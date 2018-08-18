Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Loft написав:А Зет говорит - продать недвижимость и сидеть в бумаге... Одно дело когда в наличке на черный день лежит 20куе, а другое дело сидеть на матрасе за 100куе... Нервы ведь не железные!
Я говорю продавать инвестиционное, не дающее кэш-аутов. Т.е. первичку и простаивающие объекты коммерции.
Что касается мнения - 12 лет назад писали все то же самое. Если вы играете в длинную, зарубежные финансовые рынки и рынки недвижимости - пожалуйста. Но в Украине в долгосрочной перспективе активы склонны к обесцениванию
BIGor написав:Как я раньше и говорил, после кредита МВФ только вверх, никому не нужные баксы в большом количестве пошли на КРЖН. А ведь впереди еще - ипотека всем подряд, СХ земля, банкротство застройщиков.
Все компоненты ракетного топлива загружены. Ждем команды "Поехали". Вот только наш юрийгагарин куда-то пропал.
airmax78 написав:Кстати, классическая ситуация: ждал дна по акциям. Сколько лет ждал. В марте вместе со всеми был уверен, что еще падать и падать, что еще осень впереди и все умрут. Потом решил, что это ловушка для быков. Еще одна. А сейчас уже просто западло покупать по таким ценам.
это вам не Рыбальский продвигать за деньги. там думать нужно. вы думать приучены?
airmax78 написав:Кстати, классическая ситуация: ждал дна по акциям. Сколько лет ждал. В марте вместе со всеми был уверен, что еще падать и падать, что еще осень впереди и все умрут. Потом решил, что это ловушка для быков. Еще одна. А сейчас уже просто западло покупать по таким ценам.
это вам не Рыбальский продвигать за деньги. там думать нужно. вы думать приучены?
Нет. Я ждал вашей подсказки. Я во всем полагаюсь на ваше мнение. Но вы редко меня радуете.
Пока еще не знаю. У меня 2К + этаж высокий и вид будет классный. Время подумать еще есть (думаю еще года 2 ))) Или сделать ремонт под дорогую аренду или продать с ремонтом, а может что-то изменится и оставлю для себя.
vano80 написав:Не знаю было ли тут.... "Холдинговая компания «Киевгорстрой» приняла еще 6 недостроенных жилых комплексов корпорации «Укрбуд»: «Кирилловский гай», «Гвардейский», Freedом, Lake house, Twin house и Urban park." Так что все будет ОК.
Первые хотя бы из монолита вышли, а последним двум еще как до неба рачки, так что кроме сочувствия лохам вложившимся в Укрбуд ничего пожелать нельзя
кто в свое время вскочил на моменте в Гвардейский тот в шоколаде
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский