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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 23 лип, 2020 11:33
Loft написав:
Вчера общался со знакомым, который занимается коммерцией. Говорит сейчас на рынке Ж...ПА. Покупательская способность вместе с потребительскими настроениями на дне, бизнесы активно съезжают, новых найти почти нереально. В шоколаде одни ломбарды
макс говорит шо катастрофы не произойдет - да и кто мы, а кто он? мы докладов мвф не пишем, мы лишь говорим о том шо видим
сказанное вашим знакомым верно, хоть и краски на мое имхо несколько сгущены
кстати готов поспорить шо ваш знакомый ранее борзо отметал все просьбы о каникулах, или хотя бы скидках на время карантина, а теперь уныло курит писю в итоге
жадность порождает бедность
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Чет 23 лип, 2020 11:39
VladPL написав:
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не парьтесь, рано или поздно все достроят
если сегодня Киевсовет отменит паевые, то точно достроят
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Додано: Чет 23 лип, 2020 11:44
kingkongovets написав: Loft написав:
Вчера общался со знакомым, который занимается коммерцией. Говорит сейчас на рынке Ж...ПА. Покупательская способность вместе с потребительскими настроениями на дне, бизнесы активно съезжают, новых найти почти нереально. В шоколаде одни ломбарды
макс говорит шо катастрофы не произойдет - да и кто мы, а кто он? мы докладов мвф не пишем, мы лишь говорим о том шо видим
сказанное вашим знакомым верно, хоть и краски на мое имхо несколько сгущены
кстати готов поспорить шо ваш знакомый ранее борзо отметал все просьбы о каникулах, или хотя бы скидках на время карантина, а теперь уныло курит писю в итоге
жадность порождает бедность
Вы меня ни с кем не путаете? Да и что изменит если каждый день капать на мозги: пц, пц, пц, скоро наступт пц, наступает пц, вот-вот и всем пц... Для этого здесь есть зрадио и Ко. Вы же все равно свои объекты сливать не будете.
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Додано: Чет 23 лип, 2020 11:49
VladPL написав: shapo написав: vano80 написав:
Не знаю было ли тут....
"Холдинговая компания «Киевгорстрой» приняла еще 6 недостроенных жилых комплексов корпорации «Укрбуд»: «Кирилловский гай», «Гвардейский», Freedом, Lake house, Twin house и Urban park." Так что все будет ОК.
Первые хотя бы из монолита вышли, а последним двум еще как до неба рачки, так что кроме сочувствия лохам вложившимся в Укрбуд ничего пожелать нельзя
не парьтесь, рано или поздно все достроят
Откуда такая убежденность?
Где деньги,Зин?
Микитась сотоварищи все украл, у КГС таких денег нет,дай бог чтобы свое достроили и не закончили также как Укрбуд.
Единственный источник - бюджет Киева или страны. Я не вижу желающих влитьтуда миллиарды перед выборами и лицом надвигающегося кризиса.
Так что париться и кусать локти будут лохи называемые почему-то инвесторами
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Додано: Чет 23 лип, 2020 11:49
airmax78 написав:
Вы меня ни с кем не путаете? Да и что изменит если каждый день капать на мозги: пц, пц, пц, скоро наступт пц, наступает пц, вот-вот и всем пц... Для этого здесь есть зрадио и Ко. Вы же все равно свои объекты сливать не будете.
вы всегда выбираете идеальное время для операций с недвигой и ремонтов - как вас с кем то спутаешь?)
да и капали же раньше, да еще и гордый титул носили - было, было
я сливать не буду, а вы? вы ж знаете кому первому об этом сообщить?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Чет 23 лип, 2020 11:50
sequence написав: VladPL написав:
..
не парьтесь, рано или поздно все достроят
если сегодня Киевсовет отменит паевые, то точно достроят
Это копейки которые мало на что повлияют
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Чет 23 лип, 2020 11:51
Loft написав:
P.S. Вчера общался со знакомым, который занимается коммерцией. Говорит сейчас на рынке Ж...ПА. Покупательская способность вместе с потребительскими настроениями на дне, бизнесы активно съезжают, новых найти почти нереально. В шоколаде одни ломбарды
неправда, сейчас все хорошо, даже отлично. по ломбардам - давайте не вешать ярлыки
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Додано: Чет 23 лип, 2020 12:22
kingkongovets написав: airmax78 написав:
Вы меня ни с кем не путаете? Да и что изменит если каждый день капать на мозги: пц, пц, пц, скоро наступт пц, наступает пц, вот-вот и всем пц... Для этого здесь есть зрадио и Ко. Вы же все равно свои объекты сливать не будете.
вы всегда выбираете идеальное время для операций с недвигой и ремонтов - как вас с кем то спутаешь?)
да и капали же раньше, да еще и гордый титул носили - было, было
я сливать не буду, а вы? вы ж знаете кому первому об этом сообщить?
Вы уже не знаете на кого вызвериться. Не вы ли пару дней назад, в принципе правильно писали, что покупать надо не на дне, а хорошие объекты? Что на дне ничего хорошего уже не продается?
Я продавать, пока, тоже не собираюсь. Делаю потихоньку ремонт.
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Додано: Чет 23 лип, 2020 12:32
Даже если арендаторы в коммерции остались благодаря скидке - это все равно потери. И в ближайшие пол года лучше скорее всего не станет, а вот хуже есть большая вероятность...
По факту, каждый может пройтись по какой нибудь активной улице в центре и посмотреть количество предложений аренды. Свободных помещений все больше и больше!
Безусловно, магазины в центре с высокой арендой в первую очередь чувствуют падение покупательской способности и без скидки они не тянут.
Как бы там ни было, но есть шанс поймать дно по коммерции и может повезет что то взять, что раньше было слишком дорогим!
Помню цены на коммерческие помещения в 2015 году. Некоторые из них в 2019 стоили х2-х3. Я видел своими глазами не один кейс, когда квартира на первом этаже в хорошей локации покупалась за 43куе, переводилась за 6куе в нежилое+отдельный вход, снос стен + марафет (еще пусть 5куе) и сдавалась за 32 кгрн и сразу выставляли на продажу за 125 куе. Сейчас перевод в нежилое и вход вроде уже 15куе... Короче есть куда падать и если вернемся в цены 2015 года - побегу брать на всю КАКлету
Сетевая гигиена: не переходить на личности
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Loft
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Додано: Чет 23 лип, 2020 12:32
airmax78 написав:
Вы уже не знаете на кого вызвериться. Не вы ли пару дней назад, в принципе правильно писали, что покупать надо не на дне, а хорошие объекты? Что на дне ничего хорошего уже не продается?
Я продавать, пока, тоже не собираюсь. Делаю потихоньку ремонт.
шо значит "вызвериться"?
я на вас вызверился шоли? я просто упомянул о вашей гибкой линии партии, которая у вас легко гнется в разные стороны в зависимости от вашей точки сидения
могу еще напомнить и о ваших жалких попытках юморить, когда заканчиваются аргументы, но вам и так уже за это насыпали
следите за собой и своей писаниной - и никто не будет вас стебать, сами же провоцируете
вот кто вас за язык тянул лишний раз рыбальский в вашем излюбленном контексте упоминать?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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