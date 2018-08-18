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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 23 лип, 2020 12:33
Кстати, классическая ситуация: ждал дна по акциям. Сколько лет ждал. В марте вместе со всеми был уверен, что еще падать и падать, что еще осень впереди и все умрут. Потом решил, что это ловушка для быков. Еще одна. А сейчас уже просто западло покупать по таким ценам.
С недвигой все происходит также, только чуть более растянуто во времени.
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airmax78
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Додано: Чет 23 лип, 2020 12:35
kingkongovets написав: airmax78 написав:
Вы уже не знаете на кого вызвериться. Не вы ли пару дней назад, в принципе правильно писали, что покупать надо не на дне, а хорошие объекты? Что на дне ничего хорошего уже не продается?
Я продавать, пока, тоже не собираюсь. Делаю потихоньку ремонт.
шо значит "вызвериться"?
я на вас вызверился шоли? я просто упомянул о вашей гибкой линии партии, которая у вас легко гнется в разные стороны в зависимости от вашей точки сидения
могу еще напомнить и о ваших жалких попытках юморить, когда заканчиваются аргументы, но вам и так уже за это насыпали
следите за собой и своей писаниной - и никто не будет вас стебать, сами же провоцируете
вот кто вас за язык тянул лишний раз рыбальский в вашем излюбленном контексте упоминать?
Потому что я люблю Рыбальский и мне не нравится когда его начинают куесосить.
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Додано: Чет 23 лип, 2020 12:40
airmax78 написав:могу еще напомнить и о ваших жалких попытках юморить, когда заканчиваются аргументы
, но вам и так уже за это насыпали
следите за собой и своей писаниной - и никто не будет вас стебать, сами же провоцируете
вот кто вас за язык тянул лишний раз рыбальский в вашем излюбленном контексте упоминать?
Потому что я люблю Рыбальский и мне не нравится когда его начинают куесосить.
ну видите - а потом еще жалуетесь шо на вас кто то вызверился
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Додано: Чет 23 лип, 2020 12:42
Loft написав:
Даже если арендаторы в коммерции остались благодаря скидке - это все равно потери. И в ближайшие пол года лучше скорее всего не станет, а вот хуже есть большая вероятность...
По факту, каждый может пройтись по какой нибудь активной улице в центре и посмотреть количество предложений аренды. Свободных помещений все больше и больше!
Безусловно, магазины в центре с высокой арендой в первую очередь чувствуют падение покупательской способности и без скидки они не тянут.
Как бы там ни было, но есть шанс поймать дно по коммерции и может повезет что то взять, что раньше было слишком дорогим!
Помню цены на коммерческие помещения в 2015 году. Некоторые из них в 2019 стоили х2-х3. Я видел своими глазами не один кейс, когда квартира на первом этаже в хорошей локации покупалась за 43куе, переводилась за 6куе в нежилое+отдельный вход, снос стен + марафет (еще пусть 5куе) и сдавалась за 32 кгрн и сразу выставляли на продажу за 125 куе. Сейчас перевод в нежилое и вход вроде уже 15куе... Короче есть куда падать и если вернемся в цены 2015 года - побегу брать на всю КАКлету
хотите совет? не лезьте в коммерцию со своими познаниями о ней
именно добрый совет
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Додано: Чет 23 лип, 2020 12:51
kingkongovets написав: airmax78 написав:могу еще напомнить и о ваших жалких попытках юморить, когда заканчиваются аргументы
, но вам и так уже за это насыпали
следите за собой и своей писаниной - и никто не будет вас стебать, сами же провоцируете
вот кто вас за язык тянул лишний раз рыбальский в вашем излюбленном контексте упоминать?
Потому что я люблю Рыбальский и мне не нравится когда его начинают куесосить.
ну видите - а потом еще жалуетесь шо на вас кто то вызверился
Где вы тут юмор нашли - не знаю. Я хотел бы чтобы Киев застроили Рыбальскими вместо Новолипок, Эврик, Славутичей, и прочих Навигаторов. Киев бы преобразился.
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airmax78
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Додано: Чет 23 лип, 2020 12:53
airmax78 у вас какое то нездоровое желание везде ходить строем, вам бы в армию
по-моему в случае с рыбальским рынок давно все расставил по своим местам, невзирая на все ваши натужные дифирамбы
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Чет 23 лип, 2020 12:55
airmax78 написав:
Кстати, классическая ситуация: ждал дна по акциям. Сколько лет ждал. В марте вместе со всеми был уверен, что еще падать и падать, что еще осень впереди и все умрут. Потом решил, что это ловушка для быков. Еще одна. А сейчас уже просто западло покупать по таким ценам.
С недвигой все происходит также, только чуть более растянуто во времени.
Что-то ты, Максимка, в своих аналогиях уже всякую объективность потерял.
На рынке акций (американских, по крайней мере) замешкался - упустил возможность навсегда. На КРЖН замешкался - в 9 из 10 случаев остался в плюсе (данные взяты из индекса Домика).
Вот тебе ценовая динамика одного и другого за 10 лет, 2010 = 100%:
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Додано: Чет 23 лип, 2020 12:58
zРадио написав:
На КРЖН замешкался - в 9 из 10 случаев остался в плюсе (данные взяты из индекса Домика).
