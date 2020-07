Додано: Чет 23 лип, 2020 11:33

Loft написав: Вчера общался со знакомым, который занимается коммерцией. Говорит сейчас на рынке Ж...ПА. Покупательская способность вместе с потребительскими настроениями на дне, бизнесы активно съезжают, новых найти почти нереально. В шоколаде одни ломбарды Вчера общался со знакомым, который занимается коммерцией. Говорит сейчас на рынке Ж...ПА. Покупательская способность вместе с потребительскими настроениями на дне, бизнесы активно съезжают, новых найти почти нереально. В шоколаде одни ломбарды



макс говорит шо катастрофы не произойдет - да и кто мы, а кто он? мы докладов мвф не пишем, мы лишь говорим о том шо видим

сказанное вашим знакомым верно, хоть и краски на мое имхо несколько сгущены

кстати готов поспорить шо ваш знакомый ранее борзо отметал все просьбы о каникулах, или хотя бы скидках на время карантина, а теперь уныло курит писю в итоге

