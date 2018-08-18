RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4853485448554856

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 147
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
14%
21
знизяться в межах 10%
29%
42
знизяться на 10-25%
31%
46
знизяться на 25%-50%
13%
19
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 12:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, классическая ситуация: ждал дна по акциям. Сколько лет ждал. В марте вместе со всеми был уверен, что еще падать и падать, что еще осень впереди и все умрут. Потом решил, что это ловушка для быков. Еще одна. А сейчас уже просто западло покупать по таким ценам.
С недвигой все происходит также, только чуть более растянуто во времени.
airmax78
 
Повідомлень: 35476
З нами з: 25.10.12
Подякував: 875 раз.
Подякували: 4169 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 12:35

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Вы уже не знаете на кого вызвериться. Не вы ли пару дней назад, в принципе правильно писали, что покупать надо не на дне, а хорошие объекты? Что на дне ничего хорошего уже не продается?
Я продавать, пока, тоже не собираюсь. Делаю потихоньку ремонт.


шо значит "вызвериться"?
я на вас вызверился шоли? я просто упомянул о вашей гибкой линии партии, которая у вас легко гнется в разные стороны в зависимости от вашей точки сидения
могу еще напомнить и о ваших жалких попытках юморить, когда заканчиваются аргументы, но вам и так уже за это насыпали
следите за собой и своей писаниной - и никто не будет вас стебать, сами же провоцируете
вот кто вас за язык тянул лишний раз рыбальский в вашем излюбленном контексте упоминать?

Потому что я люблю Рыбальский и мне не нравится когда его начинают куесосить.
airmax78
 
Повідомлень: 35476
З нами з: 25.10.12
Подякував: 875 раз.
Подякували: 4169 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 12:40

  airmax78 написав:могу еще напомнить и о ваших жалких попытках юморить, когда заканчиваются аргументы, но вам и так уже за это насыпали
следите за собой и своей писаниной - и никто не будет вас стебать, сами же провоцируете
вот кто вас за язык тянул лишний раз рыбальский в вашем излюбленном контексте упоминать?

Потому что я люблю Рыбальский и мне не нравится когда его начинают куесосить.


ну видите - а потом еще жалуетесь шо на вас кто то вызверился
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7905
З нами з: 05.06.16
Подякував: 892 раз.
Подякували: 1355 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 12:42

  Loft написав:Даже если арендаторы в коммерции остались благодаря скидке - это все равно потери. И в ближайшие пол года лучше скорее всего не станет, а вот хуже есть большая вероятность...

По факту, каждый может пройтись по какой нибудь активной улице в центре и посмотреть количество предложений аренды. Свободных помещений все больше и больше!

Безусловно, магазины в центре с высокой арендой в первую очередь чувствуют падение покупательской способности и без скидки они не тянут.

Как бы там ни было, но есть шанс поймать дно по коммерции и может повезет что то взять, что раньше было слишком дорогим!

Помню цены на коммерческие помещения в 2015 году. Некоторые из них в 2019 стоили х2-х3. Я видел своими глазами не один кейс, когда квартира на первом этаже в хорошей локации покупалась за 43куе, переводилась за 6куе в нежилое+отдельный вход, снос стен + марафет (еще пусть 5куе) и сдавалась за 32 кгрн и сразу выставляли на продажу за 125 куе. Сейчас перевод в нежилое и вход вроде уже 15куе... Короче есть куда падать и если вернемся в цены 2015 года - побегу брать на всю КАКлету :)


хотите совет? не лезьте в коммерцию со своими познаниями о ней
именно добрый совет
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7905
З нами з: 05.06.16
Подякував: 892 раз.
Подякували: 1355 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 12:51

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:могу еще напомнить и о ваших жалких попытках юморить, когда заканчиваются аргументы, но вам и так уже за это насыпали
следите за собой и своей писаниной - и никто не будет вас стебать, сами же провоцируете
вот кто вас за язык тянул лишний раз рыбальский в вашем излюбленном контексте упоминать?

Потому что я люблю Рыбальский и мне не нравится когда его начинают куесосить.


ну видите - а потом еще жалуетесь шо на вас кто то вызверился

Где вы тут юмор нашли - не знаю. Я хотел бы чтобы Киев застроили Рыбальскими вместо Новолипок, Эврик, Славутичей, и прочих Навигаторов. Киев бы преобразился.
airmax78
 
Повідомлень: 35476
З нами з: 25.10.12
Подякував: 875 раз.
Подякували: 4169 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 4853485448554856
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1882, 1883, 1884
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18830 3094270
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 лип, 2020 00:33
drevlyanin
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
466 199428
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 14492
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (17232)
23.07.2020 12:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.