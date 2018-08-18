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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 23 лип, 2020 12:33
Кстати, классическая ситуация: ждал дна по акциям. Сколько лет ждал. В марте вместе со всеми был уверен, что еще падать и падать, что еще осень впереди и все умрут. Потом решил, что это ловушка для быков. Еще одна. А сейчас уже просто западло покупать по таким ценам.
С недвигой все происходит также, только чуть более растянуто во времени.
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airmax78
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Додано: Чет 23 лип, 2020 12:35
kingkongovets написав: airmax78 написав:
Вы уже не знаете на кого вызвериться. Не вы ли пару дней назад, в принципе правильно писали, что покупать надо не на дне, а хорошие объекты? Что на дне ничего хорошего уже не продается?
Я продавать, пока, тоже не собираюсь. Делаю потихоньку ремонт.
шо значит "вызвериться"?
я на вас вызверился шоли? я просто упомянул о вашей гибкой линии партии, которая у вас легко гнется в разные стороны в зависимости от вашей точки сидения
могу еще напомнить и о ваших жалких попытках юморить, когда заканчиваются аргументы, но вам и так уже за это насыпали
следите за собой и своей писаниной - и никто не будет вас стебать, сами же провоцируете
вот кто вас за язык тянул лишний раз рыбальский в вашем излюбленном контексте упоминать?
Потому что я люблю Рыбальский и мне не нравится когда его начинают куесосить.
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airmax78
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Додано: Чет 23 лип, 2020 12:40
airmax78 написав:могу еще напомнить и о ваших жалких попытках юморить, когда заканчиваются аргументы
, но вам и так уже за это насыпали
следите за собой и своей писаниной - и никто не будет вас стебать, сами же провоцируете
вот кто вас за язык тянул лишний раз рыбальский в вашем излюбленном контексте упоминать?
Потому что я люблю Рыбальский и мне не нравится когда его начинают куесосить.
ну видите - а потом еще жалуетесь шо на вас кто то вызверился
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Чет 23 лип, 2020 12:42
Loft написав:
Даже если арендаторы в коммерции остались благодаря скидке - это все равно потери. И в ближайшие пол года лучше скорее всего не станет, а вот хуже есть большая вероятность...
По факту, каждый может пройтись по какой нибудь активной улице в центре и посмотреть количество предложений аренды. Свободных помещений все больше и больше!
Безусловно, магазины в центре с высокой арендой в первую очередь чувствуют падение покупательской способности и без скидки они не тянут.
Как бы там ни было, но есть шанс поймать дно по коммерции и может повезет что то взять, что раньше было слишком дорогим!
Помню цены на коммерческие помещения в 2015 году. Некоторые из них в 2019 стоили х2-х3. Я видел своими глазами не один кейс, когда квартира на первом этаже в хорошей локации покупалась за 43куе, переводилась за 6куе в нежилое+отдельный вход, снос стен + марафет (еще пусть 5куе) и сдавалась за 32 кгрн и сразу выставляли на продажу за 125 куе. Сейчас перевод в нежилое и вход вроде уже 15куе... Короче есть куда падать и если вернемся в цены 2015 года - побегу брать на всю КАКлету
хотите совет? не лезьте в коммерцию со своими познаниями о ней
именно добрый совет
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Чет 23 лип, 2020 12:51
kingkongovets написав: airmax78 написав:могу еще напомнить и о ваших жалких попытках юморить, когда заканчиваются аргументы
, но вам и так уже за это насыпали
следите за собой и своей писаниной - и никто не будет вас стебать, сами же провоцируете
вот кто вас за язык тянул лишний раз рыбальский в вашем излюбленном контексте упоминать?
Потому что я люблю Рыбальский и мне не нравится когда его начинают куесосить.
ну видите - а потом еще жалуетесь шо на вас кто то вызверился
Где вы тут юмор нашли - не знаю. Я хотел бы чтобы Киев застроили Рыбальскими вместо Новолипок, Эврик, Славутичей, и прочих Навигаторов. Киев бы преобразился.
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airmax78
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