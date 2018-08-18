1968 - 2020



Оба эти года имеют довольно много схожего:

В 1968 на выборах победил Никсон, фигура в политике неоднозначная. Сейчас переизбирается Трамп - такая же неоднозначная фигура.

Безработица в 1968 была примерно такая же, как в начале 2020: 3,5%.

1968 - от гриппа умерло 100 тыс американцев (тогда население США было меньше, чем теперь, так что это много).

Война во Вьетнаме + разгар холодной войны с СССР напоминают обострение отношений с Китаем, Сирией, Афганистаном, Ираном и тд

Протесты студентов в 1968 напоминают погромы в США в этом году.

В 1968 был большой бюджетный дефицит - в начале 2020, еще до COVID-19,бюджетный дефицит уже был около 5% ВВП, что тоже очень много.



Как известно, вскоре после того, как генерал де Голль прислал в США баржу, чтобы погрузить на неё слитки золота в обмен на бумажные $, США были вынуждены отменить «Бретонн-Вудскую систему», согласно которой все основные валюты мира были привязаны к $, а сам $ - к золоту.



Вначале все было хорошо: после 1971 монетарные условия смягчились, экономика «любит» дешевые и доступные деньги.

Однако закончилось все стагфляцией - высокой инфляцией при низких темпах роста.



Сегодня США находятся в положении, похожем на 1968: инфляции еще нет, но монетарная политика смягчена рекордно, а экономика уже не растёт.



Поскольку экономика не растёт, повысить налоги сложно. Значит огромные бюджетные дефициты останутся надолго. Значит переложение трежериз останется высоким еще долго. Значит растёт риск роста доходностей по трежериз (падения их цен). Значит ФРС может прибегнуть к контролю за формой кривой доходностей, как она это делала во время Второй Мировой войны. Значит ФРС потеряет свою независимость: будет помогать Казначейству (Минфину) США продавать трежериз под искусственно-низкие доходности. Это означает «финансовую репрессию» по отношению к инвесторам, которым придётся покупать трежериз под доходность например ниже, чем темп роста инфляции.



Недавно Пауэлл заявил, что вместо инфляционного таргетирования ФРС может перейти к инфляционному «усреднению». Поскольку сейчас преобладает угроза дефляции, а инфляция ниже цели в 2%, при «усреднении» получится, что ФРС может терпеть инфляцию и в 3 и в 4%, но краткосрочно.



До сих пор $ был крепким несмотря на 10-летнее QE. Объяснений может быть три:

- высокие процентные ставки по $

- приличные рост экономики

- стабильная политическая ситуация



Ничего этого больше нет:

- ставка 0

- экономика в рецессии

- в политике полная неразбериха



Значит $ может начать и обесцениваться.

Если $ начнёт падать - в США может начаться стагфляция.

Если в США начнётся стагфляция - в ЕС и в Японии может начаться еще большая дефляция. В результате вместо нынешнего мира, тонущего в дефляции, мир поларизуется: в США может начаться инфляция/стагфляция.

Стагфляция была в США в 1970-х. Для финансовых активов это очень плохо: мультипликаторы по акциям сильно упали, как и цены на все облигации.



Сегодня инвесторы столкнулись с невиданнойнеопределенностью: мы не знаем, как себя поведёт COVID-19, мы наблюдаем резкий рост геополитической напряженности (США начали закрывать консульства Китая), страны обмениваются санкциями, в США, в Азии и в Южной Америке - рост пандемии, а вакцины еще никогда прежде не изобретали.



Зато известно, что денежный агрегат М2 (денежное предложение) с начала марта выросло уже на 17% и вырастет еще на 10% в течение следующих 12 месяцев (раньше агрегат рос по 5% В ГОД).

Значит несмотря на то, что сидеть с наличными $ спокойнее, вы гарантированно теряете покупательную способность долгосрочно: ставки по $ нулевые, а предложение $ только что уже выросло на 17% за считанные месяцы.



Это ли не инфляция?



Конечно никто так не скажет, но это она и есть в реальности: ваши $ теряют покупательную способность уже давно, а сейчас будут терять быстрее.



Мир стал сложнее: геополитика, пандемия, проблема суверенного долга, кризис в развивающихся странах.

Одновременно акции исторически очень дороги, облигации - еще дороже.

Перед вами БОЛЬШЕ РИСКА и МЕНЬШЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ.

