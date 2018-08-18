Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Мост я очень хорошо слышу на Герцена - находясь от него в 4х км. Значит придется его перенести. Люди не могут жить возле ж/д моста.
Вы нормальный человек? Т.е. в 4-х км. от ЖД, через множество домов отражающих и поглощающих звук - Вы слышите поезда, а Рыбальский в 600 м. прямой видимости от ЖД с товарняками - это зашибись. Вы вероятно мазохист? Реально, квартиру на Рыбальском я бы рассматривал лишь в счёт возврата какого-нить безнадёжного долга, но за деньги бы точно не покупал (не зависимо от стоимости)
Максим слышит поезда с Петровки. Я прожил много лет в той локации, где сейчас арендует Макс. Еще вариант - у него почти по прямой ЖД мост возле М.Сырец Тоже звуку мало что мешает.
airmax78 написав: Мост я очень хорошо слышу на Герцена - находясь от него в 4х км. Значит придется его перенести. Люди не могут жить возле ж/д моста.
Вы нормальный человек? Т.е. в 4-х км. от ЖД, через множество домов отражающих и поглощающих звук - Вы слышите поезда, а Рыбальский в 600 м. прямой видимости от ЖД с товарняками - это зашибись. Вы вероятно мазохист? Реально, квартиру на Рыбальском я бы рассматривал лишь в счёт возврата какого-нить безнадёжного долга, но за деньги бы точно не покупал (не зависимо от стоимости)
Поэтому я считаю что визуальное удовольствие и близость к центру гораздо важнее грохота от моста. Кто-то считает по-другому.
ну и еще можно сотни и сотни линков привести. но конечно, что ученые-грантоеды могут об этом знать?
хотел бы увидеть хотя бы один, в котором указывался негативный эффект на здоровье от вида из окна или близости к центру. но конечно отстутствие таких линков не доказывает, что такого вреда нет...
с практической точки зрения, мне положить вид дверей у соседей рядом, напротив и сверху, но вот шум от них может сделать невозможным проживание в самой фешенебельной квартире в любой точке центра с самым козырным видом из окна
зы вы когда-нибудь слышали, как вибрирует стена от дешевого и неправильно установленного кондиционера, пробовали под эту музыку заснуть?
Востаннє редагувалось adeges в Сер 22 лип, 2020 23:19, всього редагувалось 1 раз.
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
airmax78 написав:Мост я очень хорошо слышу на Герцена - находясь от него в 4х км. Значит придется его перенести. Люди не могут жить возле ж/д моста.
Вы нормальный человек? Т.е. в 4-х км. от ЖД, через множество домов отражающих и поглощающих звук - Вы слышите поезда, а Рыбальский в 600 м. прямой видимости от ЖД с товарняками - это зашибись. Вы вероятно мазохист? Реально, квартиру на Рыбальском я бы рассматривал лишь в счёт возврата какого-нить безнадёжного долга, но за деньги бы точно не покупал (не зависимо от стоимости)
Максим слышит поезда с Петровки. Я прожил много лет в той локации, где сейчас арендует Макс. Еще вариант - у него почти по прямой ЖД мост возле М.Сырец Тоже звуку мало что мешает.
У меня этот мост в прямой видимости. Из-за высокого этажа.
ну и еще можно сотни и сотни линков привести. но конечно, что ученые-грантоеды могут об этом знать?
хотел бы увидеть хотя бы один, в котором указывался негативный эффект на здоровье от вида из окна или близости к центру. но конечно отстутствие таких линков не доказывает, что такого вреда нет...
с практической точки зрения, мне положить вид дверей у соседей рядом, напротив и сверху, но вот шум от них может сделать невозможным проживание в самой фешенебельной квартире в любой точке центра с самым козырным видом из окна
зы вы когда-нибудь слышали, как вибрирует стена от дешевого и неправильно установленного кондиционера, пробовали под эту музыку заснуть?
Я же не навязываю никому Рыбальский. Просто говорю, что это почти самый лучший жк в Киеве.
5396669 написав:А Миракс между прочим вырисовывается... Работ конечно ещё больше чем на год, но все же... Кто успел взять по хорошей цене - тот молодец
.
Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
Т.е. то, что кто то закладывал в свою финмодель 2-3 года на стройку, а получит 5-6 - это молодец? (Я сам всеми копытами влез в Миракс)
По факту: однушка на старте Миракса - 36куе. Сейчас хотелки 60куе, а думаю видовые можно и больше просить... Подросло даже в виде воздуха хорошо. Уж молчу о цифрах по первому этажу, который сразу продавали как обычные квартиры
Отправлено с моего Mi A2 Lite через Tapatalk
Ну не все фин модели закладывают Я кстати тоже в вашей ситуации - весь в бетоне миракса Но не жалею - удалось взять классные варианты (с террасой в 3А и на высоком этаже в 4А). Жалею, что студии не взял на первых этажах вставок, хотя были варики:(
Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
Так студии на первом этаже сам КГС не продавал. Или их БУД продавал? И по чем интересно? Квартиры на первом этаже 2 и 3 домов были по 800$ у самого КГС
Loft написав:[quote="5396669"]А Миракс между прочим вырисовывается... Работ конечно ещё больше чем на год, но все же... Кто успел взять по хорошей цене - тот молодец
.
Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
Т.е. то, что кто то закладывал в свою финмодель 2-3 года на стройку, а получит 5-6 - это молодец? (Я сам всеми копытами влез в Миракс)
По факту: однушка на старте Миракса - 36куе. Сейчас хотелки 60куе, а думаю видовые можно и больше просить... Подросло даже в виде воздуха хорошо. Уж молчу о цифрах по первому этажу, который сразу продавали как обычные квартиры
Отправлено с моего Mi A2 Lite через Tapatalk
Ну не все фин модели закладывают Я кстати тоже в вашей ситуации - весь в бетоне миракса Но не жалею - удалось взять классные варианты (с террасой в 3А и на высоком этаже в 4А). Жалею, что студии не взял на первых этажах вставок, хотя были варики:(
Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
Так студии на первом этаже сам КГС не продавал. Или их БУД продавал? И по чем интересно? Квартиры на первом этаже 2 и 3 домов были по 800$ у самого КГС
Отправлено с моего Mi A2 Lite через Tapatalk[/quote]День добрый! Продажа была от КГС. И цена была +/- почти одинаковая с обычными 1К. Я шляпа побоялся, что они далековато от дороги(не как 2 и 3 дома) и взял обычную 1К в 4А. Хотя моя менеджер уговаривала взять именно 1этаж вставки....