Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Не знаю было ли тут.... "Холдинговая компания «Киевгорстрой» приняла еще 6 недостроенных жилых комплексов корпорации «Укрбуд»: «Кирилловский гай», «Гвардейский», Freedом, Lake house, Twin house и Urban park." Так что все будет ОК. И из забавного - "Общая стоимость проекта составляла более 200 миллионов долларов, а каждый дом обошёлся бы покупателям в сумму от 400 до 500 тысяч долларов. За несколько лет компании Sarot Group удалось продать несколько сотен домов клиентам из Катара, Кувейта, Бахрейна и Саудовской Аравии. Но вскоре те отказались от приобретённой недвижимости. По мнению архитектора комплекса, это было связано со снижением цен на нефть." Как хорошо что у нас не строят таких безвкусных, однотипных домиков
vano80 написав:Не знаю было ли тут.... "Холдинговая компания «Киевгорстрой» приняла еще 6 недостроенных жилых комплексов корпорации «Укрбуд»: «Кирилловский гай», «Гвардейский», Freedом, Lake house, Twin house и Urban park." Так что все будет ОК.
Первые хотя бы из монолита вышли, а последним двум еще как до неба рачки, так что кроме сочувствия лохам вложившимся в Укрбуд ничего пожелать нельзя
vano80 написав:Не знаю было ли тут.... "Холдинговая компания «Киевгорстрой» приняла еще 6 недостроенных жилых комплексов корпорации «Укрбуд»: «Кирилловский гай», «Гвардейский», Freedом, Lake house, Twin house и Urban park." Так что все будет ОК.
Первые хотя бы из монолита вышли, а последним двум еще как до неба рачки, так что кроме сочувствия лохам вложившимся в Укрбуд ничего пожелать нельзя