает, что такого вреда нет...



с практической точки зрения, мне положить вид дверей у соседей рядом, напротив и сверху, но вот шум от них может сделать невозможным проживание в самой фешенебельной квартире в любой точке центра с самым козырным видом из окна



Ученые считают по другому.

https://blogs.scientificamerican.com/mi ... ain-hears/

https://www.science.org.au/curious/eart ... -pollution

ну и еще можно сотни и сотни линков привести. но конечно, что ученые-грантоеды могут об этом знать?

хотел бы увидеть хотя бы один, в котором указывался негативный эффект на здоровье от вида из окна или близости к центру. но конечно отстутствие таких линков не доказывает, что такого вреда нет...

с практической точки зрения, мне положить вид дверей у соседей рядом, напротив и сверху, но вот шум от них может сделать невозможным проживание в самой фешенебельной квартире в любой точке центра с самым козырным видом из окна

зы вы когда-нибудь слышали, как вибрирует стена от дешевого и неправильно установленного кондиционера, пробовали под эту музыку заснуть?

