Loft написав:

Даже если арендаторы в коммерции остались благодаря скидке - это все равно потери. И в ближайшие пол года лучше скорее всего не станет, а вот хуже есть большая вероятность...По факту, каждый может пройтись по какой нибудь активной улице в центре и посмотреть количество предложений аренды. Свободных помещений все больше и больше!Безусловно, магазины в центре с высокой арендой в первую очередь чувствуют падение покупательской способности и без скидки они не тянут.Как бы там ни было, но есть шанс поймать дно по коммерции и может повезет что то взять, что раньше было слишком дорогим!Помню цены на коммерческие помещения в 2015 году. Некоторые из них в 2019 стоили х2-х3. Я видел своими глазами не один кейс, когда квартира на первом этаже в хорошей локации покупалась за 43куе, переводилась за 6куе в нежилое+отдельный вход, снос стен + марафет (еще пусть 5куе) и сдавалась за 32 кгрн и сразу выставляли на продажу за 125 куе. Сейчас перевод в нежилое и вход вроде уже 15куе... Короче есть куда падать и если вернемся в цены 2015 года - побегу брать на всю КАКлету