вот в таких фразах и весь ты со своей "аналитикой"
ты хоть понимаешь шо и кому говоришь, смешной?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Чет 23 лип, 2020 13:03
kingkongovets написав:
хотите совет? не лезьте в коммерцию со своими познаниями о ней
именно добрый совет
Спасибо за совет, но ведь когда то нужно начинать учиться. А лучшее обучение - это практика! Я еще слишком молодой, что бы бояться чего то нового. Да и влез ведь уже в котлован коммерческого именно под сдачу - продавать не планирую... Так что готов впитывать советы как губка!
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Додано: Чет 23 лип, 2020 13:05
Не мое (из Телеграма):
1968 - 2020
Оба эти года имеют довольно много схожего:
В 1968 на выборах победил Никсон, фигура в политике неоднозначная. Сейчас переизбирается Трамп - такая же неоднозначная фигура.
Безработица в 1968 была примерно такая же, как в начале 2020: 3,5%.
1968 - от гриппа умерло 100 тыс американцев (тогда население США было меньше, чем теперь, так что это много).
Война во Вьетнаме + разгар холодной войны с СССР напоминают обострение отношений с Китаем, Сирией, Афганистаном, Ираном и тд
Протесты студентов в 1968 напоминают погромы в США в этом году.
В 1968 был большой бюджетный дефицит - в начале 2020, еще до COVID-19,бюджетный дефицит уже был около 5% ВВП, что тоже очень много.
Как известно, вскоре после того, как генерал де Голль прислал в США баржу, чтобы погрузить на неё слитки золота в обмен на бумажные $, США были вынуждены отменить «Бретонн-Вудскую систему», согласно которой все основные валюты мира были привязаны к $, а сам $ - к золоту.
Вначале все было хорошо: после 1971 монетарные условия смягчились, экономика «любит» дешевые и доступные деньги.
Однако закончилось все стагфляцией - высокой инфляцией при низких темпах роста.
Сегодня США находятся в положении, похожем на 1968: инфляции еще нет, но монетарная политика смягчена рекордно, а экономика уже не растёт.
Поскольку экономика не растёт, повысить налоги сложно. Значит огромные бюджетные дефициты останутся надолго. Значит переложение трежериз останется высоким еще долго. Значит растёт риск роста доходностей по трежериз (падения их цен). Значит ФРС может прибегнуть к контролю за формой кривой доходностей, как она это делала во время Второй Мировой войны. Значит ФРС потеряет свою независимость: будет помогать Казначейству (Минфину) США продавать трежериз под искусственно-низкие доходности. Это означает «финансовую репрессию» по отношению к инвесторам, которым придётся покупать трежериз под доходность например ниже, чем темп роста инфляции.
Недавно Пауэлл заявил, что вместо инфляционного таргетирования ФРС может перейти к инфляционному «усреднению». Поскольку сейчас преобладает угроза дефляции, а инфляция ниже цели в 2%, при «усреднении» получится, что ФРС может терпеть инфляцию и в 3 и в 4%, но краткосрочно.
До сих пор $ был крепким несмотря на 10-летнее QE. Объяснений может быть три:
- высокие процентные ставки по $
- приличные рост экономики
- стабильная политическая ситуация
Ничего этого больше нет:
- ставка 0
- экономика в рецессии
- в политике полная неразбериха
Значит $ может начать и обесцениваться.
Если $ начнёт падать - в США может начаться стагфляция.
Если в США начнётся стагфляция - в ЕС и в Японии может начаться еще большая дефляция. В результате вместо нынешнего мира, тонущего в дефляции, мир поларизуется: в США может начаться инфляция/стагфляция.
Стагфляция была в США в 1970-х. Для финансовых активов это очень плохо: мультипликаторы по акциям сильно упали, как и цены на все облигации.
Сегодня инвесторы столкнулись с невиданнойнеопределенностью: мы не знаем, как себя поведёт COVID-19, мы наблюдаем резкий рост геополитической напряженности (США начали закрывать консульства Китая), страны обмениваются санкциями, в США, в Азии и в Южной Америке - рост пандемии, а вакцины еще никогда прежде не изобретали.
Зато известно, что денежный агрегат М2 (денежное предложение) с начала марта выросло уже на 17% и вырастет еще на 10% в течение следующих 12 месяцев (раньше агрегат рос по 5% В ГОД).
Значит несмотря на то, что сидеть с наличными $ спокойнее, вы гарантированно теряете покупательную способность долгосрочно: ставки по $ нулевые, а предложение $ только что уже выросло на 17% за считанные месяцы.
Это ли не инфляция?
Конечно никто так не скажет, но это она и есть в реальности: ваши $ теряют покупательную способность уже давно, а сейчас будут терять быстрее.
Мир стал сложнее: геополитика, пандемия, проблема суверенного долга, кризис в развивающихся странах.
Одновременно акции исторически очень дороги, облигации - еще дороже.
Перед вами БОЛЬШЕ РИСКА и МЕНЬШЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ.
А Зет говорит - продать недвижимость и сидеть в бумаге... Одно дело когда в наличке на черный день лежит 20куе, а другое дело сидеть на матрасе за 100куе... Нервы ведь не железные!
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