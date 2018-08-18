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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4853485448554856>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 147
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
14%
21
знизяться в межах 10%
29%
42
знизяться на 10-25%
31%
46
знизяться на 25%-50%
13%
19
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 11:33

  Loft написав: Вчера общался со знакомым, который занимается коммерцией. Говорит сейчас на рынке Ж...ПА. Покупательская способность вместе с потребительскими настроениями на дне, бизнесы активно съезжают, новых найти почти нереально. В шоколаде одни ломбарды


макс говорит шо катастрофы не произойдет - да и кто мы, а кто он? мы докладов мвф не пишем, мы лишь говорим о том шо видим
сказанное вашим знакомым верно, хоть и краски на мое имхо несколько сгущены
кстати готов поспорить шо ваш знакомый ранее борзо отметал все просьбы о каникулах, или хотя бы скидках на время карантина, а теперь уныло курит писю в итоге
жадность порождает бедность
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 11:39

  VladPL написав:..
не парьтесь, рано или поздно все достроят

если сегодня Киевсовет отменит паевые, то точно достроят
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 11:44

  kingkongovets написав:
  Loft написав: Вчера общался со знакомым, который занимается коммерцией. Говорит сейчас на рынке Ж...ПА. Покупательская способность вместе с потребительскими настроениями на дне, бизнесы активно съезжают, новых найти почти нереально. В шоколаде одни ломбарды


макс говорит шо катастрофы не произойдет - да и кто мы, а кто он? мы докладов мвф не пишем, мы лишь говорим о том шо видим
сказанное вашим знакомым верно, хоть и краски на мое имхо несколько сгущены
кстати готов поспорить шо ваш знакомый ранее борзо отметал все просьбы о каникулах, или хотя бы скидках на время карантина, а теперь уныло курит писю в итоге
жадность порождает бедность

Вы меня ни с кем не путаете? Да и что изменит если каждый день капать на мозги: пц, пц, пц, скоро наступт пц, наступает пц, вот-вот и всем пц... Для этого здесь есть зрадио и Ко. Вы же все равно свои объекты сливать не будете.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 11:49

  VladPL написав:
  shapo написав:
  vano80 написав:Не знаю было ли тут....
"Холдинговая компания «Киевгорстрой» приняла еще 6 недостроенных жилых комплексов корпорации «Укрбуд»: «Кирилловский гай», «Гвардейский», Freedом, Lake house, Twin house и Urban park." Так что все будет ОК.


Первые хотя бы из монолита вышли, а последним двум еще как до неба рачки, так что кроме сочувствия лохам вложившимся в Укрбуд ничего пожелать нельзя


не парьтесь, рано или поздно все достроят


Откуда такая убежденность?
Где деньги,Зин?
Микитась сотоварищи все украл, у КГС таких денег нет,дай бог чтобы свое достроили и не закончили также как Укрбуд.
Единственный источник - бюджет Киева или страны. Я не вижу желающих влитьтуда миллиарды перед выборами и лицом надвигающегося кризиса.
Так что париться и кусать локти будут лохи называемые почему-то инвесторами
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 11:49

  airmax78 написав:Вы меня ни с кем не путаете? Да и что изменит если каждый день капать на мозги: пц, пц, пц, скоро наступт пц, наступает пц, вот-вот и всем пц... Для этого здесь есть зрадио и Ко. Вы же все равно свои объекты сливать не будете.


вы всегда выбираете идеальное время для операций с недвигой и ремонтов - как вас с кем то спутаешь?)
да и капали же раньше, да еще и гордый титул носили - было, было
я сливать не буду, а вы? вы ж знаете кому первому об этом сообщить? :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 11:50

  sequence написав:
  VladPL написав:..
не парьтесь, рано или поздно все достроят

если сегодня Киевсовет отменит паевые, то точно достроят


Это копейки которые мало на что повлияют
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 11:51

  Loft написав: P.S. Вчера общался со знакомым, который занимается коммерцией. Говорит сейчас на рынке Ж...ПА. Покупательская способность вместе с потребительскими настроениями на дне, бизнесы активно съезжают, новых найти почти нереально. В шоколаде одни ломбарды
неправда, сейчас все хорошо, даже отлично. по ломбардам - давайте не вешать ярлыки
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 12:22

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Вы меня ни с кем не путаете? Да и что изменит если каждый день капать на мозги: пц, пц, пц, скоро наступт пц, наступает пц, вот-вот и всем пц... Для этого здесь есть зрадио и Ко. Вы же все равно свои объекты сливать не будете.


вы всегда выбираете идеальное время для операций с недвигой и ремонтов - как вас с кем то спутаешь?)
да и капали же раньше, да еще и гордый титул носили - было, было
я сливать не буду, а вы? вы ж знаете кому первому об этом сообщить? :mrgreen:

Вы уже не знаете на кого вызвериться. Не вы ли пару дней назад, в принципе правильно писали, что покупать надо не на дне, а хорошие объекты? Что на дне ничего хорошего уже не продается?
Я продавать, пока, тоже не собираюсь. Делаю потихоньку ремонт.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 12:32

Даже если арендаторы в коммерции остались благодаря скидке - это все равно потери. И в ближайшие пол года лучше скорее всего не станет, а вот хуже есть большая вероятность...

По факту, каждый может пройтись по какой нибудь активной улице в центре и посмотреть количество предложений аренды. Свободных помещений все больше и больше!

Безусловно, магазины в центре с высокой арендой в первую очередь чувствуют падение покупательской способности и без скидки они не тянут.

Как бы там ни было, но есть шанс поймать дно по коммерции и может повезет что то взять, что раньше было слишком дорогим!

Помню цены на коммерческие помещения в 2015 году. Некоторые из них в 2019 стоили х2-х3. Я видел своими глазами не один кейс, когда квартира на первом этаже в хорошей локации покупалась за 43куе, переводилась за 6куе в нежилое+отдельный вход, снос стен + марафет (еще пусть 5куе) и сдавалась за 32 кгрн и сразу выставляли на продажу за 125 куе. Сейчас перевод в нежилое и вход вроде уже 15куе... Короче есть куда падать и если вернемся в цены 2015 года - побегу брать на всю КАКлету :)
Сетевая гигиена: не переходить на личности
Loft
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 12:32

  airmax78 написав:Вы уже не знаете на кого вызвериться. Не вы ли пару дней назад, в принципе правильно писали, что покупать надо не на дне, а хорошие объекты? Что на дне ничего хорошего уже не продается?
Я продавать, пока, тоже не собираюсь. Делаю потихоньку ремонт.


шо значит "вызвериться"?
я на вас вызверился шоли? я просто упомянул о вашей гибкой линии партии, которая у вас легко гнется в разные стороны в зависимости от вашей точки сидения
могу еще напомнить и о ваших жалких попытках юморить, когда заканчиваются аргументы, но вам и так уже за это насыпали
следите за собой и своей писаниной - и никто не будет вас стебать, сами же провоцируете
вот кто вас за язык тянул лишний раз рыбальский в вашем излюбленном контексте упоминать?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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