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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4855485648574858>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 147
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
14%
21
знизяться в межах 10%
29%
42
знизяться на 10-25%
31%
46
знизяться на 25%-50%
13%
19
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 13:21

  kingkongovets написав:хотите совет? не лезьте в коммерцию со своими познаниями о ней
именно добрый совет


Может хватит уже бычится перед всеми, кто не строит из себя крутого лорда? Не согласен с позицией - контр-аргументируй!
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 13:27

  Loft написав:А Зет говорит - продать недвижимость и сидеть в бумаге... Одно дело когда в наличке на черный день лежит 20куе, а другое дело сидеть на матрасе за 100куе... Нервы ведь не железные!


Я говорю продавать инвестиционное, не дающее кэш-аутов. Т.е. первичку и простаивающие объекты коммерции.

Что касается мнения - 12 лет назад писали все то же самое. Если вы играете в длинную, зарубежные финансовые рынки и рынки недвижимости - пожалуйста. Но в Украине в долгосрочной перспективе активы склонны к обесцениванию
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 13:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Как я раньше и говорил, после кредита МВФ только вверх, никому не нужные баксы в большом количестве пошли на КРЖН. А ведь впереди еще - ипотека всем подряд, СХ земля, банкротство застройщиков.
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BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 13:48

  BIGor написав:Как я раньше и говорил, после кредита МВФ только вверх, никому не нужные баксы в большом количестве пошли на КРЖН. А ведь впереди еще - ипотека всем подряд, СХ земля, банкротство застройщиков.

Все компоненты ракетного топлива загружены. Ждем команды "Поехали". Вот только наш юрийгагарин куда-то пропал.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 14:03

  BIGor написав:Как я раньше и говорил, после кредита МВФ только вверх, никому не нужные баксы в большом количестве пошли на КРЖН.


Оленятки только побежали за никому не нужным. А ведь было окно для входа даже после начала кризиса!

Гении учатся на чужих ошибках, умные - на своих, а дураки вообще не учатся...

Что до КРЖН - эта июньская потуга вернуть цены к докризисному пику разобьется о валютный ажиотаж уже на этой неделе (на индексах, соответственно, увидим на следующей)
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 14:03

  airmax78 написав:Кстати, классическая ситуация: ждал дна по акциям. Сколько лет ждал. В марте вместе со всеми был уверен, что еще падать и падать, что еще осень впереди и все умрут. Потом решил, что это ловушка для быков. Еще одна. А сейчас уже просто западло покупать по таким ценам.

это вам не Рыбальский продвигать за деньги.
там думать нужно.
вы думать приучены?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 14:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

С сентября попрем вверх
PS4
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 14:09

  Yuri_T написав:
  airmax78 написав:Кстати, классическая ситуация: ждал дна по акциям. Сколько лет ждал. В марте вместе со всеми был уверен, что еще падать и падать, что еще осень впереди и все умрут. Потом решил, что это ловушка для быков. Еще одна. А сейчас уже просто западло покупать по таким ценам.

это вам не Рыбальский продвигать за деньги.
там думать нужно.
вы думать приучены?

Нет. Я ждал вашей подсказки. Я во всем полагаюсь на ваше мнение. Но вы редко меня радуете.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 14:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Loft написав:5396669

А что планируете делать с террассой?
Пока еще не знаю.
У меня 2К + этаж высокий и вид будет классный.
Время подумать еще есть (думаю еще года 2 )))
Или сделать ремонт под дорогую аренду или продать с ремонтом, а может что-то изменится и оставлю для себя.

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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 14:13

  shapo написав:
  vano80 написав:Не знаю было ли тут....
"Холдинговая компания «Киевгорстрой» приняла еще 6 недостроенных жилых комплексов корпорации «Укрбуд»: «Кирилловский гай», «Гвардейский», Freedом, Lake house, Twin house и Urban park." Так что все будет ОК.


Первые хотя бы из монолита вышли, а последним двум еще как до неба рачки, так что кроме сочувствия лохам вложившимся в Укрбуд ничего пожелать нельзя

кто в свое время вскочил на моменте в Гвардейский тот в шоколаде
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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