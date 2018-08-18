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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4851485248534854

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 146
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
14%
21
знизяться в межах 10%
29%
42
знизяться на 10-25%
31%
45
знизяться на 25%-50%
13%
19
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 146
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 10:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Не знаю было ли тут....
"Холдинговая компания «Киевгорстрой» приняла еще 6 недостроенных жилых комплексов корпорации «Укрбуд»: «Кирилловский гай», «Гвардейский», Freedом, Lake house, Twin house и Urban park." Так что все будет ОК.
И из забавного -
Зображення
"Общая стоимость проекта составляла более 200 миллионов долларов, а каждый дом обошёлся бы покупателям в сумму от 400 до 500 тысяч долларов. За несколько лет компании Sarot Group удалось продать несколько сотен домов клиентам из Катара, Кувейта, Бахрейна и Саудовской Аравии. Но вскоре те отказались от приобретённой недвижимости. По мнению архитектора комплекса, это было связано со снижением цен на нефть."
Как хорошо что у нас не строят таких безвкусных, однотипных домиков :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 10:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

На фото шейховейники.За Гвардейский и сомнений не было.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 11:02

  vano80 написав:Не знаю было ли тут....
"Холдинговая компания «Киевгорстрой» приняла еще 6 недостроенных жилых комплексов корпорации «Укрбуд»: «Кирилловский гай», «Гвардейский», Freedом, Lake house, Twin house и Urban park." Так что все будет ОК.


Первые хотя бы из монолита вышли, а последним двум еще как до неба рачки, так что кроме сочувствия лохам вложившимся в Укрбуд ничего пожелать нельзя
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 11:12

  shapo написав:
  vano80 написав:Не знаю было ли тут....
"Холдинговая компания «Киевгорстрой» приняла еще 6 недостроенных жилых комплексов корпорации «Укрбуд»: «Кирилловский гай», «Гвардейский», Freedом, Lake house, Twin house и Urban park." Так что все будет ОК.


Первые хотя бы из монолита вышли, а последним двум еще как до неба рачки, так что кроме сочувствия лохам вложившимся в Укрбуд ничего пожелать нельзя


не парьтесь, рано или поздно все достроят
VladPL
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 11:16

  airmax78 написав:
  Richi написав:
  airmax78 написав:Если бы не было мостов и 6-полосной набережной - Рыбальский был бы лучшим ЖК в Украине. А так - он просто хороший.

А так он просто не пригодный для жизни.

Все там заипок. Просто поедьте посмотрите. ЖК абсолютно счастливых людей.

Если посмотреть на лица жителей Новолипок, Комфорт Тауна, Файна Тауна - вот где лица счастливые. Так что...
VladPL
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 11:17

  vano80 написав:По мнению архитектора комплекса, это было связано со снижением цен на нефть."

Архитектора надо четвертовать.
airmax78
 
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  #<1 ... 4851485248534854
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