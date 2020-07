Додано: Чет 23 лип, 2020 12:40

airmax78 написав: могу еще напомнить и о ваших жалких попытках юморить, когда заканчиваются аргументы, но вам и так уже за это насыпали

следите за собой и своей писаниной - и никто не будет вас стебать, сами же провоцируете

вот кто вас за язык тянул лишний раз рыбальский в вашем излюбленном контексте упоминать? , но вам и так уже за это насыпалиследите за собой и своей писаниной - и никто не будет вас стебать, сами же провоцируетевот кто вас за язык тянул лишний раз рыбальский в вашем излюбленном контексте упоминать?

Потому что я люблю Рыбальский и мне не нравится когда его начинают куесосить.



ну видите - а потом еще жалуетесь шо на вас кто то вызверился ну видите - а потом еще жалуетесь шо на вас кто то вызверился

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.